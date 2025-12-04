El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejal a de Cultura, Irene Carvajal, junto a los participantes en la mesa redonda. Aida Barrio
Publirreportaje

Recuerdo al torero y escritor Ignacio Sánchez Mejías

El diestro dejó su impronta en la ciudad hace un siglo al lidiar seis toros y, dos horas después, ofrecer una conferencia

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:54

La capital recordó la figura del torero y escritor Ignacio Sánchez Mejías un siglo después de su famosa lidia con seis toros y conferencia en el Ateneo sobre su novela 'La amargura del triunfo'.

El Círculo del Recreo acogió durante la tarde del jueves, una mesa redonda bajo el título 'Ignacio Sánchez Mejías en Valladolid. Un siglo después. 1925-2025' , moderada por el periodista e impulsor de este homenaje, Ignacio Miranda Peña, en la que colaboró el Ayuntamiento de Valladolid, a través del 'Ateneo Cultural Valladolid Ciudad Taurina'.

El acto conmemoró una de las gestas más singulares de su trayectoria y que quedó ligada para siempre a Valladolid: la lidia de seis toros en la plaza del Paseo de Zorrilla y, apenas dos horas después, cambiar el traje de luces para impartir una conferencia en el Ateneo sobre su novela, 'La amargura del triunfo', el 22 de septiembre de 1925.

En esta mesa redonda participaron Domingo Delgado, abogado y crítico taurino, quien abordó la dimensión torera del diestro sevillano; Antonio Ruiz de Alda, bisnieto del homenajeado, que ofreció una mirada íntima a su perfil humano y familiar, y Antonio Fernández Torres, coautor de su biografía junto con Andrés Amorós, encargado de analizar su faceta cultural y su papel como gran promotor de la Generación del 27.

Este homenaje supone un acto de ciudad y de agradecimiento de Valladolid a la figura de Sánchez Mejías, polifacético intelectual, que dejó su impronta en Valladolid en una jornada legendaria de toros y literatura.

Torero y escritor, fue presidente del Betis, aviador, jugador de polo, colaborador de prensa, hermano de La Macarena y presidente de Cruz Roja de Sevilla.

Ignacio Sánchez Mejías, mecenas de la Generación del 27, dejó un legado de la faceta cultural y artística de lo que significa la tauromaquia que nadie puede negar. Durante el acto, la librera y bibliotecaria Charo Vergaz leyó la elegía que Federico García Lorca dedicó en 1934 a su gran amigo Ignacio Sánchez Mejías, considerada una de los mayores exponentes de la poesía vinculada al arte del toreo y una de las mejores de la literatura española. La profunda amistad entre Federico García Lorca e Ignacio Sánchez Mejías tuvo su expresión más célebre en esta elegía, escrita tras la muerte del torero, fallecido el 13 de agosto de 1934, a causa de la gangrena provocada por una cornada recibida dos días antes en la plaza de toros de de Manzanares (Ciudad Real).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  4. 4

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  5. 5 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  6. 6 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  7. 7 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8

    «Sacó de la nada Gijón, revitalizó Sevilla y modernizó la Seminci»
  9. 9 Alerta alimentaria por falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate
  10. 10

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Recuerdo al torero y escritor Ignacio Sánchez Mejías

Recuerdo al torero y escritor Ignacio Sánchez Mejías