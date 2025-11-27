Nuevas propuestas y reparto a domicilio en el bar restaurante La Última Parada, en Abades

Mónica Rico Abades Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:09 Compartir

Hace algo más de un año que el bar restaurante La Última Parada, en Abades, abría sus puertas bajo la dirección de Unay Pérez Ayuso, que se lanzó a la aventura de emprender en el medio rural. Varios meses después, no ha parado de ofrecer a sus clientes novedosas propuestas que ahora pasan por la posibilidad del reparto a domicilio e incluso una nueva zona de ocio en el establecimiento.

Se trata de un espacio pensado y diseñado para disfrutar al máximo, desconectar y pasar un rato divertido entre amigos, una nueva zona de entretenimiento que se sitúa en la terraza cubierta, en un lugar que cuenta con calefacción y está equipado con billar, futbolín y dardos, perfecto para quienes buscan diversión en un ambiente acogedor.

Este espacio se puede disfrutar a diario, con una bebida, o el fin de semana, cuando el establecimiento también ofrece servicio de comidas y cenas, con una variada carta, con raciones entre las que no faltan los sabores tradicionales, como las croquetas de jamón caseras o la oreja, con otras propuestas más novedosas, como las ranch o las empanaditas. Tampoco faltan las hamburguesas, con diferentes carnes (cerdo, cordero, pollo o ternera), y sabores para todos los gustos.

Ampliar Hamburguesa de La Última Parada E. N.

La carta también cuenta con variados sándwiches, que se pueden acompañar con una rica ensalada, o con platos especiales de la casa, como el filet miñón, la piña marina, el pasticho o el cordón bleu. Todo ello sin olvidarse de las arepas, crujientes y con diferentes rellenos y sabores, muestra de la riqueza de la cocina internacional que se puede degustar en La Última Parada, que además ha incorporado una novedad, pues los fines de semana prepara platos y menús especiales con sabores de distintas partes del mundo. Una de sus últimas propuestas se ha centrado en la comida asiática, con sabores tradicionales de oriente, como los tallarines tailandeses, el chop suey o los rollitos de primavera.

A domicilio

Todas las propuestas de La Última Parada, no solo se pueden probar en el establecimiento, sino que se ofrece la posibilidad de degustarlas con la comodidad de casa, pues ofrecen servicio de reparto a domicilio, especialmente durante las cenas. Así, los viernes, sábados y domingos, el establecimiento facilita que las familias y grupos de amigos puedan disfrutar de los mejores sabores y las especialidades de su carta con la comodidad de estar en su propio hogar.

El reparto se extiende a los pueblos de la zona, con un trayecto de hasta diez kilómetros, llegando a localidades como Marugán, Hontanares de Eresma, Valverde del Majano, Martín Miguel o Garcillán. En estos casos el pedido mínimo es de 25 euros. La propuesta llega hasta Segovia capital, opción a la que se puede optar con un pedido mínimo de 50 euros.

Además, con la llegada de La Navidad, desde La Última Parada se está trabajando en un menú especial para poder albergar comidas y cenas de empresa, tan habituales durante el próximo mes de diciembre, además de estar formalizando un menú navideño, que muy pronto se dará a conocer, y en el que no faltarán propuestas deliciosas.

Tanto para reservar mesa para estas citas como para realizar pedidos a domicilio, los clientes pueden contactar a través del teléfono 921 54 01 22. Las propuestas se pueden conocer a través de la página web www.laultimaparada.es o en su Instagram ultimaparada_abades, donde encontrarán también las propuestas deliciosas, realizadas con ingredientes frescos y de calidad.

Temas

Hostelería

Gastronomía

Abades

Segovia