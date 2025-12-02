El Programa ASI, impulsado por Fundación Personas, gana el Zero Project Award 2026

El Norte Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 21:32 Compartir

Fundación Personas ha sido distinguida con el Zero Project Award 2026, uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos en materia de accesibilidad e innovación social. El premio destaca el impacto y la escalabilidad del Programa ASI (Atención Sanitaria Integral), modelo pionero en España que transforma la atención sanitaria pública para hacerla accesible, equitativa y verdaderamente centrada en las personas con discapacidad intelectual y/o autismo (TEA).

El Zero Project ha evaluado este año 586 nominaciones de 93 países mediante un exhaustivo proceso de selección que ha implicado más de 350 horas de revisión y la participación de más de 400 expertos de todo el mundo. Solo 75 soluciones innovadoras de 51 países han sido galardonadas en esta edición.

Un trabajo coordinado

El Programa ASI está impulsado por Fundación Personas, pero se ha hecho realidad gracias al compromiso del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y de los profesionales sanitarios y sociales que lo integran, cuyo trabajo coordinado ha permitido consolidar el modelo dentro del sistema público. El ASI atiende a 3.000 personas al año, ha formado a 2.200 profesionales y será presentado en febrero en la Oficina de Naciones Unidas en Viena.

El Programa ASI nació en 2016 como resultado de un proceso participativo con familias, profesionales sanitarios, entidades sociales y personas con discapacidad, que identificaron de manera directa las barreras cognitivas, comunicativas y organizativas que dificultaban el acceso a una atención adecuada en el sistema de salud.

El ASI se sustenta en tres principios estructurales que definen su identidad y su impacto: el derecho a la salud en igualdad de condiciones, asegurando que todas las personas reciban una atención adaptada a sus necesidades; la accesibilidad cognitiva como estándar en todos los niveles asistenciales, facilitando la comprensión, la comunicación y la interacción con el sistema sanitario; y la coordinación sociosanitaria, que garantiza continuidad, coherencia y calidad en el cuidado a lo largo de todo el proceso asistencial.

Para hacerlo posible, el programa despliega un conjunto de herramientas innovadoras que ya forman parte del funcionamiento ordinario del sistema sanitario de Castilla y León: la Tarjeta ASI, las alertas automáticas en la historia clínica electrónica de los pacientes, los protocolos personalizados de atención, la señalética comprensible y el apoyo mediante QR, los formularios accesibles y materiales en lectura fácil, y la figura clave de la enfermera gestora de casos, que acompaña y coordina todo el itinerario asistencial de la persona.

Este reconocimiento internacional refuerza el liderazgo de Castilla y León en políticas públicas humanizadas, ya que el Programa ASI está plenamente integrado en el Plan Persona de la Junta de Castilla y León y ha consolidado una satisfacción media superior a 8,9/10 en usuarios y familias.

Referente internacional

Además del impacto generado, el ASI ha demostrado un elevado potencial de replicabilidad, uno de los criterios esenciales del Zero Project, y ha sido ya presentado en congresos nacionales e internacionales como referente de buenas prácticas para avanzar hacia un sistema sanitario público más humano, accesible y alineado con los derechos de las personas con discapacidad.

Este galardón llega apenas unas semanas después de que el Programa ASI recibiera el primer Premio Supercuidadores 2025, en la categoría Tercer Sector, consolidando la trayectoria del proyecto y abriendo la puerta a nuevos pasos para su expansión y evolución futura.

«Es un orgullo que un programa nacido en Castilla y León sea reconocido entre las mejores innovaciones del mundo. Este premio valida el trabajo conjunto de familias, profesionales del ámbito sanitario, hospitales y centros de salud, administraciones públicas y entidades sociales para remover barreras y hacer real el derecho a la salud en igualdad de condiciones», afirma Daniel Clavero, director general de Fundación Personas.

Fundación Personas presentará el Programa ASI como ponente en la Zero Project Conference 2026 (#ZeroCon26), que se celebrará del 18 al 20 de febrero en la Oficina de Naciones Unidas en Viena, una cita que reunirá a más de 1.000 participantes de alrededor de 100 países.

Fundación Personas es una entidad de referencia en Castilla y León con una base social de 3.000 familias y dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual. Fundada en 2008 por cinco asociaciones de la región con más de 60 años de historia (Adecas Guardo, Aspanis Palencia, Apadefim Segovia, Asprona Valladolid y Asprosub Zamora), su propósito es acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, facilitando los apoyos individualizados necesarios, que les permitan desarrollar su proyecto de vida de forma plena y satisfactoria, con una vocación de transformación social.