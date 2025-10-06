«El municipio de Rueda es mucho más que un vino: es historia, tradición y futuro»

Rebeca Adalia Rueda Lunes, 6 de octubre 2025, 21:48 Comenta Compartir

El olor a vino y el ambiente festivo van a ser los protagonistas en Rueda el próximo fin de semana con motivo de la celebración de la Fiesta de la Vendimia en la que tendrá un papel destacado la Feria del Vino. Una cita ineludible tal y como destaca el presidente de la D. O., Carlos Yllera.

–¿Qué vinos de la Denominación de Origen Rueda van a poder degustarse este fin de semana?

–Se podrán descubrir una amplia gama de elaboraciones que hacen de Rueda un referente en vinos blancos de calidad. Será una oportunidad única para el consumidor ya que en un mismo sitio tendrá los mejores vinos de nuestra D.O.

–¿Qué supone para los vinos de la D.O. la organización de este evento en el que se juega en casa?

–La Feria del Vino, que se enmarca dentro de la Fiesta de la Vendimia, es nuestra gran fiesta, el momento en el que abrimos las puertas de nuestra casa para compartir con todos los que nos visitan la cultura del vino. Para las bodegas es un escaparate inmejorable, y para el territorio, una forma de mostrar que Rueda es mucho más que un vino: es historia, tradición y futuro. Pero también es el momento con el que culminamos la vendimia y reconocemos el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de viticultores, bodegas y municipios.

–Los vinos de Rueda son muy versátiles, ¿qué tienen que saber los amantes del vino antes de probar una de estas referencias?

–Que detrás de cada botella hay un compromiso con la autenticidad, el origen y la calidad. La verdejo es una variedad única en el mundo, con un carácter fresco, aromático y elegante que se adapta tanto al aperitivo como a los menús gastronómicos. Porque cualquier momento es bueno para compartir un Verdejo de Rueda. Es sinónimo de versatilidad, de vinos que coronan un mal día, te acompañan en una comida con amigos o completan una celebración especial.

–Además de disfrutar del ambiente en la plaza Mayor, ¿qué pueden hacer los visitantes en torno a las bodegas?

–Desde visitas a bodegas subterráneas centenarias, proyectos familiares con alma, espacios de vanguardia en los viñedos y experiencias enoturísticas pensadas para los cinco sentidos. Y, por supuesto, la gastronomía local, que marida con los vinos a la perfección.

–Rueda ha protagonizado una cata maridaje con la cocina extremeña de Víctor Corchado, chef del restaurante Borona Bistró. ¿Qué suponen eventos como este?

–Nos permiten tender puentes entre territorios y culturas gastronómicas. La cocina extremeña y el Verdejo se encontraron en un diálogo lleno de matices que demostró hasta qué punto los vinos de la D.O. Rueda son vinos que cruzan fronteras y capaces de potenciar diferentes tradiciones culinarias.

–¿Cuáles son las primeras valoraciones de la actual vendimia?

–Se espera una cosecha de una gran calidad que nos dará vinos frescos, aromáticos y equilibrados que nos permitirán seguir consolidando el liderazgo de la D.O. Rueda.

–¿Cuántos viticultores y bodegas participan en la campaña 2025?

–En esta campaña participan más de 1.500 viticultores y casi 80 bodegas elaboradoras, un esfuerzo colectivo que refleja la dimensión y la fuerza de nuestra denominación.

–Una de las características más destacadas de la vendimia de Rueda es que un grueso de ella se realiza de forma mecanizada y de noche. ¿Por qué es importante que se haga en ese momento del día?

–La vendimia nocturna evita oxidaciones y ayuda a conservar aromas y sabores. Además, debido al clima continental que tenemos, donde las temperaturas bajan mucho por la noche en la época de vendimia, hace que la uva entre en la bodega más fría que si lo hiciera de día con el consiguiente ahorro energético que supone para la bodega. La vendimia mecanizada se realiza en el momento preciso de madurez, lo cual es clave para la calidad. Aproximadamente, el 95% de la uva blanca se cosecha mecánicamente gracias a la modernización y tecnología de la D.O. Rueda.

–Por último, ¿qué novedades acogerá esta fiesta?

–La cita, que se celebra del 10 al 12 de octubre, cuenta con un programa que une música, folclore, gastronomía, y por supuesto, vino. Este año incorporamos actividades para toda la familia, desde talleres infantiles hasta espectáculos musicales, sin olvidar la tradicional pisada de la uva, el pregón o el toro de Rueda. Para las bodegas supone una oportunidad de mostrar el alma de la denominación en una celebración que ya es patrimonio colectivo y ha sido declarado de Interés Turístico Regional. Os animamos a todos a que nos acompañéis en esta cita tan importante para nosotros.