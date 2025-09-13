La solución a las necesidades de cada agricultor

Vista de uno de los campos de producción de Semillas LG, la marca de colza más sembrada en Europa por 5º año consecutivo.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:51 Compartir

En 2025, Semillas LG celebra seis décadas de compromiso con el agricultor. Fundada en 1965 por la cooperativa Limagrain, la marca ha evolucionado junto al campo, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades reales de quienes lo trabajan. Presente hoy en 77 países, LG sigue fiel a su propósito: cultivar el futuro con herramientas eficaces, sostenibles y pensadas para el agricultor. Con todo ello, Semillas LG, refleja un firme compromiso con la innovación y la adaptación a las necesidades específicas de los agricultores.

Investigación local para una agricultura más eficiente

En Castilla y León, Semillas LG desarrolla programas de mejora vegetal específicos para las condiciones de la región. El objetivo: ofrecer variedades que maximicen el rendimiento, reduzcan los riesgos agronómicos y se adapten a los desafíos climáticos y sanitarios. Esta cercanía al agricultor forma parte del ADN de LG desde sus inicios.

Variedades que responden en el terreno

Semillas LG, la marca comercial de Limagrain Field Seeds Ibérica, ofrece un extenso catálogo de variedades de semillas multiespecie, abarcando maíz grano y silo, girasol, cereal, forrajeras, colza, algodón y guisante. Esta amplia gama de productos asegura que los agricultores españoles puedan encontrar soluciones adecuadas para sus necesidades específicas.

Entre las variedades destacadas de cereal y colza para los campos de Castilla y León se encuentran:

Trigos blandos de invierno

LG Asterión: Destaca por su versatilidad, con un ciclo medio que se adapta a diversas zonas y terrenos. Sus robustos tallos previenen el encamado, y su alto peso específico asegura gran calidad y rendimiento. Además, es resistente a Oídio, Septoria y Clortolurón, y muestra un buen comportamiento frente a la Roya Amarilla.

LG Fortunato: Con un ciclo muy precoz, esta variedad es ideal para zonas donde escapar de los asurados de fin de ciclo es crucial. Su potencial de ahijamiento y su excelente Peso de Mil Granos garantizan un rendimiento excepcional. Su extraordinaria tolerancia a la Roya Amarilla la convierte en una opción destacada.

Cebadas de invierno

LG Centella: Ideal para los fríos campos de Castilla, esta cebada ofrece un alto potencial de rendimiento y una tolerancia notable al Virus del Enanismo Amarillo (BYDV), lo que minimiza los riesgos en siembras precoces. Su resistencia al encamado y su perfil sanitario frente a rincosporiosis son notables.

Saratoga: Conocida por su robustez y elevado Peso Específico, esta variedad es la «4x4» de las cebadas, capaz de asegurar buenos rendimientos en cualquier terreno. Su estabilidad se basa en el equilibrio entre la alta fertilidad de su espiga y el elevado Peso de Mil Granos. Además, su resistencia al encamado y su excelente perfil sanitario reducen los riesgos de malas cosechas.

Innovación en cultivo de colza

En el cultivo de colza, donde Semillas LG lidera a nivel europeo, destacan variedades como LG Atlas, LG Aviron, LG Ambassador y LG Armada, todas con perfiles sanitarios avanzados y alto potencial productivo.

Entre las variedades Clearfield® del catálogo para Castilla y León, LG Constructor CL destaca por su excelente adaptación y rendimiento. Presente en campañas anteriores, este híbrido de invierno combina tecnología Clearfield® con tolerancia a la virosis TuYV, ofreciendo: un altísimo potencial productivo; resistencia a la dehiscencia, que aporta seguridad en cosecha; Resistencia cuantitativa a Phoma y muy buena tolerancia a Cylindrosporium vigor otoñal destacado y precocidad en floración y cosecha.

Gracias a su perfil agronómico equilibrado y su excelente comportamiento en campo, LG Constructor CL se consolida como una de las opciones más completas para los agricultores de Castilla y León que buscan rendimiento y fiabilidad.

Líderes en el sector

Limagrain Field Seeds Ibérica continúa siendo líder en el sector semillista en España a través de su compromiso con la innovación y el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades locales.

Con una oferta de semillas que cubre una amplia gama de cultivos y una fuerte y constante dedicación a la investigación para la obtención de nuevas variedades, Semillas LG se consolida como la elección preferida por los agricultores que buscan calidad y rendimiento en sus cosechas.