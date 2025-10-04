La «nueva vida» del Omega 3 más allá del pescado azul

El Norte Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 22:27 Compartir

En una sociedad cada vez más longeva, donde los 50 son los nuevos 40 o los 60 son los nuevos 50, la innovación en el mercado de las bebidas vegetales ha llegado para quedarse, poniendo en el centro mejorar la salud y controlar el colesterol de esta franja de edad, que supone más del 50% del consumo de este mercado.

Precisamente el colesterol alto es uno de los problemas de salud más extendidos en la sociedad española. Según la última Encuesta Nacional de Salud en España, el 18% de la población española tiene el colesterol alto, cifras que ascienden hasta el 50%, según el estudio ENRICA. Estos datos son aún mayores en la franja de edad de 50 a 64 años, por encima del 75%, según el mismo estudio, donde el consumo de bebidas vegetales se ha disparado en los últimos años.

Unos hábitos de vida cada vez más sedentarios y una alimentación poco equilibrada tienen la culpa, pero también la escasa concienciación de lo que puede derivar tener el colesterol alto: sobre todo enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de mortalidad en nuestro país.

Para ayudar a evitar estas patologías es necesario seguir una vida activa y una alimentación saludable, que abarque alimentos frescos, como frutas y verduras, cereales integrales, alimentos proteicos de calidad y alimentos ricos en Omega 3, un nutriente esencial que ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos y, por lo tanto, a reducir los riesgos cardiovasculares.

Para Natalia Ramos, dietista-nutricionista de Pascual, «el Omega 3 contribuye a proteger el corazón. Debemos verlo como un 'gran aliado': estos ácidos grasos nos ayudan a mantener nuestra salud cardiovascular, a través del control del colesterol, los triglicéridos y la tensión arterial en niveles normales. Por ello, incorporarlo de forma sencilla en la dieta diaria puede marcar la diferencia».

Aunque el pescado azul, las semillas de lino y chía o las nueces aportan Omega 3, parece que la gran mayoría no toma una cantidad suficiente, ya que el 65% de la población no cubre los niveles necesarios, según un reciente Estudio ANIBES. De ahí que la ciencia y la investigación se unan para formular alimentos enriquecidos que ayuden a suplir las carencias de este nutriente esencial.

Ante esta situación, la innovación e investigación alimentaria nos están permitiendo acceder a alimentos enriquecidos que ayudan a cubrir las carencias nutricionales de nuestro cuerpo.

Entre las últimas innovaciones, Vivesoy ha lanzado su nueva bebida vegetal de soja enriquecida con Omega 3 que destaca por aportar, en un solo vaso de 250 ml, la mitad de la ingesta diaria recomendada de este nutriente. «Esta bebida facilita la incorporación de Omega 3 en la dieta diaria de manera práctica y saludable», señala Natalia Ramos, además de recordar que también aporta «calcio, potasio, vitaminas B1, B12 y C, todos ellos nutrientes destacados para la salud cardiovascular, y un alto contenido de proteínas».

Para esta innovación, Vivesoy ha apostado por una bebida a base de soja, cultivada 100% en España, con un sabor único y enriquecida con la fórmula ViveCor, que incorpora ácidos grasos Omega 3 procedentes de semillas de lino. Esta novedosa fórmula permite «incorporar ácido alfa-linolénico (ALA) presente en las semillas de lino, una de las principales fuentes vegetales de Omega 3 en la naturaleza y que ayuda a controlar el colesterol en niveles normales», añade Ramos.

Compromiso

Además, la nueva bebida vegetal de Vivesoy se enriquece con potasio para ayudar a controlar la tensión arterial, con Calcio y Vitamina B12 que contribuyen a la fluidez de la sangre a través del control de la coagulación sanguínea y la formación de glóbulos rojos. La fórmula se completa con vitamina B1 que cuida el corazón y con vitamina C que protege las células frente al daño oxidativo.

Todo ello hace que nos encontremos con una alternativa vegetal que ha sabido incorporar los beneficios saludables del Omega 3 con el compromiso de Vivesoy hacia los principales consumidores de las bebidas vegetales, que son los mayores de 50 años, manteniendo su apuesta por impulsar el crecimiento y desarrollo sostenible del campo español.

¿Cuál es la diferencia entre los efectos del Omega 3 procedente de pescado y los de origen vegetal? Hay diferentes tipos de omega 3, el alfa-linolénico (ALA) se encuentra principalmente en fuentes vegetales: nueces, semillas de lino o chía y también en la soja. Mientras que los pescados y las algas contienen ácidos grasos omega 3 de tipo eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). El ALA se convierte en EPA y DHA en el organismo. El beneficio concreto del ALA es favorecer el control del colesterol en niveles normales. Tanto si se combinan alimentos de origen animal y vegetal, como si se sigue una dieta totalmente vegetal, una alimentación variada y equilibrada es suficiente para alcanzar los requerimientos de omega 3. Los alimentos enriquecidos ayudan a completar ese aporte. En caso de deficiencia, lo ideal es contar con un dietista-nutricionista que estudie cada caso particular.