Olivas de Campos une en una fiesta a 40 personas en torno al Aceite de Oliva Virgen Extra

«Una reunión formidable de amantes de la tierra y de lo que ésta produce, uno de cuyos frutos más excelsos, y netamente español, es el aceite de oliva». Así resume Luis Pineda, gerente de Olivas de Campos, la fiesta que organizó en La Casa del Trotamundos, en Villamayor de Campos, para presentar la magnífica cosecha de su Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). «Los asistentes, entre los que había trabajadores del sector de la restauración, quedaron sorprendidos de que en Zamora, tradicionalmente tierra del pan y del vino, hayamos conseguido un aceite de tantísima calidad. Personas que trabajan en el sector de la restauración se sorprendieron gratamente de la calidad de nuestro aceite, elaborado a través de una mezcla de variedades: Arbequina, Picual y Siquitita».

Esta reunión festiva, en la que se dieron cita unas 40 personas, comenzó con una cata no profesional sensitiva y olfativa. A los asistentes se les entregó una copa no profesional de cata -tipo coñac- para que pudieran mover el aceite por toda la base del recipiente para que los olores se desprendiesen. Taparon la copa con la mano, posteriormente ésta se calentó y se destapó a la altura del pecho. Los presentes comenzaron a olfatearla para apreciar los sabores -a verde, a huerta, a tomatera, un poco a alcachofa-. La cata, la única que existe en el tema del aceite y que es regulada por normativa europea, continuó con la fase olfativa y, posteriormente, la gustativa. «Dimos un sorbo, degustamos mojándonos todo el paladar para sentir los tres elementos que componen la cata: el frutado, el amargor y el picante. Finalmente, después de tragar el aceite, exhalamos el aire por la nariz para volver a notar todo aquello que has notado desde el principio con el olfato, la lengua y paladar».

Acto seguido, los presentes cogieron unos panes de Castilla, que mojaron en el aceite Olivas de Campos junto pon un poco de sal para comprobar que «nuestro AOVE es de altísima calidad, con una acidez comprobada de menos de 0,2. Es un medicamento natural especialmente sabroso. Por cierto, este acto puede ser el germen de la organización de una feria en La Casa del Trotamundos, que se llamará 'Toma pan y moja', en la que juntaremos aceites de Castilla y de otros puntos de España para compararlos y disfrutarlos», explica Luis Pineda.

La fiesta, que se alargó hasta altas horas de la madrugada, concluyó con un concierto y baile flamenco en el que participaron Pili Campallo (cantaora), Pilar Astola y Manuel Bellido (bailaores), con Juan María Real a la guitarra. «El aceite nos unió a todos, muy en la línea de La Casa del Trotamundos, que siempre genera un ambiente propicio para que las personas se unan, se conozcan y se reconozcan... Una fiesta que, posiblemente, repetiremos, y este verano, cuando abramos el patio de la casa rural, podamos volvernos a reunir alrededor de la magia del Aceite de Oliva Virgen Extra».

