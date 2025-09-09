La localidad segoviana de Vallelado, referente nacional del recorte libre

El Norte Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 22:36 Compartir

La localidad segoviana de Vallelado se viste de gala para celebrar sus Fiestas Patronales en honor a la Exaltación de la Santa Cruz, y lo hace con una feria taurina que promete grandes emociones en la plaza de toros durante el fin de semana del 12 al 14 de septiembre.

El plato fuerte será el Campeonato Nacional de Recorte Libre, que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre a las 18:00 horas, donde 12 de los mejores especialistas de España se medirán ante los novillos de Toropasión, en una cita que combinará cortes, quiebros y saltos de máxima espectacularidad.

Entre los participantes destacan figuras de primer nivel como: Javi Manso 'Balotelli', Eusebio Sacristán 'Use', Jorge Gómez, Juan Carlos García 'Juancar', Jonathan Castaño, Cristian Rubio, Julio Upegui, Javi Pérez, Iván Martín y Diego Calores, entre otros recortadores que completarán un cartel de auténtico lujo.

Precisamente, Javi Manso atesora parte de sus raíces en este municipio segoviano. «Mi madre es de aquí y esta es mi segunda casa, es una cita en la que van a estar los mejores cortadores de España», afirma sin ningún tipo de duda.

A pesar de que el año está siendo «bueno» en lo que a festejos y resultados se refiere, Balotelli explica que «desde hace un mes tengo el escafoide roto, pero eso no me ha impedido ganar en diferentes lugares».

Es uno de los referentes del circuito nacional y a estas alturas de la temporada ya roza el medio centenar de festejos y «calculo que terminaré con unos 60 o 70, es la cifra con la que me muevo cada temporada». Reconoce que «son muchos, sí, pero eso es lo bueno».

Al mes de septiembre todos los especialistas, en mayor o menor medida, llegan «con magulladuras, golpes, cogidas y con cansancio físico, eso es lo normal». Eso sí, a pesar de esta circunstancia, las ganas son las mismas que al comienzo del ciclo de festejos. «Es un momento en el que también podemos tener más golpes porque hay más confianza, vamos más calientes y más confiados».

A lo largo de los últimos meses, Javi Manso no solo ha recorrido la geografía castellano y leonesa, los diferentes compromisos también le han llevado a Santander, Guadalajara, Madrid o Francia. «Al final, nos movemos por todos los lados, por toda España».

Van los mejores

Sobre el festejo de Vallelado, este Campeonato Nacional de Recorte Libre, comenta que «otro año más van los mejores, cortadores consolidados y jóvenes valores que vienen pisando fuerte, es un concurso de élite».

Sobre el ganado explica que se trata de «novillos muy bonitos, el espectáculo está asegurado, estoy convencido de que va a salir una buena tarde».

Además de esta cita con los recortes, Vallelado mantiene otra serie de actividades en su ciclo taurino como el Gran Prix, que incluirá vaquillas, circuitos, hinchables y actividades para toda la familia, convirtiéndose en una cita ideal para la participación popular.

También se ha reservado la tarde del 14 para el Grupo de Arte, con cortes, quiebros, saltos, la presencia de Don Tancredo, el tradicional balancín y otras sorpresas que harán disfrutar al público.

Los abonos para los tres festejos están disponibles desde el pasado 8 de septiembre en el Ayuntamiento de Vallelado (de 9:00 a 14:00 horas), y las entradas individuales podrán adquirirse los días de los festejos en las taquillas de la plaza de toros una hora antes del comienzo. El precio del abono general es de 22 euros y el abono infantil, de 18 euros.

