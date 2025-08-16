San Juan es para todos

Peñistas en una de las actividades de las fiestas de La Lastrilla

Con torneos deportivos, la presentación de los reyes y acompañantes, y música, se abre mañana la semana cultural de La Lastrilla, unos días de actividad previos a las fiestas, pero, en definitiva, una semana completa que los vecinos llevan esperando durante todo el año. Son momentos para encontrarse y reunirse con amigos, familiares y vecinos, y para ello, desde la Comisión de Fiestas de La Lastrilla, con el patrocinio del Ayuntamiento de la localidad, han preparado un programa diverso, para todas las edades y con todo tipo de actividades.

Por supuesto que las peñas tienen un papel muy destacado en estas fiestas, comenzando por su organización, pues la Comisión de Fiestas está formada por tres de estas agrupaciones, que van rotando cada año. «Es una manera de implicarse en las fiestas», destaca la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Lázaro, que asegura sin duda alguna que «el colorido de las fiestas lo dan las peñas».

Organizan multitud de actividades para los vecinos, pero, además, desde la Comisión, preparan unas fiestas pensando en todos, no solo en los peñistas, sino para todos los vecinos y todos aquellos que se acercan a disfrutar de estas fiestas en honor a San Juan, completando un programa lleno de actividades culturales, gastronómicas y musicales, entre otras.

En el saludo que la alcaldesa realiza en el libro de fiestas, que incluye toda esta programación, asegura que las peñas son el «motor imprescindible de las fiestas», pero también se acuerda de los mayores. Y es que, para Lázaro «parece que siempre focalizamos las fiestas más bien en los jóvenes, pero no podemos dejar de acordarnos ni mencionar a las personas mayores, porque gracias a ellos tenemos nuestras raíces y tradiciones», como el paloteo, que nuevamente se podrá ver por las calles de la localidad durante la procesión del sábado.

Para los mayores se organizan también actividades, «quizás más culturales y menos musicales», pero también pueden disfrutar y divertirse con juegos autóctonos, como el de chito, tanga o bolos, e incluso torneos de cartas como mus y tute. «Gracias a ellos estamos aquí», asegura la alcaldesa, que también agradece a la comisión de fiestas, trabajadores municipales y empresas patrocinadoras su labor, ya que hacen posible que todo se desarrolle con éxito y seguridad.

Desde la Comisión de Fiestas se ha preparado un programa «con mucho cariño y esfuerzo», pensado para que todos, grandes y pequeños, tengan momentos para disfrutar, cargado de música, juegos, actividades, comidas populares y muchas sorpresas más, con el fin de que estas fiestas sean un punto de encuentro, «de risas, de abrazos y de recuerdos inolvidables».

A comer

Unos recuerdos que, en muchas ocasiones, surgen reunidos en torno a una mesa, pues son multitud las citas gastronómicas que se desarrollan durante estos días, actividades que se organizan para «estar en la calle, disfrutar de los amigos a cualquier hora del día». Entre esas horas están las de la comida y la cena, con eventos tradicionales, como la cena del cochinillo el domingo, para el fin de fiestas, que se lleva desarrollando más de 30 años.

Ya este mismo domingo tendrá lugar un bocadillo solidario, cita incluida dentro de la semana cultural y con un fin solidario. Ya en las fiestas, el viernes se podrá disfrutar de una macarronada popular para comer, perritos calientes para merendar y huevos fritos con chorizo y lomo para cenar. El sábado se podrá disfrutar de una paellada popular al mediodía, y, ya por la noche, cena de hamburguesas, mientras que para rematar las fiestas, el domingo se cena el cochinillo popular.

Todo ello mezclado con decenas de actividades, en unos días en los que «no hay un minuto libre», según asegura la alcaldesa, que destaca que se intenta completar todas las horas ya que hay público muy variado el que se trata de abarcar, por lo que en el programa aparece actividad constante, aunque con diferentes estilos culturales o musicales, con horas de fiesta desde la mañana, con el vermú, después el tardeo y finalmente la noche.

Su deseo es «que todo salga bien», aunque como alcaldesa, más que disfrutar las fiestas está pendiente de ello, con el fin de que todo transcurra con normalidad, pasándolo bien, disfrutando, «sin altercados, que la gente lo disfrute y que sean unas fiestas sanas».

Programación fiestas San Juan La Lastrilla

Domingo 17 de agosto

-11:00 h. Torneo de baloncesto 3x3

-12:00 h. Torneo de fútbol sala

-20:00 h. En la plaza de la Costana, presentación del programa de fiestas y los reyes de San Juan 2025 junto a sus acompañantes. Y entrega de premios del concurso de dibujo de San Isidro.

-21:00 h. Actuación musical Fabio. A continuación, bocadillo solidario.

Lunes 18 de agosto

-11:00 h. Actividades infantiles en la plaza de la Costana

18:00 h. Campeonato de mus.

18:00 h. Parchís infantil.

20:00 h. Concurso de tapas.

21:00 h. Canta juegos y Pinta caras para niños y mayores.

Martes 19 de agosto

11:00 h. Actividades infantiles en la plaza de la Costana

12:00 h. Campeonato de frontón adulto e infantil.

17:00 h. Tenis de mesa infantil en la plaza de la Costana

18:00 h. Parchís adulto.

19:00 h. Tenis de mesa adulto.

20:00 h. Concurso de tortillas.

21:00 h. Grupo musical Esparadrapo, con karaoke para los más atrevidos

Miércoles 20 de agosto

11:00 h. Actividades infantiles en la plaza de la Costana.

12:00 h. Interpeñas sala infantil

De 16:00 a 19:00 h. Hinchables acuáticos en la piscina municipal

21:30 h. Actuación de Enemyclie

23:00 h. Discomóvil a cargo del grupo Garpa

Jueves 21 de agosto

12:30 h. Nos vamos juntando en la plaza de la Costana a tomar todos el vermú amenizado por Charanga Los Pirris

16:00 h. Actuación de Amon en la plaza de la Costana. A continuación, discomóvil a cargo del grupo Garpa hasta las 23:00 h.

18:00 h. Hacemos un parón y todos desfilando con los 3 Purísimos hasta el Ayuntamiento al pregón.

00:00 h. Orquesta Pikante. A continuación macrodiscomóvil

Viernes 22 de agosto

12:00 h. Concurso de disfraces infantil.

13:00 h. Fiesta de la espuma.

15:00 h. Macarronada popular

De 15:30 a 17:30 h. Tardeo

17:00 h. Concurso de repostería.

18:00 h. Toros infantiles, con perritos gratis con pulsera. A continuación, tardeo DJ Misis hasta las 23:00 h. Y durante la tarde-noche, regata de cerveza y chupitada

21:30 h. Cena popular. Huevos fritos con chorizo y lomo.

00:00 h. Orquesta Clan Zero. A continuación, discomóvil.

Sábado 23 de agosto

12:00 h. Misa y procesión con paloteo. A continuación, refresco popular.

15:00 h. Paella popular.

De 18:00 a 23:00 h. Dj Matixx. Con palomitas. Y para los más valientes, toro mecánico.

21:30 h. Hamburguesa popular.

23:00 h. Concierto del Dúo Harmony.

01:00 h. Concierto del grupo Jaguar. A continuación, discomóvil.

Domingo 24 de agosto

13:00 h. Misa de difuntos

17:00 h. Gran parque hinchable.

18:30 h. Juegos autóctonos. Tardeo con Dj Matixx.

21:00 h. Cochinillo popular.

23:00 h. Final de fiestas con el camión discomóvil Garpa. En el descanso, entrega de premios y peñas voluntarias para la comisión del año que viene.