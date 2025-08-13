«La llegada de las fiestas de Velilla hace que el pueblo cobre una vida mucho más especial»

José Carlos Díez Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:05 Compartir

Tras dos años al frente de la alcaldía en este nuevo periodo, Gonzalo Pérez mantiene el orgullo de estar quitando la deuda del Ayuntamiento con un plan de ajuste sin precedentes. En lo que a las fiestas se refiere, destaca las buenas orquestas que recalarán en la localidad.

–¿Qué espera de estas fiestas de Nuestra Señora de Areños?

–Agosto es una fecha muy importante en Velilla. Además de que muchos de los vecinos que han tenido que marchar regresan a su pueblo y eso nos llena las calles de vida, la llegada de las fiestas hace que el pueblo cobre una vida mucho más especial y que los negocios de hostelería estén repletos. Es algo que alegra tanto siendo vecino como siendo alcalde. Además, este año parece que el tiempo nos va a acompañar, por lo que el éxito, como siempre, está prácticamente asegurado.

–¿Cuál es el presupuesto de este año para las fiestas?

–Este año estamos haciendo un esfuerzo importante para recuperar un poco la normalidad de lo que eran las fiestas de Velilla, pero intentamos adaptarnos a las fechas de las orquestas y grupos para intentar que estén cerca y pueda salir un poco mejor de precio. En esta ocasión estamos en 95.000 euros, un presupuesto mucho menor de los 130-150.000 euros que hemos llegado a gastar y más si le sumamos los incrementos de precios en todas las actividades. Como equipo de Gobierno tenemos claro que en el Ayuntamiento la prioridad debe ser el mantenimiento de los servicios y pagar a nuestros proveedores y que las fiestas, aunque son una parte importante, no pueden ir por delante del bienestar de nuestros vecinos. Esperemos que este año tenga que ser el último de austeridad en este sentido.

–¿Y cómo esperan salir de esta austeridad?

–Esperamos que la Central Hidroeléctrica Reversible pueda dar comienzo a las obras en el primer trimestre de 2026, por lo que tenemos una buena perspectiva económica para el año que viene. Se trata de una actividad que puede generar ingresos en la comarca tanto en su construcción como en su explotación, ya que generará ocho puestos de trabajo de forma continua. En dos años, podemos empezar a tener unos ingresos muy importantes de esta actividad. Además, también continuamos trabajando en el tema turístico, como es la construcción del camping, en el que la Junta invertirá 2,6 millones de euros y cuyo proyecto y obras se licitarán en los próximos meses. Se trata de una reivindicación de hace muchos años que, por fin, vamos a ver hecha realidad en un terreno municipal de 12 hectáreas.

–¿Qué actividades destacaría de este año?

–Este año contamos con dos buenas orquestas y hemos intentado que haya multitud de actividades para los más pequeños, como las tres horas de diversión que vamos a tener en la piscina, el toro ecológico o la carrera de color. Tampoco nos olvidamos de los mayores, con varios tributos para que puedan bailar y cantar por las tardes. Además, este año tenemos cuatro días de fiesta, porque queríamos contar con el Grupo Tacón el día 13 y hemos ampliado un día la programación para encajarles.

–Además, imagino, de las piraguas…

–Es que, las piraguas, son el emblema de las fiestas. Llevamos ya 59 años con ellas y cada año es un éxito mayor. No es un evento de gran coste y, sin embargo, es uno de los que más luce. Además, el Club Balonmano Fuentes Carrionas hará este año bocadillos, paellas e instalará una barra en el paseo de la Arboleda y los premios se entregarán junto al río. Es algo que creemos que va a beneficiar al club y que va a permitir que el público permanezca en el área. Es una prueba que a los participantes les gusta mucho porque tienen gran parte del recorrido con público y sienten el calor de los aficionados. Sin duda, Velilla es un referente en el piragüismo y la regata del Carrión es una de las pruebas más esperadas del año.

–Una invitación para que la gente acuda a Velilla del Río Carrión estas fiestas...

–Todo el mundo sabe que las fiestas de Velilla son un referente en la comarca y todo el que viene sabe que va a ser bien recibido. Nos encanta que el pueblo se llene de gente y de colorido. Creemos que tenemos muchos eventos con mucha atracción y que este año, Nuestra Señora tiene que ser celebrada en Velilla.

PROGRAMA

Miércoles, 13 de agosto:

11:00 h. Charanga con cabezudos.

12:00 h. Fiesta de la espuma.

13:30-15:30 h. Charanga- Vermouth.

16:30-19:30 h. Pool party: bingo. aquagym, música y manualidades.

20:00 h. Salida de la Carrera a la Cruz,

21:00 h. Pregón a cargo de José Antonio Rodríguez.

23:00 h. Orquesta Tango.

02:30 h. Huevos con patatas.

Jueves. 14 de agosto:

11:00 h. Charanga con cabezudos por las calles.

12:30 h. Encierro de toros ecológicos.

13:50-15:30 h. Charanga -Vermouth.

15:00 h. Venta y servicio de paela y bocadillos.

16;30 h. CIX Regata internacional.

00:00 h, Orquesta Saudade.

03:30 h. Discomóvil.

Viernes, 15 de agosto:

11:00 h. Charanga con cabezudos.

12:30 h. Taller de camisetas.

13:00 h. Misa en honor a nuestra Señora de Areños, cantada por la coral.

13:45 h. Charanga-Vermouth,

17:00 h. Parque infantil.

18:30 h. Triangular de fútbol.

20:00 h. Música para nuestros mayores a cargo de Lusi Casado.

00:00 h. Orqueta Nueva Banda.

03:30 h, Discomóvil.

Sábado, 16 de agosto:

11:00 h. Charanga con cabezudos.

12:30 h. Taller de títeres.

13:00 h. Misa en honor a S. Roque,

13:45 h. Charanga-Vermouth,

17:00 h. Cucaña.

17:30 h. Concurso de bolos.

18:00 h. Color run.

20:30 h. Banda de acordones.

00:00 h. Macro disco Éxtasis.