Smoothie de mango y plátano
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26
Ingredientes:
1 plátano congelado a rodajas.
1 mango.
Cubitoyogur griegs de frambuesa.
Hierbabuena.
Yogur griego.
Paso paso:
Para los cubitos de frambuesa: tan solo hay que triturarlas con la ayuda de una batidora y poner en una cubitera en el congelador.
Parte el mango por la mitad y saca dados de cada parte. Agrégalo a un procesador de alimentos, junto con el plátano a rodajas y el yogur.
Tritura hasta que tenga una textura sedosa y sin grumos.
Sirve en vasos y termina decorando con los cubitos de frambuesa y unas hojas de hierbabuena.
