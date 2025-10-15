El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nidos al huevo con setas.
MÁS RECETAS

Nidos al huevo con setas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:32

Ingredientes:

  • 200 g de nidos al huevo.

  • 1 pack de mix de setas intenso.

  • 100 g de Grana Padano.

  • 1 cucharadita de harina de maíz.

  • Pimienta negra.

Paso a paso:

  1. 1

    En una sartén sin aceite, tuesta unos cuantos giros de pimienta del molinillo hasta que empiece a liberar su aroma y se tueste ligeramente.

  2. 2

    Añade las setas a la sartén y saltea con una pizca de sal hasta que estén tiernas.

  3. 3

    Cocina los nidos en abundante agua salada hasta que la pasta quede al dente.

  4. 4

    Ralla el queso Grana Padano en un bol, añade la harina de maíz y disuelve la mezcla con un cucharón del agua de la cocción de la pasta, formando una crema.

  5. 5

    Incorpora los nidos cocidos a la sartén con las setas y mezcla bien.

  6. 6

    Añade la crema de Grana Padano y mezcla hasta que la pasta quede bien cubierta con la salsa. Si lo prefieres más cremoso, añade más agua de la cocción hasta alcanzar la textura deseada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  5. 5

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  6. 6

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  9. 9

    La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos
  10. 10

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nidos al huevo con setas

Nidos al huevo con setas