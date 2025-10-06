«Mis prácticas fueron muy completas, pero aun así no me esperaba empezar a trabajar tan rápido» Alumnos de iLERNA Valladolid relatan su experiencia en el centro de referencia en Formación Profesional

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:49 Compartir

«Hice mis prácticas en el Hospital Sagrado Corazón de Valladolid y mi experiencia fue muy buena. Las personas que me enseñaron lo hicieron muy bien, mi paso por el centro fue muy completo y pude ver muchas pruebas y aprender a hacerlas». Así relata Marina Suañez, alumna del ciclo formativo de Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en iLERNA Valladolid, su período de prácticas en la empresa.

Esta es una de las muchas experiencias satisfactorias de estudiantes de iLERNA que, como Marina, además de formarse de la mejor manera posible, han conseguido trabajo en un tiempo récord. «No me esperaba en absoluto conseguir un trabajo tan rápido. Existía la posibilidad de que pudiera trabajar de esto, pero nunca esperé que se fuera a dar de verdad», añade la alumna, que además apunta que «ha sido un proceso fácil, porque realmente hago lo mismo que hacía en las prácticas».

Y es que, en un mercado laboral cada vez más competitivo, la empleabilidad se ha convertido en un elemento clave a la hora de elegir estudios. Según el último Informe Infoempleo Adecco 2023, cuatro de cada diez ofertas de trabajo en España ya van dirigidas a titulados en FP, muy por encima de las que solicitan formación universitaria. Por eso, la Formación Profesional ha dejado de ser una alternativa secundaria para situarse en el centro de las estrategias de empleo y formación, tanto de los gobiernos como de las empresas. Así lo demuestra la cifra de matriculados en FP para el curso 2025-2026, que se prevé que supere por primera vez la barrera histórica de 50.000 alumnos en Castilla y León.

Ampliar

En este escenario, el centro de iLERNA en Valladolid, situado en la calle Fray Luis de León, se consolida como un referente en la demarcación gracias a una oferta formativa adaptada a las necesidades de sectores económicos en crecimiento, como son el de la Sanidad y los Servicios Socioculturales, y a una metodología pensada para garantizar la rápida inserción laboral de sus alumnos.

Para ello, iLERNA cuenta con unas instalaciones dotadas de tecnología y equipamientos de última generación, lo que permite al alumnado experimentar situaciones similares a las que se encontrarán en su día a día laboral. Y es que la experiencia demuestra que, cuanto más práctica es la formación, más rápida es la inserción. Por eso, las clases en iLERNA Valladolid se basan en simulaciones, actividades prácticas y proyectos colaborativos. De esta forma, los alumnos desarrollan competencias técnicas pero también habilidades transversales muy valoradas por las empresas, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas o la comunicación eficaz.

Otro pilar fundamental del modelo educativo de iLERNA son las prácticas en empresa, obligatorias en todos los ciclos. Gracias a una amplia red de convenios con compañías de Valladolid y del resto de Castilla y León, los estudiantes realizan estancias formativas que suponen su primera experiencia laboral real. Para muchos, estas prácticas se convierten en la antesala de un contrato de trabajo.

Es el caso de Enrique Javier Bello, que decidió cursar el grado superior de Imagen para el Diagnóstico en busca de una nueva salida laboral. Lo que más le llamó la atención de este ciclo fue «la combinación de dos sectores con tantas salidas profesionales como el sanitario y el tecnológico», unas expectativas que en iLERNA se han cumplido, ya que en ellos «se combinan conocimientos en anatomía y atención al paciente con física de rayos y resonancia magnética, entre otras muchas cosas».

Enrique ha hecho las prácticas en una mutua de Palencia, donde «he aprendido muchísimo en un ambiente de trabajo real, con pacientes y aparatos reales». Igual que Marina, él también salió de esta experiencia laboral con un contrato de trabajo. «Poco antes de acabar las prácticas me comentaron que querían contar conmigo para cubrir periodos de vacaciones, así que estoy muy contento por haber tenido una oportunidad tan pronto», añade.

Ampliar Sede de iLERNA Valladolid.

La empleabilidad también se explica por la calidad del profesorado. En iLERNA Valladolid, el equipo docente está formado por profesionales en activo que aportan una visión actualizada del mercado laboral. Esta cercanía permite a los alumnos conocer de primera mano qué se espera de ellos en las empresas y cuáles son las competencias más valoradas en cada sector.

«Lo que más me gustó de iLERNA son las instalaciones para poder desarrollar las prácticas. Son bastante parecidas a lo que te vas a poder encontrar en un centro de trabajo y eso te ayuda de cara a saber cómo desarrollar tu papel con un profesional. Además, el equipo docente está perfectamente cualificado», explica Marina de su paso por el centro vallisoletano. Una opinión compartida por Enrique, que sobre todo destaca «la atención del profesorado. Si de verdad te interesa aprender, vas a encontrar profesores que van a resolver tus dudas y se van a interesar en que mejores».

iLERNA VALLADOLID Dirección C/ de Fray Luis de León, 15, 47002 Valladolid.









La matrícula para el curso 2025-2026 está abierta en iLERNA Valladolid para los ciclos con plazas disponibles. Se puede obtener más información o concertar una visita al centro para conocer sus instalaciones llamando al 983 96 81 22 o en ilerna.es