Rebeca Adalia Rueda (Valaldolid) Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:40 Comenta Compartir

La gran fiesta del vino y la gastronomía de la denominación de origen Rueda aterriza los próximos días 11 y 12 en la localidad que lleva su nombre. Dos intensas jornadas de degustación, música y eventos donde los amantes de esta preciada bebida podrán catar una gran variedad de vinos aptos para todos los gustos y paladares. Hablamos con el alcalde del municipio, José Ignacio Pérez, para conocer los detalles de la Fiesta de la Vendimia en la que se incluye la Feria del Vino.

–¿Por qué Rueda ha decidido acoger este evento?

–Rueda lleva ya 35 años siendo la sede de la Fiesta de la Vendimia, que posteriormente pasó a denominarse Fiesta de la Vendimia de la D.O. Rueda y que engloba a todos los municipios de esta denominación de origen en la celebración que sirve como homenaje colectivo a la uva, a los viticultores y bodegas, marcando el broche final a la campaña de recogida. Es un evento consolidado que une historia, cultura, y el motor de desarrollo económico que representa el vino en nuestra región.

–¿Qué se van a encontrar los visitantes en este improvisado centro neurálgico del vino?

–Vamos a encontrar un sinfín de actividades para todos los públicos y edades que engloban desde concursos de pintura rápida o de barricas, festivales de folclore, talleres de cocina, actuaciones musicales en vivo, la Feria del Vino de la D.O. Rueda, la feria de artesanía, suelta de un toro del cajón, visita a nuestra preciosa Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, concentración de coches clásicos. Es innumerable la cantidad y variedad de las actividades que nos brinda este fin de semana, siempre girando en torno al vino y su disfrute.

–¿Qué supone para el municipio ser un lugar insignia del vino?

–Significa que Rueda es reconocido mundialmente por estar especializado en vinos blancos de alta calidad, principalmente con la uva verdejo, autóctona de esta zona. Esto nos otorga un gran reconocimiento nacional e internacional, impulsado por nuestro clima continental, suelo cascajoso y la tradición vitivinícola, lo que a su vez favorece el enoturismo y la gastronomía y comercio local.

–¿Cómo trabajan desde el Ayuntamiento para apoyar al sector?

–El Ayuntamiento apoya al sector en todos los aspectos, principalmente a través de la promoción turística y de eventos. Somos la sede anualmente de la Fiesta de la Vendimia de la D.O. Rueda, declarada de Interés Turístico Regional. También impulsamos actividades de la Ruta del Vino de Rueda y promocionamos el enoturismo en la zona. En todas nuestras actividades intentamos que el vino tenga un papel fundamental.

–¿Por qué este fin de semana deben acudir a Rueda los amantes del vino y la gastronomía?

–Deben acudir para degustar y honrar el vino en un evento declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, con un amplio abanico de actividades para disfrutar con amigos o familia y que abarca todo tipo de edades. Un momento especial para optar a degustar un sinfín de referencias vinícolas difícil de igualar en una sola localización.

–Además de pasarse por la plaza Mayor, ¿qué no deberían perderse los visitantes?

–Dar un paseo por nuestras calles, visitar el rico patrimonio o alguna de nuestras bodegas son experiencias difícilmente igualables. También les invitamos a tomar algo o comprar productos locales en cualquiera de nuestros establecimientos.

–¿Por qué tiene que brindar la localidad de Rueda?

–Debemos brindar por el futuro prometedor de la Denominación de Origen Rueda y porque Rueda es un lugar acogedor, tanto para vivir como para visitar. Desde este Ayuntamiento trabajamos duramente para mejorar este aspecto.

–Y… ¿Qué vino elegiría para ese brindis?

–Cualquiera de las variedades es inigualable según en qué momento, pero a nivel personal un verdejo bien frío en compañía no se puede comparar a nada.

–Por último, ¿nos puede hacer un pequeño balance del tiempo que lleva al frente de la alcaldía?

–En líneas generales es positivo. Si bien es cierto que las gestiones han estado encaminadas en primer lugar a atender los servicios propios del verano. También ha sido un reto acoger la salida de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. Ahora toca seguir con la gestión diaria de la mejora de infraestructuras y limpieza del municipio. Este mes el nivel de nuevos empadronados ha sido muy alto y pensamos que se debe a que Rueda es un lugar agradable para vivir y trabajar. Nuestro reto es hacer que nuestros vecinos vivan cada vez mejor y tengan unos servicios de calidad.