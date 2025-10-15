Nidos al huevo con setas
Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:32
Ingredientes:
-
200 g de nidos al huevo.
-
1 pack de mix de setas intenso.
-
100 g de Grana Padano.
-
1 cucharadita de harina de maíz.
-
Pimienta negra.
Paso a paso:
-
1
En una sartén sin aceite, tuesta unos cuantos giros de pimienta del molinillo hasta que empiece a liberar su aroma y se tueste ligeramente.
-
2
Añade las setas a la sartén y saltea con una pizca de sal hasta que estén tiernas.
-
3
Cocina los nidos en abundante agua salada hasta que la pasta quede al dente.
-
4
Ralla el queso Grana Padano en un bol, añade la harina de maíz y disuelve la mezcla con un cucharón del agua de la cocción de la pasta, formando una crema.
-
5
Incorpora los nidos cocidos a la sartén con las setas y mezcla bien.
-
6
Añade la crema de Grana Padano y mezcla hasta que la pasta quede bien cubierta con la salsa. Si lo prefieres más cremoso, añade más agua de la cocción hasta alcanzar la textura deseada.