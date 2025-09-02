Tauroemoción y Antonio Bañuelos invitan a los abonados de la plaza de toros a disfrutar de una jornada de campo

Los abonados de la plaza de toros de Valladolid que pasaron el día en 'La Cabañuela'.

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:43 Compartir

Desde su llegada a la plaza de toros de Valladolid, Tauroemoción ha apostado por premiar al abonado de la feria taurina de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid con múltiples ventajas, entre ellas una era visitar la finca 'La Cabañuela', propiedad del ganadero Antonio Bañuelos, que lidiará en la próxima feria taurina.

El ganadero con los toreros.

Hasta la finca burgalesa, más de medio centenar de abonados se desplazaron para conocer de primera mano del propietario de la divisa y presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, los cercados con los toros de saca para lo que resta de temporada.

Las entradas y los últimos abonos disponibles, a la venta en las taquillas de la plaza de toros y en www.tauroemocion.es

De entre esos cercados, destacan los dos compromisos que tienen la divisa burgalesa en la próxima feria taurina de Valladolid: la novillada que lidiará el 6 de septiembre en la final del Campeonato Mundial de Cortes y la corrida de toros que cerrará la feria el 14 de septiembre.

Dos encierros muy bien presentados, variados de capas que los abonados pudieron conocer, en exclusiva, en el campo bravo. Una vez finalizada la visita a los cercados, el grupo de abonados disfrutó un tentadero de cuatro vacas de la mano de dos de los toreros que estoquearán la corrida del 14 de septiembre: David Fandila 'El Fandi' e Ismael Martín. Los acompañará en el cartel el diestro Manuel Escribano. Juntos los tres forman una terna de toreros – banderilleros que esta resultado uno de los carteles estrellas de cada feria taurina. Para ese día la empresa ha denominado la corrida como el día de la juventud con entradas para menores de 25 años por 10 euros mientras que los niños podrán ir por el simbólico precio de 1 euro.

El día finalizó con un cóctel que sirvió para continuar hablando de toros y seguir compartiendo impresiones y buenos deseos sobre la inminente llegada de la feria taurina de Valladolid, que comenzará este sábado con el concurso de cortes Campeonato Mundial con los novillos de Antonio Bañuelos y los quince mejores cortadores del momento.

El 14 de septiembre, día de la juventud, las entradas para menores de 15 años, 10 euros, y los niños pagarán solo 1 euro

Las entradas para los festejos taurinos así como los últimos abonos disponibles continúan a la venta en las taquillas de la plaza de toros y en la página web oficial de la empresa Tauroemoción: www.tauroemocion.es

Temas

Toros