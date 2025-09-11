«Me he sentido arropada en todo el proceso»

Conocer a la ONCE fue todo un descubrimiento y señala que una entidad de estas características es «muy buena» para el país

Alina Berca, con una discapacidad motora de nacimiento, aterrizó en tierras españolas en el año 2018 desde su Rumanía natal para empezar una nueva vida lejos de su casa. Lo hizo tras formarse en su país en la rama de Economía y su primer destino nacional fue Mallorca. En la isla pronto encontró trabajo en el aeropuerto pues tal y como ella misma detalla, «es una zona con mucho movimiento así que estuve trabajando para diferentes empresas de transporte en estas instalaciones».

Al cabo de cuatro años, de nuevo Alina hizo las maletas y tomó rumbo hacia a otras islas, esta vez, Las Canarias. «En Fuerteventura estuve también trabajando otros dos años más en el mismo sector, en viajes y transportes». Aunque finalmente el destino quiso que optara por Valladolid para comenzar de nuevo, una ciudad donde se ha asentado y encontrado su lugar. «El clima fue lo más complicado después de estar viviendo en las islas, el invierno es un poco duro, pero bien», bromea.

Una vez instalada comenzó una intensa búsqueda de ofertas laborales que se adecuasen a su situación de discapacidad y respondió al anuncio de un conocido portal de trabajo donde «se ofertaba una selección de personal para funciones de oficina o administración de Ilunion». En el momento de afrontar la entrevista personal «me comentaron que tendría que mover cajas, pero al detallarles mi condición, que me impide hacer este tipo de trabajos, me propusieron optar a un puesto de oficinas y, aquí estoy».

Desde entonces, julio de 2024, hasta ahora, Alina Berca hace un balance positivo de su estancia: «Es una muy buena empresa, que ofrece oportunidades laborales a personas con discapacidad y eso es muy importante». Además, agradece la oportunidad que brindan, en general, para poder desarrollar una trayectoria profesional acorde no solo a las capacidades físicas y personales de cada uno, sino también de su formación académica. Para Alina, comenzar a trabajar en Ilunion, fue todo un reto porque «mi experiencia previa era en otro ámbito totalmente diferente, pero me he sentido arropada en todo el proceso. Además cuando comienzas recibes una formación para familiarizarte con los procesos que se utilizan».

Conocer la ONCE fue todo un descubrimiento para esta responsable de riesgos laborales que duda si en un país natal existe algo similar. «Creo que en Rumanía no existe una empresa homóloga. Aquí hay más facilidades para las personas con algún tipo de discapacidad. Encontrar una empresa como la ONCE, que se dedica a ofrecer una oportunidad para trabajar aunque tengas una discapacidad, es algo muy bueno para el país. Estoy muy contenta de haberme encontrado con este grupo».

El día a día de Alina pasa por atender el «papeleo» y explica que «cuando llega personal externo que tiene que hacer diferentes trabajos dentro de la lavandería es necesario que cuenten con una documentación concreta» y en otras ocasiones, «cuando nuestros conductores van a dejar o recoger ropa también hay unos requisitos que cumplir».

Pero sus funciones, además, comprenden las cuestiones relacionadas con los equipamientos de protección ya que es ella quien se los reparte a los trabajadores. En el departamento de Ilunion TextilCare, que a nivel global cuenta con 45 plantas industriales repartidas por toda España, Portugal y Colombia, trabajan 6.300 personas de las que el 74% tiene algún tipo de discapacidad.

Su scooter como aliada

Alina tiene reconocida una discapacidad locomotora del 37%, «pero me desplazo con un scooter eléctrico», explica. Considera que su discapacidad no ha sido una barrera en su trayectoria laboral, pero desde su experiencia entiende que «las ciudades grandes te ofrecen más facilidades porque puedes tener cerca de tu casa un supermercado, farmacia, médico... En mi caso, que no tengo coche, me puedo desplazar en autobús o con la scooter».

Por estas y otras razones está contenta de haber recalado en Valladolid. Durante este tiempo residiendo en la ciudad también ha podido viajar y conocer la provincia: «Es preciosa. Tiene mucha historia y lugares muy interesantes para conocer». Pero además, también ha estado en otros destinos de la comunidad, «me gusta conocer sitios porque siempre se aprenden cosas nuevas. He estado en León, Salamanca, Burgos y Segovia». En su tiempo libre disfruta «sobre todo viajando, leyendo algún libro, pero luego como todo el mundo, viendo películas, escuchando música...»

