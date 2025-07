«El programa trae muchas novedades, la más destacada es una actividad inclusiva, el Momento Azul»

Laura Negro Valladolid Domingo, 13 de julio 2025, 23:28 Compartir

Pablo Centeno afronta sus primeras fiestas de Santa Marina como concejal de Festejos del Ayuntamiento de Cigales. Con mucha ilusión, ganas de innovar y el respaldo de los jóvenes del municipio, este joven de 29 años se ha volcado en diseñar un programa festivo diverso, con propuestas para todas las edades y una atención especial a los actos tradicionales que dan sentido a estas celebraciones.

¿Cómo han sido los preparativos de esta edición de las fiestas de Santa Marina?

Han sido emocionantes, la verdad. Los hemos llevado a cabo con mucha ilusión. Es mi primer año como concejal, así que lo he vivido al cien por cien, con todas las ganas del mundo. Además, me he sentido muy arropado y apoyado tanto por la comisión de festejos, como por parte de mis compañeros del equipo de Gobierno, de las peñas, la juventud en general y, por supuesto de mi predecesor en el cargo, Ángel Velasco, que me ha orientado mucho sobre el tema de las contrataciones y otros detalles técnicos.

Organizar unas fiestas como estas debe tener su complejidad. ¿Qué criterios han seguido para diseñar el programa?

Para mí estas fiestas se asientan sobre tres pilares principales, los toros, las peñas y las verbenas. A partir de ahí, priorizamos esas actividades. Luego, por supuesto, incluimos programación para todos los públicos, como hinchables, almuerzos infantiles, teatros para niños, actividades pensadas para nuestros mayores... Queríamos un programa variado y equilibrado.

¿Y qué novedades son las más importantes de este año?

Hay varias. Por ejemplo, en vez de tener una sola charanga, vamos a contar con tres diferentes. También habrá una discomovida el viernes 18, llamada Fanática, que es un espectáculo visual con fuegos artificiales y efectos que seguro encantará a todos. El jueves nos visitará una orquesta gallega muy potente, algo que no se había hecho antes aquí. También el concurso de disfraces ha despertado un gran interés y otra gran novedad, de la cual nos sentimos especialmente orgullosos es el que hemos denominado Momento Azul. Cada día, de 19:00 a 20:00 horas, las atracciones funcionarán sin música ni luces para que los niños que necesitan un entorno más tranquilo puedan disfrutar de ellas. Esta medida ha sido muy bien acogida por las familias.

¿Cómo surgió esa iniciativa del Momento Azul?

Lo llevábamos en nuestro programa electoral. Creemos que hay que avanzar en este tipo de medidas inclusivas. Son pequeños gestos, pero muy importantes. Varias familias ya nos han agradecido la iniciativa.

¿Y las peñas? ¿Cómo ha sido su implicación en la elaboración del programa?

Muy buena. En Cigales hay una comisión de fiestas donde están representadas varias peñas y asociaciones. Allí se recogen ideas y se organizan actividades conjuntamente. Además, muchas peñas que no forman parte de la comisión también se han acercado para proponer cosas. He sentido mucha implicación, sobre todo por parte de la gente joven.

¿Qué peso tienen los actos tradicionales como la procesión de Santa Marina o los encierros al estilo de la villa dentro del programa?

Le damos muchísima importancia. El 18 de julio, día de Santa Marina, es el día grande. Tenemos la misa y la procesión con la imagen de la Santa, que es llevada por los reyes de las fiestas. Sin la Santa, no tendríamos fiestas. Y, por supuesto, están los encierros, que son muy tradicionales en Cigales y no pueden faltar.

¿Se ha previsto algún dispositivo de seguridad especial?

Sí, hay seguridad contratada durante todas las fiestas, con controladores de acceso. Además, la Guardia Civil también colaborará en la vigilancia de los eventos.

¿Qué impacto económico se espera que tengan las fiestas para el municipio?

Esperamos que sea importante. Habrá varios bares con casetas en la Plaza Mayor, lo que generará un gran movimiento de gente. Además, los días previos muchas peñas organizan comidas y cenas en bares del pueblo. Algunos locales ya están completos para ciertos días. En general, los negocios colaboran bastante con las fiestas.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los vecinos y visitantes?

Que están todos invitados a participar. Recientemente hemos tenido varias pérdidas de gente joven en Cigales, lo que ha hecho que los jóvenes estén muy consternados, pero desde aquí, me gustaría pedirles que disfruten de estos días y que saquen una sonrisa para que disfruten al máximo con sus amigos, familiares y con sus peñas. Y a los visitantes, que se acerquen a la plaza, tomen uno de nuestros vinos claretes con unas tapas, vean los encierros, disfruten de las discomovidas… Creo que es un plan perfecto para estas fiestas.

Ampliar Carruseles de Cigales Cigales hace sus fiestas más inclusivas con el Momento Azul El Ayuntamiento de Cigales ha dado un paso importante hacia la inclusión en las fiestas patronales de Santa Marina al incorporar el Momento Azul durante las atracciones infantiles. Esta iniciativa, pensada especialmente para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades sensoriales, permitirá disfrutar de «los cacharritos» en un entorno más tranquilo, sin música ni luces estridentes. Durante una franja horaria específica, de 19:00 a 20:00 horas, las atracciones funcionarán sin estímulos sonoros ni visuales que puedan generar malestar o crisis sensoriales. Esta medida busca que todos los niños puedan formar parte de las celebraciones sin sentirse excluidos o sobrepasados por el entorno. La respuesta por parte de las familias ha sido muy positiva, especialmente desde colectivos que trabajan directamente con la infancia con necesidades especiales. Desde la Asociación Autismo Valladolid se ha valorado muy positivamente esta iniciativa. «El gesto del Ayuntamiento de Cigales de reducir la sobrecarga sensorial mediante la bajada del volumen ambiental durante las ferias y fiestas del municipio, contribuye a que estos eventos sean más accesibles e inclusivos para las personas con autismo», agradecen desde la directiva de la Asociación.