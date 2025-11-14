El sector público ante el desafío de la Inteligencia Artificial

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:28 Compartir

El Castillo de Fuensaldaña acogió unas jornadas en las que se abordaron los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la Administración Pública. La cita, convocada por la Diputación de Valladolid y el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid, tenía como fin impulsar la transformación digital del sector público y promover una administración más eficiente, transparente y centrada en el ciudadano.

David Esteban, vicepresidente de la Diputación, inauguró la jornada subrayando que la IA «no es un fin, sino una herramienta para mejorar la eficacia y la eficiencia a lo largo del tiempo», destacando que «en la provincia, también en el medio rural, estamos en la vanguardia de la innovación». Agradeció a las empresas y administraciones presentes «por marcar el camino de esa innovación y hacer posible esta alianza que nos impulsa hacia el futuro».

Además, intervinieron Pilar Peña, alcaldesa de Fuensaldaña, quien agradeció la celebración del evento en su municipio y destacó que «la IA nos invita a pensar en cómo queremos atender a las personas, porque detrás de cada avance y de cada algoritmo, debe seguir habiendo empatía, ética y compromiso».

Marina Vega, directora del Departamento TIC del Ayuntamiento de Valladolid, insistió en la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de abordar «con sensatez y precaución» estas tecnologías, teniendo en cuenta sus implicaciones éticas, sociales y jurídicas. También intervino Susana Álvarez, vicerrectora de Transformación Digital de la UVA, quien perfiló las oportunidades de futuro que brindan las nuevas tecnologías.

La primera ponencia corrió a cargo de J. Ignacio Criado, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, con la ponencia 'Desafíos y oportunidades de la IA en el sector público. Una aproximación a la dimensión macro, meso y micro de la Administración Pública', que a través de videoconferencia expuso que «los datos son el fundamento de la IA; los algoritmos sus reglas de funcionamiento; las técnicas y sistemas de IA son el vehículo para su ejecución y desarrollo; y los seres humanos y su mundo físico y digital, el espacio para su materialización».

Una de las mesas redondas de los dos días de sesiones, moderada por David Escudero, director del Centro de IA de la UVA, abordó 'El papel de la IA en la administración, visiones encontradas', en ella intervinieron José Manuel Pérez, catedrático de Organización Industrial en la UVA; José Luis Martínez, jefe del servicio de Informática Corporativa en la Junta de Castilla y León; Fernando Álvarez, subdirector de Transformación Digital de la dirección general de Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid; Pablo Méndez, director del Área de Inteligencia Artificial en Altia, y Ángel Luis Agúndez, director del Servicio de Información y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid.

Estos expertos confrontaron diferentes perspectivas y experiencias sobre el uso de la IA y coincidieron en mostrarse «tecno-optimistas» a este respecto y en la importancia de tener «una estrategia, una hoja de ruta y de gobernanza».