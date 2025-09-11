Las tradiciones marcan la celebración de 'La Función'

Peñas en las fiestas de Nava de la Asunción

Al grito de ¡Nava, despierta, que ya estamos en fiestas!, los vecinos de la localidad de Nava de la Asunción vivirán desde este viernes y hasta el próximo domingo 21 de septiembre sus días grandes, los más esperados del año, sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Exaltación. Para los quintos son más que unos días de alegría, ya que «son tradición, son familia, son historia y, sobre todo son un sentimiento que nos une a todos».

Los quintos representan a la juventud, pero en Nava de la Asunción además son responsables de algunas de las actividades de las fiestas. Se encargan de elegir a los reyes y reinas infantiles, además de escoger, entre los propios quintos, a los reyes y reinas de las fiestas. También organizan y colaboran en algunas actividades, aunque principalmente, además del Ayuntamiento, la organización de distintas iniciativas corre a cargo de la comisión de fiestas.

Una comisión de peñas que es una asociación, 'La Funcionera', que no limita su actividad a estas fiestas, sino que a lo largo del año también trata de dinamizar la localidad. En estos días previos se encargan de la captación de socios, sumando en torno a un millar, que participarán en las citas gastronómicas como salchichada o hamburguesada que se organizan desde esta agrupación, que también se encargan de la organización de los conciertos del último viernes de las fiestas y de otras actividades como animación con charangas. Este año, además, corearán 'Antes muerta que sencilla', pues han organizado un concierto de la cantante María Isabel, que hace más de dos décadas ganó el Festival de Eurovisión Junior.

Durante estas fiestas, conocidas popularmente como 'La Función', la música sonará prácticamente a todas horas, durante diez días en los que no faltarán diferentes actividades deportivas, infantiles, para los más mayores y litúrgicas, pues cabe destacar que se celebran en honor al Santísimo Cristo de la Expiración, a quien se encomiendan peñas y corredores antes de cada encierro, situándose frente a él y realizando un canto.

Y si se habla de encierros en Nava de la Asunción, especial mención merece su encierro nocturno, que se desarrollará el próximo sábado a partir de la media noche y que cuenta ya con 55 años de historia. Más de medio siglo que los naveros vienen celebrando este evento que es uno de los principales atractivos de las fiestas y que «en aquella época, cuando nació, hace más de medio siglo, fue muy novedoso», según explica el alcalde de la localidad, Juan José Maroto, que destaca que se sigue celebrando también por ese afán de mantener la tradición y costumbres, lo que «es muy representativo de nuestro pueblo, el mantener esas tradiciones, es lo que identifica en parte a un pueblo y en este caso sus fiestas».

También con esa finalidad se celebran otros tantos festejos taurinos, ya que «Nava siempre ha tenido mucha tradición taurina, y eso nos gusta mantenerlo», aunque este año se ha girado y centrado toda la programación hacia los festejos populares, es decir, encierros, capeas y cortes, sin programar otro tipo de festejos mayores de plaza porque «la experiencia nos da a entender que a la gente cada vez le gusta más lo popular que lo formal, digamos, por lo que este año hemos querido potenciar lo popular», señala el alcalde, que apunta como novedad la celebración de dos concursos de cortes, estableciendo una semifinal y una final con los mejores de la cita anterior y unos candidatos ya establecidos y que ya cuentan con algunos premios en su haber.

De este modo se presentan los días más esperados del año, «sobre todo para la gente joven», asegura el alcalde, que destaca cómo las fiestas de Nava se siguen basando en la tradición y ayudan a «cambiar un poco de vida durante estos días». Desea que todo salga conforme a lo programado, que no haya ningún incidente, «y mucho menos taurino», y que reine la normalidad para que todos, vecinos y visitantes, se sientan bien en la localidad, destacando que estos últimos vean «que somos un pueblo muy acogedor, muy tradicional, que participa y le gusta la fiesta, y quiere que los demás vengan también a participar de esa fiesta», a la que invita a todos los que lo deseen.

Programa

Viernes, 12 de septiembre

23:00 h. Verbena popular con discomóvil

23:30 h. Pregón anunciador de las fiestas a cargo de las directoras y equipos directivos de los centros educativos de Nava de la Asunción.

00:00 h. Elección reina y damas 2025

Sábado 13 de septiembre

17:15 h. La Corporación Municipal, con la Banda de Música de Nava, se desplazará al domicilio de la reina de fiestas para acompañarla, junto con las damas de honor, hasta el Ayuntamiento

17:45 h. Salida desde la plaza Mayor hacia la ermita para el traslado del Santísimo Cristo de la Expiración hasta la iglesia parroquial, donde se celebrará el fin del novenario en su honor.

19:00 h. Inauguración oficial de las fiestas 2025, con el tradicional chupinazo y presentación de la reina y damas de honor. Pasacalles hasta el encierro con la charanga Jaleo.

23:45 h. Concentración de peñas y corredores frente a la imagen del Santo Cristo para el tradicional canto.

00:00 h. 55 Encierro nocturno, con la suelta de seis toros. A continuación, suelta de reses para los aficionados en la plaza de toros. Pasacalles hasta la madrugada con la charanga Jaleo. Después del encierro, verbena en la calle Real con el grupo El Canto del Bobo y seguidamente la orquesta La Invasión.

Domingo 14 de septiembre

9:30 h. Diana y pasacalles con la banda de música de Nava de la Asunción y el acompañamiento de cabezudos.

11:00 h. Pasacalles por el recorrido del encierro a cargo de la Banda de Música de Nava de la Asunción. La charanga La Alternativa amenizará el día

11:45 h. Concentración de peñas y corredores frente a la imagen del Santo Cristo para el tradicional canto.

12:00 h. Tradicional y típico encierro. Seguidamente suelta de reses al estilo popular

17:30 h. Gran semifinal del concurso de cortes de novillos.

21:00 h. Pelota a mano en el frontón municipal

22:30 h. Actuación del grupo 'Inmortal. LODVG'. Tributo a La oreja de Van Gogh.

Lunes 15 de septiembre

10:00 h. Diana y pasacalles con la banda de Música de Nava de la Asunción y Cabezudos.

12:00 h. Misa solemne en honor del Santísimo Cristo de la Expiración.

12:30 h. En el parque municipal, actuación infantil '¿A qué jugamos?', con Terral Teatro

18:30 h. Tradicional procesión con la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración desde la iglesia parroquial hasta su ermita santuario, acompañado por la Banda de Música y grupo de dulzainas de Nava de la Asunción. Al finalizar la procesión, salchichada y cervezada + Gymkana

Martes 16 de septiembre

9:30 h. Diana y pasacalles con la banda de música y cabezudos.

11:00 h. Pasacalles por el recorrido del encierro a cargo de la Banda de Música de Nava de la Asunción

11:45 h. Concentración de peñas y corredores frente a la imagen del Santo Cristo para el tradicional canto.

12:00 h. Tradicional y típico encierro por el recorrido habitual. A continuación, una divertida capea al estilo popular. Encierro y vermut amenizado con la charanga Cubalibre

17:30 h. En la plaza de toros, gran final del concurso de recortes

20:00 h. Actuación de María Isabel

21:00 h. Espectaculares partidos de pelota a mano en el frontón municipal.

21:30 h. Verbena popular en la calle Real con la orquesta La Huella.

23:30 h. Segundo pase de la orquesta La Huella.

Miércoles 17 de septiembre

9:00 h. Concentración de caballistas en la salida del encierro campestre

10:00 h. Tradicional encierro por el campo

13:00 h. Solemne funeral por los difuntos de la parroquia.

Atracciones gratis para los niños en la Feria

15:00 h. Paella popular

17:00 h. Fiesta de la espuma

20:00 h. Exhibición de bueyes

20:30 h. I encierro ecológico 'Los navitorinos'. Animará el encierro el grupo de dulzainas Las Tres Jotas

22:30 h. Verbena popular con la orquesta La Misión

Jueves 18 de septiembre

11:30 h. Tradicional marcha cicloturista.

13:00 h. Fiesta de la tercera edad y fiesta de la mujer, con degustación de pinchos y refresco y la actuación de alumnos de la escuela de danza de Nava.

16:30 h. Concentración de peñas y desfile hasta la plaza de toros al compás de Bloco Navero (batucada)

18:30 h. Tradicional y típico encierro de grandes añojas por el recorrido de costumbre. En la plaza de toros, gran campeonato de fútbol vaca entre las peñas de la localidad, amenizado con DJ Niklas

22:00 h. Tradicional hamburguesada

22:30 h. Jimenos Band. Tributo a Sabina

Viernes 19 de septiembre

11:30 h. Pasacalles de cabezudos con el grupo de dulzainas Las Tres Jotas.

13:30 h. Pasacalles de la orquestina 25 Pueblecillos

17:00 h. Tradicional encierro por el campo. A continuación, suelta de reses al estilo popular

20:00 h. Partido balonmano Asobal. Viveros Herol BM Nava- Frigoríficos del Morrazo

20:30 h. Plaza de la Asunción. Concierto Talco. Teloneros Los Lebreles. DJ Pepo, DJ Cristian Varela, DJ Reguera

Sábado 20 de septiembre

9:00 h. Concentración de caballistas en la salida del encierro campestre

10:00 h. Tradicional encierro por el campo. A continuación, suelta de reses lidiadas al estilo popular

17:30 h. Clase práctica de escuela taurina con cuatro alumnos y cuatro novillos. Acompaña la charanga El Encierro

20:00 h. II Encierro ecológico 'Los Navitorinos'. Animará el grupo de dulzainas Las Tres Jotas.

21:00 h. Concentración de dulzainas y tamboriles X Memorial Manuel Gómez 'Manolo', y recorrido por las calles de la localidad.

23:30 h. Concierto La Década Prodigiosa. Al finalizar gran verbena popular con la orquesta Vermut Mamut. Charanga hasta altas horas de la madrugada.

Domingo 21 de septiembre

11:45 h. Concentración de peñas y corredores frente a la imagen del Santo Cristo para el tradicional y último canto.

12:00 h. Emocionante y típico encierro por las calles de la localidad. A continuación, suelta de reses al estilo popular. Por la mañana y medio día, charanga La Alternativa

18:30 h. Tradicional y típico encierro de grandes añojas. Acompañará por la tarde la charanga Jaleo

20:00 h. III encierro ecológico con el grupo 'Los Navitorinos'

22:00 h. Fin de fiesta con discomóvil Royal Palace y despedida hasta el próximo año.