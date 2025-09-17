Andrea Díez Olmedo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:53 Compartir

Silvia Ortúñez ocupa el cargo de supervisora de sumiller en el 'The LibraryWine Boutique', en Madrid. Con una trayectoria impecable, su esfuerzo y dedicación han dado sus frutos y además de ejercer una profesión que le encanta ha recibido, entre otros reconocimientos, el de mejor sumiller del año 2025. Será la pregonera de las fiestas de Olmedo.

–¿Cómo recibiste la noticia de que iba a ser la pregonera?

–Muy feliz, la verdad, porque además, mi padre falleció el pasado año y era muy olmedano. Así que para mí es un homenaje hacia él. Un día de verano me llamaron por teléfono y tomando un café me lo propusieron. Me hace muy feliz porque dicen que nadie es profeta en su tierra y poder decir que voy a ser pregonera en mi tierra es el mejor premio que te pueden dar. Está muy bien que te reconozcan fuera pero que lo hagan en tu casa, donde te han visto nacer, es lo más bonito que te puede pasar.

–¿Qué significa para usted Olmedo y sus fiestas?

–Para mí estas fiestas significan familia, tradición, amistad, compartir y convivir. Para mí eran los cinco días estrella porque eran los días que mi familia descansaba y podíamos disfrutar todos juntos. Son los mejores días del año.

–¿Algún recuerdo especial?

–La emoción del chupinazo y los encierros. Son días que disfrutas con los amigos, vas evolucionando en edad, pero los encierros son algo que durante toda mi vida he disfrutado con mis hermanos. Pasan los años y siempre están los encierros con mi familia.

–¿Tiene claro con qué brindar en estas fiestas?

–Pues brindaré con un vino de la bodega de Olmedo, seguramente con Eresma fermentado en barrica de Bodegas Eresma La Soterraña que para eso es de Olmedo.

PROGRAMA

Viernes, 19 de septiembre

20:00 h. Las reinas de las fiestas 2025 serán acompañadas por la Reinas de 2024, los quintos, autoridades y la Asociación Musical Villa de Olmedo, desde la Corrala del Palacio del Caballero hasta el Centro de Artes Escénicas San Pedro.

21:00 h. Proclamación de las Reinas y pregón de las fiestas a cargo de Dª. Silvia Ortuñez Sastre. Actuaciones de los profesores de la Escuela Municipal de Música José Martín Salamanca y del coro gospel All4Gospel.

01:30 h. Discomovida con Dj Ismael Yuguero.

Sábado, 20 de septiembre:

12:00 h a 12:30 h. Entrega de dibujos del 41º Certamen infantil de pintura rápida.

13:00 h. Entrega de premios.

13:30h a 17:00 h. Exposición.

15:00 h. Comida para todos los participantes inscritos.

18:00 h. Carrera autos-locos. Al finalizar pancetada.

23:00 h. Actuación de Renovation Experience con Dj Ricky Galende. Espectáculo de música, luz y sonido.

Domingo, 21 de septiembre:

08:30 h a 10:30 h. Inscripciones en el Ayuntamiento para el 45º Certamen de Pintura Rápida Villa de Olmedo. Memorial Félix Arranz Pinto .

10:30 h. Tirada de recorrido de caza modalidad compack sporting

11:00 h. 30 Marcha familiar cicloturista.

18:30 h. Exposición de las obras participantes en el certamen de pintura rápida.

19:00 h. Traslado de la Imagen de San Miguel desde su iglesia titular hasta la iglesia de Santa María, portado a hombros por los quintos del 2007, en todo momento irán acompañados de los Custodios de San Miguel

19:45 h. Entrega de premios certamen de pintura.

20:00 h. Final del Torneo San Miguel de pelota a mano para aficionados.

Miércoles, 24 de septiembre:

12:00 h. Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Merced en la Iglesia parroquial de Santa María, al término de la misma la asociación invitará a pastas.

18:30 h. Suelta por el recorrido de campo de las reses mansas de los encierros y pancetada.

23:00 h. Concierto de Benito Kamelas - Justicia poética .

Jueves, 25 de septiembre:

11:00 h. Pasacalles.

13:00 h. Chupinazo, izado de banderas, tradicional disparo de bombas y cohetes.

17:30 h. I encierro tradicional al estilo de la villa.

20:30 h. Invitación a las peñas a limonada y pastas.

22:30 h. Actuación del Grupo Versvs y a continuación Fiesta con los dj`s de la Asociación Latinolmedo, Dj Ismael Yuguero , Dj Rorro y Dj Melow.

Viernes, 26 de septiembre:

11:00 h. Suelta de vacas por el recorrido urbano. A continuación capea.

12:00 h. Gran parque infantil.

14:30 h. Comida de Amistad (precio 3 euros) venta anticipada hasta martes 23 septiembre.

17:30 h. II encierro tradicional al estilo de la villa.

19:30 h. Fiesta «Las cuatro calles».

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas, con capea en la plaza de toros. Los Tristes Charanga Rock Concierto por varios puntos del pueblo.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Clan Zero

Sábado, 27 de septiembre:

11:00 h. III Encierro tradicional al estilo de la villa.

13:00 h. Concurso «Acerca la jarra».

17:30 h. Concurso de cortes, quiebros y saltos. Ganadería Sánchez Úrbina (abono)

20:00 h. Discomovida infantil.

20:00 h. Partidos de exhibición de pelota a mano. Jugarán miembros del Club de Pelota Olmedo y seguidamente pelotaris profesionales.

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas con capea.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Stradivarius (Valencia), durante el descanso y a la finalización discomovida 'Mañanitas'.

Domingo, 28 de septiembre:

11:00 h. IV Encierro tradicional al estilo de la villa.

12:30 h. Magia en familia 'Magic Fantasy' (4 euros taquilla).

17:30 h. Festival Taurino Mixto sin picadores, con 5 novillos, dos para el rejoneador Sergio Domínguez, 2 para el novillero Álvaro Serrano, triunfador del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid y uno para el novillero revelación Pedro Caminero.

20:00 h. Encierro ecológico a caballo.

23:00 h. Suelta de vacas. Ponte tu disfraz. Entrada gratuita. A continuación, ruta de peñas.

00:30 h. Verbena a cargo de la orquesta Garden.

Lunes, 29 de septiembre. San Miguel:

08:00 h. Diana floreada.

09:00 h. Toro del Alba por el recorrido urbano. El Ayuntamiento y las peñas invitarán a las tradicionales sopas de ajo y chocolate.

11:30 h. Procesión en honor a nuestro Patrón San Miguel, misa solemne y a continuación visita a las residencias de mayores.

13:30 h. Concierto extraordinario de la Asociación Musical Villa de Olmedo.

17:30 h. Festival de Peñas con el espectáculo Gran Prix con vacas (Abono).

23:00 h. Discomovida y bingo con Djs Asociación Latinolmedo, Dj Loren y Dj Pinta.

Martes, 30 de septiembre. San Jerónimo:

11:30 h. Misa solemne, en honor a San Jerónimo

13:00 h. Concierto Flamenco por Miriam Ferreruela .

17:30 h. Chiqui-bueyes.

18:30 h. Actuación musical «Los Conde» música de los 60,70, 80, 90…

21:30 h. Desfile de peñas desde la plaza Mayor hasta el Mirador del Hontanar para presenciar el espectáculo pirotécnico, acompañados por la charanga.

22:00 h. Fuegos artificiales y traca fin de fiesta.

Viernes, 10 de octubre. Día de la banderita Cuestación de Cruz Roja:

09:30 h. Eucaristía.

12:00 h. Eucaristía solemne en honor a la Virgen de la Soterraña. Desde las 18:00 a las 22:00 h la iglesia de Santa María estará abierta para visitar a la Virgen, al final se cantará la Salve.

17:30 h. Encierro tradicional al estilo de la villa.

Sábado, 11 de octubre:

11:00 h. Suelta de un Toro de cajón de la ganadería de Miranda de Pericalvo. A contiuación, encierro urbano y capea en la plaza de toros.

20:00 h. 9ª Carrera de los 7 sietes. Categorías infantiles desde las 18:00 h.

Domingo, 12 de octubre. Día la Hispanidad :

08:30 h. Torneo de Golf Villa de Olmedo.

10:00 h. Tirada al plato, modalidad Compak Sporting.

12:00 h. Misa en honor a la Virgen del Pilar, Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, con asistencia de Autoridades.