Muñopedro ya está listo para disfrutar

Los vecinos de Muñopedro se preparan ya para dar el pistoletazo de salida a las fiestas, lo que hacen esta noche con la clausura de la Semana Cultural en la que han estado inmersos desde el pasado viernes 19 de septiembre, prolongándose hasta ayer mismo.

Durante estos días, la localidad se ha sumergido en un mar de actividades, entre las que no han faltado la música y la danza, los juegos tradicionales y de mesa, las comidas populares y el deporte, además de conferencias y conciertos u otras iniciativas como un mercadillo rural, que este año cumplía su décimo sexta edición.

Una de las iniciativas más longevas de esta semana cultural se celebró el pasado sábado, con la vigésimo novena edición del Cicloturismo, una ruta en bicicleta en la que los vecinos del municipio recorren las cañadas y caminos vecinales del entorno de la localidad, disfrutando así al mismo tiempo del deporte y la naturaleza.

Han sido unos días intensos, que han servido a los vecinos para unir lazos y preparar las fechas más esperadas del año, las fiestas en honor a San Miguel, onomástica que se festeja el próximo lunes 29 de septiembre, por lo que desde Muñopedro se aprovechan las fechas previas para su celebración.

Desde esta misma noche, los vecinos vivirán cinco intensas jornadas festivas que se abrirán con la presentación de las fiestas por parte del alcalde, José Antonio Velasco, un acto al que continuará la proclamación de las damas y los mozos de las fiestas, que se eligen entre los quintos. Los de esta noche son unos de los actos más emotivos de estos días, como lo será, a buen seguro, el pregón inaugural, que estará protagonizado por la peña El Kaos, que cumplen su undécimo aniversario.

El papel de las peñas es destacable en Muñopedro ya desde el inicio de las fiestas, pues de forma tradicional es una de las peñas de la localidad la que se encarga de ofrecer el pregón inaugural, ese pistoletazo de salida. Son grupos de amigos que llevan varios años juntos y que cada año ostentan la responsabilidad, y a la vez la alegría de poder dar la bienvenida a las fiestas siendo protagonistas, como lo serán a continuación, con la inauguración de peñas.

Los peñistas, vecinos y visitantes recorrerán durante varias horas las peñas del municipio, acompañados de la música de la charanga, animando con sus bailes y diversión hasta las 3:30 horas de la madrugada, momento en el que tendrá lugar el primero de los festejos taurinos de las fiestas, un encierro urbano nocturno, tal vez el que se celebra más tarde en toda la provincia, pues habitualmente estos festejos suelen comenzar rozando la medianoche.

De este modo se cerrará la jornada hoy viernes, una intensa noche que dará paso a una jornada con actividades especiales para los más pequeños, como un parque infantil con hinchables, que se podrá disfrutar por la mañana y por la tarde, y un trenecito que recorrerá las calles de la localidad.

Música

La música juega un papel destacado en estas fiestas, y sonará casi ininterrumpidamente durante todas ellas, de la mano de diferentes agrupaciones. No faltarán las charangas, que animan diferentes actividades a lo largo del día y la noche, como tampoco las orquestas e incluso otros ritmos como los de la batucada, que se podrán escuchar durante la tarde del sábado en Muñopedro. Discomóviles, conciertos a cargo de distintos grupos y la música tradicional completan los sonidos de estos días en la localidad.

Cabe hacer mención también de la importancia de las citas gastronómicas en esta programación. Algunas de ellas, como la comida de peñas, consistente en una paella en la plaza Mayor, o la caldereta popular, van más allá de una simple comida, pues son punto de encuentro de vecinos y momento de estrechar lazos. Tampoco faltan otras iniciativas, como un refresco que se ofrecerá a todo el municipio durante el día grande de las fiestas, una chocolatada durante la mañana del domingo, para ayudar a calentar los cuerpos al ir a buscar a los toros antes del encierro urbano.

Aunque las fiestas de San Miguel son los días más esperados y especiales del año en Muñopedro, su conclusión es sólo la espera para las fiestas del próximo año. Y, para que esta espera sea más leve, la localidad acogerá en apenas unos días una nueva celebración, pues a primeros de octubre en el municipio se honrará a la Virgen del Buen Suceso, a la que los vecinos tienen una gran devoción. Por lo tanto, la finalización de estas fiestas no será más que un punto y seguido para los vecinos de la localidad.