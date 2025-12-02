«Somos una marca de proximidad, que el cliente nos siente cerca»

Susana Gutiérrez Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 22:25 Compartir

New Holland es líder en indiscutible en el mercado de maquinaria agrícola gracias a su apuesta por la innovación. Una marca que se sitúa al lado de sus clientes, a los que acompaña día a día en el proceso de cambio que vive el sector, como detalla el director de Negocio de CNH AG Iberia, Javier Lodares.

–En qué situación está el mercado agrícola en el momento actual en nuestro país?

–Ahora mismo, en España, el mercado ha subido de una manera importante, por dos motivos. El primero es por el buen año agrícola que hemos tenido y, el segundo, por todas las ayudas que han aparecido este año por parte del Gobierno, donde dependiendo de las comunidades y de provincias el impacto ha sido mayor o menor. En general, nivel de toda España, estamos en un aumento del mercado entorno al 20%.

–En este sentido, ¿cómo se encuentra New Holland?

–Nos encontramos en un año en el estamos aumentando nuestras ventas en el mercado nacional en todos los productos, tanto en tractores como en maquinaria de recolección. Tenemos algunos productos como la vendimiadora o como la empacadora gigante, donde realmente estamos haciendo unos números muy importantes. También estamos preparando el futuro de nuestra red de concesionarios y estamos seguros de que, en los próximos años, vamos a conseguir un relanzamiento muy importante de la marca en prácticamente todos los países.

–¿Cuáles son las principales demandas de los agricultores?

–Están cambiando, también dependiendo de las zonas. Si pensamos en lo que es en general España, estamos viendo un cambio de la tipología de cliente hacia un cliente más profesional. En muchos casos, hacia fondos de inversión que lo que están haciendo es cambiar la tipología de producto que están consumiendo, porque ya no es el propio agricultor el que se monta en el tractor o el que se monta con la cosechadora, sino que lo que tienen son empleados, donde a veces la propia cualificación puede ser un handicap. Estamos con una tendencia hacia un tipo de tractor que, en muchos casos, está polarizándose. Tenemos una parte que va hacia tractores más sencillos que puede operar cualquier persona y, por otra parte, tenemos un tipo de agricultor muchísimo más profesional donde encontramos gente joven porque, aunque verdaderamente hay un problema de relevo generacional, también es cierto que la gente joven que se está incorporando al campo es gente con muchísimo conocimiento, con ambición por la tecnología, y nos encontramos clientes que nos están pidiendo tractores con muchísimas características desde el punto de vista de automatismos, de autoguiado, de toda la conectividad, con lo cual tenemos un poco una polarización. Y, si pensamos en la parte de la recolección, claramente el mercado se está orientando hacia un cliente que cada vez va a maquinaria de mayor tamaño. De hecho, este año en España se han vendido dos New Holland CR11, que es la máquina cosechadora más grande que hay actualmente a nivel mundial.

–¿Qué ofrece New Holland que le haga diferente al resto de competidores?

–Claramente, trabajamos para presentar una marca de proximidad, una marca que queremos que el cliente encuentre cerca, que tenga un servicio cercano, que tenga un concesionario que le pueda atender, y que al mismo tiempo esté encontrando toda la tecnología. New Holland es una marca que una de las principales características es el 'full liner', es decir, que es una marca capaz de llevar desde los 25 CV hasta los 400 CV. Tenemos productos competitivos en todos los rangos de potencia, con todas las transmisiones posibles, y al mismo tiempo, tenemos vendimiadoras, empacadoras, incluso maquinaria industrial. Con lo cual, es una marca en la que el cliente va a encontrar siempre un producto adaptado a sus necesidades. Y en los últimos tiempos, estamos lanzando muchos temas relacionados con la conectividad.

–¿Cuáles son los nuevos lanzamientos de producto que hay a la vista para el próximo año?

–Este año 2026 es un año que va a ser muy importante para nosotros. A finales del año 2025 hemos estado lanzando una gama renovada, que es la gama T5, que ya está en completa disponibilidad para los agricultores. Y durante este año 2026, vamos a estar lanzando lo que nosotros llamamos los tractores de media y alta potencia, con una renovación total de la gama, muy orientados hacia el agricultor que se dedica al cultivo del cereal. Y en la parte de maquinaria, en el año 2025 hemos lanzado para entrar en venta en el año 2026 las nuevas vendimiadoras, dos máquinas que han sufrido una renovación muy importante en las características de tecnología, de conducción e incluso de conducción autónoma y, al mismo tiempo, tienen todas las características para la conectividad. Y muy relacionado con la parte de la viticultura, para el tercer trimestre del año 2026, lanzaremos un nuevo concepto de tractor, que es el tractor frutero, con cambio de transmisión continua.

–¿Hacia dónde va el futuro? ¿La máquina sustituirá al hombre a este ritmo?

–No, creo que no. Es cierto que hemos presentado un robot que ya va a permitir realizar algunas labores en cultivos leñosos, en cultivos especiales... Creo que siempre la mano del hombre va a ser necesaria, pero también tenemos que ser realistas. La disponibilidad que tenemos de mano de obra cada vez es más reducida y la mecanización juega un papel indispensable, donde las máquinas nos puedan ayudar a llevar a cabo los procesos agrícolas que, hoy en día, por desgracia, no tenemos gente que los haga. Con lo cual, no creo que lo sustituyan en un futuro, pero van a ser un aporte muy importante al día a día del agricultor.

–En cuanto a la sostenibilidad y la inversión de New Holland en energías limpias, ¿qué proyectos vienen?

–Desde New Holland, queremos ser la marca que vaya definiendo el futuro desde el punto de vista de las energías limpias. En el año 2026, lanzaremos al mercado nuestro nuevo tractor T7, que está gestionado por un motor de metano donde la energía limpia es total, porque conseguimos que el tractor se mueva a través de gas. De esta manera, lo que estamos haciendo es utilizar los propios residuos del agricultor para generar el combustible que va a poder mover nuestro tractor. Realmente, esto es algo muy reducido. No es algo que está al alcance de todos los agricultores, pero sí a nivel de las empresas nacionales que tenemos en España, como puede ser en Castilla y León, es un tractor que se puede adaptar perfectamente. Y, además, todos nuestros tractores están también preparados para poder trabajar con los nuevos combustibles, que son los combustibles de origen vegetal, donde de alguna manera muy importante vamos consiguiendo reducir toda la parte de la contaminación.

