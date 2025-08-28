El sabor de los quesos artesanos en Sardón de Duero La XVI Feria-Cata Popular de Quesos confirma el arraigo de esta propuesta gastronómica que se consolida en el municipio vallisoletano.

Andrea Díez Sardón de Duero Jueves, 28 de agosto 2025, 22:10 Compartir

Con queso, pan y vino se hace el camino. Y en Sardón no va a faltar nada esto. Este sábado 30 de agosto la plaza Mayor acoge una nueva edición de la Feria-Cata Popular de Quesos de Castilla y León Sardón de Duero con la participación de cinco queserías de la provincia de Valladolid y una de León, «es una quesería que viene todos los años y siempre trae propuestas innovadoras», comenta la concejala de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Sardón de Duero, Mónica Castelani.

La quesería leonesa presentó el año pasado un queso de búfalo y en esta ocasión, Facendera (Robles de Valcueva) propone un curado de cabra en formato «Queso Pata de Mulo». Además también estarán presentes los productores locales de la provincia «hemos querido este año centrarnos en Valladolid», con Crica (Megeces de íscar), Cantagrullas (Ramiro), Muñiz (Mojados), Camino La Ermita (Pesquera de Duero) y El Zarzal (Laguna de Duero). Las queserías locales participantes presentarán a los visitantes, que en la pasada edición rondaron el millar, sus elaboraciones con: queso de vaca de leche cruda curado, de leche cruda de oveja curado, de oveja viejo, de oveja curado y cabra curado, respectivamente.

La cata popular se organizará en la línea de ediciones anteriores con una sorpresa en el plato «para degustar los quesos con un producto que irá acorde con el producto a degustar», comenta Mónica Castelani. Por un precio simbólico de cinco euros, que se mantiene respecto a la edición anterior, los asistentes podrán probar los seis quesos participantes, junto con pan y una bebida a elegir, «agua o vino de la zona », en este sentido, «estamos valorando la posibilidad de introducir algún blanco que se está elaborando en la zona».

La Feria Cata Popular de Sardón de Duero mantendrá la ubicación habitual, en la plaza Mayor, con la instalación de una carpa y zona de sombreado, «este año vamos a cambiar la forma porque cada vez viene más gente. Intentaremos abrir un poco más el espacio». Así que desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde, los interesados podrán acercarse hasta Sardón a disfrutar de los quesos pero también de los puestos de artesanía que se despliegan en el entorno.

Las expectativas son buenas por parte del equipo de gobierno municipal que muestran su satisfacción por la evolución de esta feria que cada vez despierta mayor interés. «Hacemos una difusión por todos los pueblos de la zona, por las redes sociales y los medios de comunicación. Cuanta más gente venga, mejor», apunta Mónica Castelani que recuerda «tenemos gente muy fiel que viene todos los años. Eso sí, esperamos que se mantenga el buen tiempo y podemos disfrutar todos de una maravillosa jornada», concreta. Las seis queserías pondrán a la venta 84 kilos de quesos con una media de catorce o quince kilos de cada una.

Talleres infantiles

Una de las novedades que se presenta en la XVI Feria Cata Popular de Quesos es la organización de una serie de talleres infantiles. Se trata de actividades de plasti-arcilla y chapas para que los más pequeños se entretengan y disfruten de este consolidado evento «mientras los padres están degustando los quesos y tomando algo los más pequeños están entretenidos haciendo algunas manualidades». Además, también se realizará un sorteo de talleres de queso fresco, entre los asistentes, para diez personas que participarán en dos turnos diferentes.

Asimismo, se mantiene la feria de artesanía, «me parece un evento más completo con la presencia de otros puestos como lo que cada año van participando». Estará Oro del Duero que traerá sus productos de miel como por ejemplo, la cerveza artesana con miel; habrá un taller de taller dmay de reciclaje de vaquero; 'Siente tus raíces' desde la provincia de Palencia que personalizan todo tipo de merchandaising con fotos del municipio de Sardón personalizado; 'Cerveza La' de Sardón y también un vecino del municipio con sus jabones artesanos.

Echando la vista atrás, la teniente de alcalde hace un balance positivo sobre esta iniciativa que «puso en marcha el alcalde de entonces» y que ha ido creciendo poco a poco «todo lo que sea promocionar turismo y hacer que venga gente a nuestro pueblo, conozca nuestra gastronomía, las tapas... es estupendo». Recuerda que es la tercera feria que organiza, «al introducir el tema de la artesanía la gente se queda más tiempo y muchos acaban quedándose a comer en el municipio o en la zona y es una forma generar mayor actividad» y apunta «queremos que la gente se quede con un buen sabor de boca. Acogemos a todo el mundo que quiera venir y pasar un buen rato con nosotros».

El Ayuntamiento que organiza esta cita, echa en falta una mayor implicación de otras administraciones como la provincial, «cada vez nos dan menos ayudas para este tipo de eventos que para pueblos pequeños como éste suponen un gran esfuerzo, pero bueno creemos que merece la pena». Los amantes del queso artesano tienen una cita imprescindible el sábado 30 por la mañana en Sardón de Duero. Una oportunidad no solo para los más devotos, sino también para quienes deseen disfrutar de una jornada diferente, descubriendo originales y sabrosas variedades de quesos locales, además de recorrer los puestos de productos artesanales instalados en la plaza Mayor.

Desde el Consistorio invitan a aprovechar la visita para conocer el encanto del pueblo, pasear por sus calles con sabor castellano, descubrir el Jardín del Carretero entre el Canal del Duero y el río Duero con secuoyas centenarias y disfrutar del paisaje que rodea al municipio, donde también se encuentra el monasterio de Retuerta.