Navidad sin cocinar, gracias a la comida casera de Píos

M. R. Segovia Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:16

La Navidad es época de celebraciones y tradiciones, de reuniones con familia y amigos, muchas de ellas en torno a una mesa para disfrutar de comidas y cenas especiales que añaden el gusto especial al espíritu festivo de estos días. Y para que todo el que lo desee pueda disfrutar de todos esos momentos sin tener que pasar horas metido en la cocina, desde Pios han elaborado una carta especial para estas fechas.

Así, a toda la variedad habitual con las que cuentan en sus tiendas de Tirso de Molina (Nueva Segovia) y la calle El Roble, han sumado nuevas propuestas gastronómicas tanto en entrantes, como en pescados y carnes, consiguiendo así hacer de estos días de Navidad momentos inolvidables para todos, sin tener que cocinar.

Dentro de los entrantes se pueden elegir platos clásicos que no suelen faltar estos días en muchas mesas, como una sopa de marisco, pero también otras opciones como croquetas de marisco o bacalao, pimientos rellenos de changurro, ensaladilla de langostinos y pulpo o alcachofas naturales con ibérico, que en estos momentos se encuentran en su punto óptimo.

Tras estas delicias, en el apartado de los pescados existen varias propuestas para que sean un éxito entre los invitados, como lomo de merluza en hojaldre, salmón al horno con salsa de cava, bacalao con almejas, lubina con gulas y langostinos o rape en salsa marinera.

De forma habitual, en toda cena navideña no faltan los asados, y en Píos ofrecen la posibilidad de adquirir tanto cochinillo como cordero, en el primer caso por enteros o medios, y en el segundo por enteros o cuartos. Además, en la carta de Navidad también se encuentran otros platos como rabo de toro, carrilleras de cerdo guisadas o jamón asado.

Algunos de los platos de la carta navideña de Píos.

En todos los casos, este menú navideño debe encargarse con antelación, para así poder asegurarse los platos deseados, por lo que se recomienda realizar la reserva cuanto antes para garantizar que todo esté listo a tiempo. De hecho, algunos clientes ya han comenzado a realizar sus pedidos de cara a la próxima Nochebuena. Los dos establecimientos de Píos en Segovia permanecen abiertos durante este mes de diciembre todos los días, incluyendo los días 24, 25, 31 y 1 de enero, en horario de mañana.

Aquellos que se despisten o que no realicen sus encargos a tiempo, no deben preocuparse, pues cada día encontrarán los mostradores de Píos repletos de los productos con los que cuentan habitualmente en los establecimientos, con una amplia selección de entrantes y primeros platos, variedad de carnes y pescados y deliciosos postres para poner el punto más dulce a una deliciosa comida.

Una variedad con la que cuentan a diario en sus establecimientos, a los que se suman platos semanales, y arroces por encargo, además de cordero y cochinillo asados. Toda la carta de Píos es casera, elaborada a diario con ingredientes de calidad y proximidad, escogiendo productos de Segovia y Castilla y León para la mayoría de las elaboraciones. Tienen a disposición de los clientes una carta de alérgenos, y cuentan con una gran variedad de platos sin gluten, puesto que en sus guisos y la mayoría de sus elaboraciones no utilizan harina de trigo, sino de maíz, por lo que el grueso de la carta es apta para celiacos, adaptándose así a las posibles intolerancias o alergias de sus clientes.

En Píos, facilitan la celebración de la Navidad, y mantienen su amplia carta de comida casera y variada que se puede recoger lista para poner en la mesa en su tienda física de la plaza Tirso de Molina, y en la pollería de la calle El Roble, donde además amplían su oferta con pollos asados en el momento.