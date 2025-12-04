Una lengua de fuego para recordar la memoria minera

Un momento de la procesión de lámparas y antorchas en Vallejo de Orbó.

En las montañas frías del norte palentino, cuando diciembre trae consigo noches cerradas y una atmósfera casi ritual, Brañosera vuelve a encender su pasado con la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Lo hace a través de una celebración recuperada hace más de una década, desde el 2012, pero que hoy se ha convertido en uno de los actos más multitudinarios de la comarca. «Es una fiesta entrañable y muy simbólica, cada año congregamos a no menos de 500 personas», explica el alcalde, Jesús Mediavilla.

Este año, el programa ha arrancado el 2 de diciembre y se extiende hasta el día 7, en una iniciativa coordinada entre Brañosera y Barruelo. «Llevamos años sincronizando los actos; incluso salimos juntos en la cartelería», apunta Mediavilla. Las actividades se han desarrollado desde los días 2, 3, 4 y 5, y el domingo 7 tendrá lugar el eje central de la festividad en Vallejo de Orbó, cuna de la minería local.

Iluminar la noche

El acto más esperado de estas jornadas festivas es la procesión de las antorchas, que comenzará a las 19:30 horas con una misa minera en la Casa del Pueblo. Al finalizar, los asistentes rodearán la estatua de Santa Bárbara antes de ascender hacia la boca del histórico Pozo Rafael, una de las explotaciones más antiguas de la zona.

«Es muy vistosa. En plena oscuridad se ve una lengua de fuego que sube desde el centro del pueblo hasta la colina», describe el alcalde. El simbolismo es profundo: «Representa el candil del minero, esa pequeña luz que les guiaba cuando trabajaban en absoluta oscuridad», añade.

Esta tradición se recuperó hace más de una década impulsada por la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial (ARPI). Antes, el despoblamiento y el cierre de las minas en los años 60 habían hecho desaparecer la celebración. «Nuestros pueblos iban perdiendo habitantes y en estas fechas venía muy poca gente. Pero el primer año, en un pueblo con 80 empadronados, reunimos a unas 200 personas», recuerda Mediavilla. Desde entonces, la cifra se ha estabilizado en medio millar de asistentes cada edición.

El alcalde reivindica el papel pionero de Brañosera y sus pedanías en la historia industrial española. «Tras la mina de Arnao, la primera explotación industrial importante se produce aquí, en Orbó. Hablamos de 1834, cuando el cura de Salcedillo se tropieza con una piedra que cree que es carbón». Ese hallazgo derivó en una explotación que dio origen al desarrollo de Vallejo de Orbó, que llegó a tener cerca de 2.000 habitantes, el primer cine de la provincia (1912) y el primer teléfono industrial.

Sin embargo, el cierre de las minas en la segunda mitad del siglo XX dejó la zona profundamente herida. «Eran municipios más importantes socioeconómicamente que la capital. El cierre los diezmó», lamenta Mediavilla.

Futuro

ARPI y el Ayuntamiento trabajan ahora en proyectos que buscan revitalizar el territorio a partir de su legado minero. Uno de ellos es 'Una mina de historias', que combina formación, actividades y propuestas para atraer a emprendedores. «Queremos que esos hijos y nietos de quienes se marcharon encuentren aquí oportunidades. Esta tierra tiene futuro», afirma el alcalde.

La fiesta, además de su carga simbólica, se ha convertido en una herramienta de cohesión y dinamización. Barruelo ya ha iniciado los trámites para su reconocimiento como Fiesta de Interés Regional, un paso que refuerza la importancia cultural de estos actos.

Cuando las antorchas asciendan de nuevo hacia el Pozo Rafael, no solo iluminarán la noche de diciembre, también encenderán el recuerdo de un pasado que marcó generaciones y la esperanza de un futuro por construir.

La programación continuará el domingo y el lunes. En primer lugar, con el IX Concurso de Ollas Ferroviarias.

Ya el lunes, para rematar estas jornadas festivas y de encuentro entre vecinos, se subirá al escenario Terránea, a cargo de Abrakabalkan, una actuación musical, dentro del programa Dinamizart, en la Casa del Pueblo.

PROGRAMA

Viernes, 5 de diciembre:

10:00 h. Conmemoración del XLVII Aniversario de la Constitución Española, con los alumnos del CEIP Nuestra Señora del Carmen. (En la Casa del Pueblo).

17:00 h. Ludoteca.

19:00 h. 'Las Cartas de Ulpiano', Teatro para la Memoria. Organizado por la Subdelegación del Gobierno en Palencia, dentro del programa '50 años de España en Libertad'. (En la Casa del Pueblo).

Sábado, 6 de diciembre (Vallejo de Orbó):

19:30 h. Misa minera.

20:00 h. Tradicional procesión de lámparas y antorchas. Bendición de las tortas para su reparto, así como sopas de ajo, vino y mistela.

Domingo, 7 de diciembre (Vallejo de Orbó):

09:00 h. IX Concurso de Ollas Ferroviarias.

Lunes, 8 de diciembre:

18:00 h. Terránea, a cargo de Abrakabalkan. Actuación musical, dentro del programa Dinamizart (En la Casa del Pueblo).

