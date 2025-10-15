Nidos al huevo con setas.

1 En una sartén sin aceite, tuesta unos cuantos giros de pimienta del molinillo hasta que empiece a liberar su aroma y se tueste ligeramente.

2 Añade las setas a la sartén y saltea con una pizca de sal hasta que estén tiernas.

3 Cocina los nidos en abundante agua salada hasta que la pasta quede al dente.

4 Ralla el queso Grana Padano en un bol, añade la harina de maíz y disuelve la mezcla con un cucharón del agua de la cocción de la pasta, formando una crema.

5 Incorpora los nidos cocidos a la sartén con las setas y mezcla bien.