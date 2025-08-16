El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Smoothie de mango y plátano

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26

Ingredientes:

  1. 1

    1 plátano congelado a rodajas.

  2. 2

    1 mango.

  3. 3

    Cubitoyogur griegs de frambuesa.

  4. 4

    Hierbabuena.

  5. 5

    Yogur griego.

Paso paso:

  • Para los cubitos de frambuesa: tan solo hay que triturarlas con la ayuda de una batidora y poner en una cubitera en el congelador.

  • Parte el mango por la mitad y saca dados de cada parte. Agrégalo a un procesador de alimentos, junto con el plátano a rodajas y el yogur.

  • Tritura hasta que tenga una textura sedosa y sin grumos.

  • Sirve en vasos y termina decorando con los cubitos de frambuesa y unas hojas de hierbabuena.

