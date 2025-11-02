El patrocinio de la Miniminci, dentro de la Seminci, corre a cargo de Gaza

Escolares que acudieron a una de las sesiones de la Miniminci, patrocinada por Leche Gaza, y recibieron los GazaCao.

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid sigue contando con el espacio denominado 'Miniminci', cuyo objetivo es el desarrollo de una nueva generación de espectadores críticos y curiosos, capaces de comprender los desafíos actuales a través del cine y ofrece en este programa una selección de películas que reflejan realidades globales con un lenguaje accesible y universal.

Una vez más, y ya van 59 años, el patrocinio de Miniminci ha corrido a cargo de Leche Gaza. De esta muestra no competitiva de películas incluida dentro de la Seminci han podido disfrutar unos 20.000 escolares de entre 7 y 12 años, a los que se les ha entregado un mini de GazaCao cuando han accedido al Centro Cultural Miguel Delibes para ver las correspondientes proyecciones.

La Miniminci, que finalizó el pasado jueves 30, ha contado con la presencia de directores y miembros del equipo de algunas de las películas, quienes han charlado con los alumnos en los coloquios posteriores a las proyecciones.

En esta edición, Miniminci se desarrolló en seis espacios diferentes de la ciudad. En el Auditorio Miguel Delibes se proyectó: 'Los misteriosos cuentos del manzano', 'Maya, dame un título', 'Polloliebre y el secreto de la marmota' y 'Super Charlie'.

En el LAVA, los jóvenes pudieron ver 'Billy el hamster cowboy', una serie de cortos para mayores de 9 años y otra para mahoyes de 5, 'Mary Anning' y 'Spiked'.

Mientras en el Teatro Carrión se pasó la película 'Leo & Lou', y en el Teatro Zorrilla, 'Super Charlie', en el Teatro Cervantes los jóvenes visionaron 'Space Cadet', 'El cumpleaños perfecto de Thelma', 'Supercharlie', 'Olivia y el terremoto invisible' y 'Little Amélie'.

El Broadway puso en pantalla grande cortos para mayores de 9 años, 'Mary Anning' y 'El cumpleaños perfecto de Thelma', y en la sede de FUNDOS visionaron: 'Billy el hamster cowboy', 'Leo & You', 'Spiked', 'Los misteriosos cuentos del manzano', 'El cumpleaños perfecto de Thelma', 'Little Amélie', 'Little Amélie', 'Polloliebre y el secreto de la marmota' y cortos para mayores de 5 y de 9 años.

Los compromisos de Leche Gaza con la cultura y el deporte castellano y leonés están en el ADN de esta empresa que, en Valladolid, colabora con varios equipos deportivos –Real Valladolid, el VRAC Quesos Entrepinares y El Salvador, el Real Valladolid de Baloncesto–; con colegios que celebran sus fiestas; con desayunos solidarios; con Ong's; con las actividades infantiles en las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo...

Aunque si tendríamos que destacar uno de los eventos más importantes de cuantos patrocina Gaza, ésta sería la CabalGaza, la cabalgata navideña protagonizada por Papá Noel, acompañado por sorprendentes personajes muy conocidos por los niños, capaces de recrear una especie de cuento en movimiento.

Empresa innovadora

Gaza agrupa a 76 explotaciones de Zamora –recogen diariamente 80.000 litros de leche de vaca y 5.500 de oveja–, es una empresa innovadora preocupada y comprometida con el respeto al medioambiente. A su vez, disponen de un nuevo envase con el sello 'Carbon neutral' donde todas las emisiones para fabricar el envase han sido neutralizado a Cero;han eliminado los plásticos de las cajas, e impulsan la reducción de la huella de carbono y también a la leche de kilómetro 0.

Por otro lado, la trazabilidad es otra de las prioridades de Gaza, algo que se refleja en el hecho de que pueda detectarse cualquier incidencia desde la vaca hasta el producto terminado.

Esta ventaja, unida a un sistema integral de gestión de calidad de la leche, que establece las condiciones a las que deben ajustarse las granjas, asegura unos procesos transparentes y fiables. No obstante, el bienestar animal es una de las prioridades para Gaza, por eso la vaca recibe una alimentación equilibrada, que garantiza la regularidad y la calidad de la producción de leche, junto al control de un equipo de veterinarios, que revisa el estado de las explotaciones ganaderas semanalmente. Todo para que Castilla y León tenga el producto que merece: saludable, sostenible, justo y local.

Esto también es posible gracias a las modernas instalaciones de 10.000 metros cuadrados de su fábrica, que se alza sobre una parcela de 65.000 metros cuadrados situada a las afueras de Zamora. La fábrica consta de varias líneas automáticas de envasado de productos UHT, pasterizados y postres, almacenamiento informatizado y los más estrictos controles y medidas de higiene de la industria láctea.

Calidad

En Gaza han creado un sistema integral de gestión de calidad de la leche, que establece las condiciones a las que deben ajustarse las granjas y somete a éstas a un control exhaustivo para asegurarse de su cumplimiento. Se trata, además, de un sistema auditable, que permite una total transparencia en la producción.

El Plan Gaza de Aseguramiento de la Calidad de la Leche descansa sobre tres pilares: La seguridad alimentaria, el bienestar animal y el respeto por el medio ambiente.