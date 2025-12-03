«La Policía Municipal cumple 200 años con agentes muy preparados y al servicio directo del ciudadano»

Laura Negro Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:09 Compartir

La Hemeroteca de El Norte de Castilla acoge mañana, una mesa redonda titulada 'Nuevos retos de la Policía Municipal en la ciudad de Valladolid', un encuentro en el que se analizarán los desafíos presentes y futuros del cuerpo coincidiendo con su bicentenario. A la cita acudirán representantes institucionales, vecinales y también, mandos policiales. Entre los intervinientes estará el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado Toquero, quien pone el foco en la labor silenciosa e imprescindible de sus agentes.

El próximo 12 de enero de 2026 Valladolid está de celebración por el 200 aniversario de la Policía Municipal. ¿Cuántos agentes integran el cuerpo?

Así es. Se trata de una fecha importante y por eso, desde Alcaldía y desde la Concejalía estamos preparando diversos actos para conmemorarlo como se merece. Actualmente tenemos en Valladolid 437 agentes que están preparadísimos. Podemos presumir de la excelencia de nuestro cuerpo de Policía Municipal. Son profesionales que hacen mucho más de lo que la gente imagina. Se dedican a salvar vidas. Sus coches patrulla van equipados con desfibriladores y realizan infinidad de funciones que a menudo pasan desapercibidas. La ciudadanía debe sentir que la Policía Municipal está siempre que se la necesita. Cada vez se demanda más su labor de seguridad y proximidad y los vallisoletanos pueden estar seguros de que si sucede algo, van a llegar rápido. De hecho, hemos modificado la RPT para reforzar esa función de seguridad que los ciudadanos piden cada vez más. Ver a la policía patrullando en coche o en moto, siempre transmite tranquilidad.

¿Cuál diría que es hoy el principal reto operativo?

La Policía Municipal está viendo cómo crece la demanda ciudadana de esa función de seguridad que antes parecía residual. La ley la fija como complementaria respecto a la Policía Nacional, pero la realidad es que la gente quiere ver a sus agentes en la calle y saber que pueden recurrir a ellos cuando les necesita. Como digo, los agentes están muy bien preparados y siempre llegan rápido. Esa celeridad es una de sus fortalezas.

¿Cómo se coordina la Policía Municipal con la Nacional y la Guardia Civil en Valladolid?

La coordinación entre los diferentes cuerpos es muy buena. Al final, más allá de las cuestiones competenciales que marca la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo de 1986, que recoge las funciones específicas de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hay algo que ayuda muchísimo, que son las relaciones personales entre los mandos, que son excelentes y eso facilita la cooperación en las intervenciones del día a día. Tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil, la colaboración es constante. Cada cuerpo asume su cometido y se trabaja de forma conjunta.

¿Qué nuevas herramientas han incorporado los agentes?

Desde que llegamos a la Concejalía, una de sus principales demandas era contar con dispositivos de control electrónico. Hemos incorporado los equipos AXON, que todo el mundo conoce como 'táser', y que se han distribuido por distritos. Los agentes han recibido formación específica para su uso. La idea es seguir mejorando los medios materiales y, sobre todo, la preparación.

¿Qué papel juega la Policía Municipal en la prevención del vandalismo y los problemas de convivencia en los barrios?

Tiene muchas funciones. Además de intervenir directamente, hace labores de intermediación cuando hay conflictos vecinales. La presencia policial en la calle ya es preventiva en sí misma. Cuando surge algún problema concreto en una zona, hablamos con los inspectores de distrito y reforzamos la vigilancia. Así, por ejemplo, para nosotros siempre ha sido prioritario cubrir todas las plazas del distrito de Delicias, porque tanto los agentes como los vecinos, así lo reclamaban. Querían más presencia policial en la calle, y lo hemos cumplido.

¿Existen planes de formación continua para los agentes?

Sí. Todos los años se organizan cursos y actividades formativas para actualizar conocimientos. La clave es no quedarse obsoletos. Puedes tener materiales y equipos, pero lo fundamental es el trato con el ciudadano. Ellos son siempre el primer contacto cuando ocurre algo. Nuestra Policía Municipal está por todas partes, por eso siempre llega tan rápido cuando alguien la necesita.

¿Cuál es el principal reto de seguridad ciudadana?

El principal reto es un problema que afecta a muchas ciudades de España, la inmigración ilegal descontrolada. Con esto no me refiero a quienes vienen con sus papeles a trabajar, sino a quienes entran sin control. Si no afrontamos este asunto, en pocos años tendremos un problema serio. De hecho, en Valladolid ya lo estamos notando en algunos barrios, como por ejemplo en Delicias.

¿Qué proyectos de futuro marcarán la estrategia en seguridad?

La ciudad crece y se expande. La gente pide más proximidad, más inmediatez en la respuesta. Quizás haya que revisar la estructura del cuerpo policial en el futuro. Nuestra Policía Municipal es parte importante de la ciudad. Conviene destacar que Valladolid es una ciudad segura, pero como todas, puede tener problemas y debemos afrontarlos sin miedo, y siempre en colaboración con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad.