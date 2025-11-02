«El mediador es el canal principal de distribución que tiene la compañía y aporta una cercanía tremenda al cliente»

Andrea Díez Valladolid Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:21 Compartir

La confianza y la cercanía marcan la diferencia en el sector de los seguros donde Reale refuerza su compromiso con la calidad del servicio y la atención personalizada a través de sus seis sucursales en Castilla y León. Con una amplia presencia en todo el territorio regional, con 36 agencias Reale, la compañía pone en valor el papel de las personas, pero también el de los 347 mediadores que practican la escucha activa como apunta el director territorial de Reale Seguros en Castilla y León, Fernando Carpintero.

–En un sector tan competitivo, ¿cómo se logra garantizar la calidad del servicio?

–Gracias a nuestro modelo territorial. Apostamos por tener presencia física en casi todas las provincias de Castilla y León. Tenemos seis sucursales repartidas por toda la región y un sistema de atribuciones y descentralización importante y eso apoya el servicio que damos a nuestros mediadores, que consideramos importantísimos en la relación aseguradora-cliente.

–En el eje central de su modelo asegurador está la proximidad y la atención personalizada, ¿qué papel juega y por qué es importante la figura del mediador?

–El mediador es una figura histórica dentro de la industria aseguradora, es el canal principal de distribución que tiene la compañía y aporta una cercanía tremenda al cliente. Es un elemento fundamental en el servicio porque el seguro no deja de ser un elemento que solo se ve cuando pasa algo y es ahí donde el mediador ofrece una capacidad de asesoramiento, enlazando los procesos de la compañía con las necesidades del cliente que hacen que la calidad percibida sea alta. Para nosotros, el mediador es una figura crítica.

–¿Podría compartir algún ejemplo o caso concreto en el que la colaboración con un mediador haya sido clave para ofrecer una solución adaptada a las necesidades del cliente?

–La aportación del mediador se ve claramente en el caso de los siniestros industriales donde se pueden vivir situaciones donde está en riesgo la supervivencia de una empresa, por ejemplo, por un incendio. En estos casos de siniestros el mediador prioriza los trámites que más le interesa al cliente. De igual forma, en siniestros de automóvil, sobre todo cuando hay lesiones personales, es un siniestro delicado. La figura del mediador se ve siempre en estos casos como una figura de aportación de valor. Cuando se producen sucesos como por ejemplo la dana, una de las partes más importantes de aportación de valor del mediador es que tengas correctamente estipulados tus capitales en la póliza.

–¿Cómo trabajan el vínculo con el territorio y las personas?

–En un sistema tan capilar como es el nuestro, es muy difícil llegar a poblaciones pequeñas de manera directa o de forma digital. En estos casos, el mediador conoce muy bien las especificidades de su mercado y están muy implicados en la sociedad. De esta forma, nos pueden trasladar una lectura muy cercana de lo que necesitan los clientes de la zona.

–¿Cómo se traduce ese compromiso con el territorio?

–Normalmente, en acciones muy concretas. En nuestro adn está el estar siempre cerca de la sociedad porque no dejamos de ser una mutua en nuestro origen. En Castilla y León tenemos muchas experiencias: colaboraciones con Cáritas para la formación de personas en riesgo de exclusión social; en Atapuerca, con becas de investigación, y tenemos un pequeño proyecto para la formación de oficios, también para personas en riesgo de exclusión, facilitando incluso la incorporación a nuestras redes de reparadores. También a través de acciones de protección del patrimonio en el Monasterio de Santa Clara, la catedral de Salamanca y en la zona de Aranda, entre otras.

–En la cultura corporativa de la empresa, ¿qué significa la idea de que apostar por el territorio es apostar por las personas?

–Un claro ejemplo es la estructura de la propia compañía. Apostamos por la estabilidad del territorio, todos los locales en los que estamos son propiedad y más de la mitad de los empleados de la compañía están trabajando en sedes territoriales.

–Reale Seguros acaba de anunciar que se incorpora al accionariado de Depencare…

–Sí, antes de verano lanzamos Reale Blue Service, la compañía de servicios de Reale Group en España con el objetivo de posicionarnos en el sector de los cuidados en nuestro país. El acuerdo supone un nuevo paso en reforzar la oferta de servicios en este ámbito de los cuidados.

–¿Cuáles son los sectores de mayor interés?

–En Castilla y León, Reale Seguros tiene una facturación en primas de 84,6 millones de euros, casi doscientos mil clientes confían en nosotros y nuestra primera línea de negocio es el sector del automóvil. Somos la tercera compañía en cuota de mercado de seguros de automóvil en Castilla y León. Pero también buscamos una penetración muy alta en el mundo rural donde nos fijamos en el negocio de particulares en el mundo agro. Valladolid es una de las zonas donde mayor penetración tenemos en el ámbito de los particulares. Nuestra presencia en el mundo bodegas también es importante.

–Y en cuanto al ámbito digital, ¿alguna novedad?

–Acabamos de lanzar una app, que es la segunda versión de la que teníamos, con la que prácticamente se pueden hacer todas las consultas y casi todas las gestiones que un cliente de negocio, empresas, vida o particulares pueda hacer con la compañía. La aplicación tiene un funcionamiento muy sólido y estable.

–¿Cómo está discurriendo este año 2025?

–Este año ha sido difícil para el sector asegurador, fundamentalmente por la presión de costes, pero estamos muy satisfechos porque hemos podido compensar el efecto negativo de la inflación sobre nuestros costes y tenemos unas expectativas de rentabilidad más que razonables. En 2026 buscamos un desarrollo sostenible y rentable con mayor foco en las provincias de Soria y Ávila. Y también nos gustaría reforzar más nuestra presencia en Valladolid provincia