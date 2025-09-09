Melgar de Yuso, unas fiestas que destacan por la buena participación y la colaboración

Lara Arias Martes, 9 de septiembre 2025, 22:36 Compartir

Melgar de Yuso ultima los preparativos para celebrar, desde el viernes 12 hasta el martes 16 de septiembre, sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Vega y San Roque, una cita marcada en rojo en el calendario.

El alcalde, Óscar Serna, subraya la expectación con la que se viven estas jornadas: «Son unas fiestas muy esperadas por los vecinos de todo el año. Siempre hay una buena participación y colaboración».

Uno de los momentos más significativos será la romería que se desarrolla el domingo 14, que el regidor no duda en calificar como especial: «El día de la romería es un acto muy emotivo para todos los vecinos. Es nuestra tradición de muchos siglos, no solo del pueblo, sino también de la comarca. Siempre, por lo que representa de padres, abuelos y generaciones, es un acto muy emotivo y una seña de identidad compartida».

De igual modo, el lunes 15, festividad de San Roque, se vivirá como una jornada más tranquila y familiar. Serna lo describe como «un día más para el pueblo. Se celebra con misa, un vino español compartido con los vecinos que nos acompañan y, por supuesto, las verbenas, que siempre son muy concurridas».

El programa de actos incluye también el homenaje a los mayores, previsto para el sábado por la tarde, un momento que el alcalde considera fundamental. «Es un reconocimiento a quienes han estado antes que nosotros haciendo el pueblo», manifiesta el regidor de la localidad.

Aunque las fiestas mantienen la esencia de siempre, este año se han introducido algunas novedades. «En esta edición no hay muchos cambios, porque lo que se hace es lo que la gente demanda. Sí que se han incluido algunas yincanas que hace años que no se celebraban. Habrá una más infantil para niños el viernes y otra más enfocada a adultos el lunes por la tarde», explica Serna.

El papel de las peñas

Las peñas desempeñan un papel protagonista en todo el desarrollo de las fiestas, tal y como sucede en muchas otras localidades. Según el alcalde, «son las que dan participación y colorido a todos los actos. No se entendería la fiesta sin ellas».

Además de animar cada jornada con música, camisetas de colores y actividades propias, las peñas se convierten en el motor de la fiesta, organizando juegos, concursos y acompañando todos los actos del programa. «Las peñas son el principal aliciente, las que dan alegría y ambiente a cada momento. Son imprescindibles, porque sin ellas las fiestas no tendrían el mismo colorido ni la misma participación», asegura Óscar Serna.

El alcalde recuerda cómo han cambiado las celebraciones con el paso del tiempo: «Antes venía la típica orquesta que montaba el templete o los remolques, y ahora los escenarios son mucho más modernos. Pero lo más importante es que hay mucha más participación de los vecinos en todos los actos, sobre todo de las peñas, que aportan mucha alegría y hacen que todo el mundo se sienta parte de la fiesta».

Otro de los aspectos que destacan en el programa es la gran afluencia de público en las verbenas y actividades populares, donde la música y el ambiente festivo se convierten en protagonistas. Desde concursos y juegos hasta la gastronomía compartida, la colaboración vecinal es la base de unas fiestas que, en palabras de Serna, «no se entienden sin la implicación de todos. La gente participa y eso es lo que las hace especiales».

De cara a la asistencia, el regidor se muestra confiado en la respuesta de los vecinos y visitantes. «Como siempre, sabemos que la gente tiene ganas de participar y de colaborar en todos los actos. Siempre hay una gran afluencia».

PROGRAMA

Viernes, 12 de septiembre:

18:00 h. Yincana en la plaza para todas las edades, a cargo de la Peña Deskontrol.

20:30 h. Pancetada con la colaboración de la Peña El Vicio.

22:00 h. Ronda bodeguera animada con charanga La Movida.

00:30 h. Concierto de grupo El Cruce, se realizará un bingo en el descanso.

04:00 h. Bocatada con la colaboración de la Peña De bar en peor.

04:00 h. DJ Serx.

Sábado, 13 de septiembre:

14:30 h. Concurso de tapas.

15:30 h. Concierto con el grupo Per-Versiones.

18:30 h. Concurso de disfraces para los peques.

18:30 h. Bingo para niños y no tan niños.

19:00 h. Pregón de fiestas a cargo de David Pérez Arija, actual subcampeón de duatlón de España y campeón de triatlón de Castilla y León. Homenaje a nuestros mayores. Entrega de escarapelas. Todos los actos estarán amenizados por Mario Enzo.

00:30 h. Verbena La Rebelión. En el descanso, bingo.

05:00 h. Salchichada, colabora Peña Ceda el vaso.

05:00 h. DJ Pablo García.

Domingo, 14 de septiembre:

12:30 h. Pasacalles con dulzaineros.

13:15 h. Misa en la ermita en honor a la Virgen de la Vega.

16:00 h. Hinchables en la plaza.

20:00 h. Actuación musical de Rocío de las Heras.

21:00 h. Concurso de disfraces para mayores.

01:00 h. Verbena 8 Y ½ BAND.

04:00 h. Perritada, colabora peña Deskontrol.

Lunes, 15 de septiembre:

12:30 h. Pasacalles con dulzaineros.

13:00 h. Misa en honor a San Roque.

14:00 h. Vino español para todos.

15:00 h. Actuación de El Sarao de los flamenquitos.

17:30 h. Campeonato de bollos en la calle el Palacio.

18:00 h. Actuación de Los Inventores.

20:00 h. Yincana entre peñas.

22:00 h. Concurso de anuncios.

01:00 h. Verbena con orquesta Versus. En el descanso, bingo.

05:00 h. Chorizada. Colabora la Peña ? 2.0 y Peña NPI.

Martes, 16 de septiembre:

15:00 h. Paellada solidaria en el campo de fútbol. (2,5 euros ración para la colaboración a favor del TDA-H).

16:00 h. Juegos populares.

20:00 h. Entrega de premios.

21:00 h. Cena de fiestas. Hamburguesada realizada por Peña Las Peques y Peña Las que faltaban.