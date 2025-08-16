Smoothie de mango y plátano.

Para los cubitos de frambuesa: tan solo hay que triturarlas con la ayuda de una batidora y poner en una cubitera en el congelador.

Parte el mango por la mitad y saca dados de cada parte. Agrégalo a un procesador de alimentos, junto con el plátano a rodajas y el yogur.

Tritura hasta que tenga una textura sedosa y sin grumos.