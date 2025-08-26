La Pedraja de Portillo reúne el viernes 29 a 12 de los mejores cortadores del momento

Los astados para el festejo: Artesano (Ribera de Campocerrado), Sereno (Cantoblanco), Jaramillo (Vellosino) y Sultán (Ribera de Campocerrado).

La localidad vallisoletana de La Pedraja de Portillo se prepara para vivir una de las citas más esperadas del año: la Feria de Festejos Taurinos 2025, organizada por la empresa TorosVil. Durante cinco intensos días, del 27 al 31 de agosto, vecinos y visitantes podrán disfrutar de encierros, capeas, recortes y espectáculos de primer nivel preparados al detalle.

Precisamente, una de las citas más esperadas tendrá lugar el viernes, 29 de agosto a las 23:55 horas. Se trata del Gran Gran Concurso Nacional de Recorte Libre, con la participación de 12 de los mejores especialistas del momento y novillos de prestigiosas ganaderías como Vellosino, Ribera de Campocerrado y Cantoblanco.

Los astados, de gran volumen y espectacular trapío, proceden de tres ganaderías de reconocido prestigio y son ejemplares seleccionados minuciosamente para ofrecer el máximo desafío a los 12 mejores especialistas del momento, que pondrán a prueba su valor, técnica y entrega ante toros de respeto.

Esta cita promete convertirse en una de las noches más intensas y emocionantes de la feria, con el protagonismo absoluto de unos novillos que no dejarán indiferente a los espectadores que se darán cita en este municipio.

Pero el viernes la cita será doble. Previamente, a las 19:00 horas, se celebrará la capea clasificatoria con dos novillos y tres vacas, en la que el mejor cortador de la tarde obtendrá su pase al concurso nacional de recortadores, que tendrá lugar esa misma noche. Una oportunidad para que los jóvenes noveles den un paso al frente y demuestren su talento frente a las reses.

«Es una oportunidad»

El cortador local, Pablo Martín 'Guindi', destaca que esa capea, además de ser una «novedad», es también «una oportunidad para que todos esos chavales que están empezando puedan entrar en un concurso nacional. Aquí tienen su oportunidad para demostrar qué son capaces de hacer y ver si están preparados», declara.

En su caso, suma 13 temporadas en la primera línea del corte y a sus 33 años, está considerado uno de los veteranos del circuito. «Si yo estuviera empezando, no dudaría en aprovechar esta oportunidad que te da Toropasión, que era con lo que soñábamos todos cuando comenzábamos».

'Guindi' atraviesa un «gran momento», un hecho que reflejan los datos y es que en las dos últimas semanas se ha hecho con cuatro concursos y se ha colado en varias finales más.

«El año pasado en septiembre, recibí otras dos cornadas, ya son ocho las que llevo, y aunque no me afectaron tanto psicológicamente como las de 2019, cada cornada pesa más, es una carga que llevas todos los días», asume.

Por eso, tras los triunfos cosechados desde San Roque a esta parte, afirma que «otra vez estoy en uno de mis mejores momentos» y llega a la cita de La Pedraja de Portillo, a su pueblo, «con muchas ganas e ilusión, para disfrutar y que disfrute mi pueblo viendo cómo me arrimo».

Por último, anima e invita «a que la gente venga a disfrutar de estas fiestas del pueblo, hay un gran ambiente».

Las entradas para el concurso se pueden adquirir los días de festejo una hora antes del comienzo en la taquilla de la plaza de toros de La Pedraja de Portillo.

