'De Jeromín a Juan de Austria', un paseo con historia, naturaleza y gastronomía

Paseo de la Ruta Turística 'De Jeromín a Juan de Austria' a la altura de La Santa Espina.

En el año 2016, nace la Ruta Turística 'De Jeromín a Juan de Austria' fruto del trabajo conjunto de seis ayuntamientos de la provincia de Valladolid con un claro objetivo, que el visitante pueda descubrir el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y el encanto de los Montes Torozos de la mano de un personaje histórico, de fama nacional y europea como es Don Juan de Austria.

Pero ¿quién es Jeromín y qué relación tiene con estas localidades? Pues Jeromín es el nombre con el que se conocía de niño a Don Juan de Austria, hijo natural del emperador Carlos V, que nació en Alemania y fue trasladado de pequeño a Castilla, tras un breve periodo en Leganés. En el verano del año 1554, llega a Villagarcía de Campos en cuyo castillo fue criado y educado por Don Luis Quijada, mayordomo del emperador, y su esposa, Magdalena de Ulloa.

Ella ignoraba quién era el padre del niño, un secreto que se desveló el 28 de septiembre de 1559 en La Santa Espina, cuando, una vez muerto el Emperador, Felipe II reconocería públicamente a su hermano en un claro del monte próximo al monasterio de ese pueblo vallisoletano. A partir de ese momento, se incorporaría a la familia real con el nombre de Don Juan de Austria.

El 7 de octubre de 1571, este importante personaje de la historia vence a la armada turca en la batalla de Lepanto. Don Juan de Austria murió a los 31 años, intentando pacificar Flandes. Sus restos reposan en el monasterio de El Escorial.

Riqueza turística

La creación de este recorrido por los distintos pueblos que forman el viaje permite descubrir importantes acontecimientos de la historia de España enlazados con la construcción de los majestuosos edificios llenos de rincones espectaculares y cargados de magia como la Iglesia de Santa María de la O en Wamba, la iglesia mozárabe de San Cipriano de San Cebrián de Mazote, el Castillo de Torrelobatón que acoge Centro de Interpretación del Movimiento Comunero, la ermita de la Anunciada de Urueña, la colegiata de San Luis en Villagarcía de Campos, el Monasterio de La Santa Espina y su Exposición de Mariposas.

El turista podrá descubrir increíbles episodios de la nobleza y la realeza de nuestro país en cada una de las interesantes y amenas visitas guiadas.

Además de la historia y el rico patrimonio, esta amplia oferta abarca también el turismo de naturaleza puesto que se pueden recorrer senderos y caminos que conducen a lugares inesperados y sorprendentes como el Embalse del Río Bajoz en La Santa Espina donde el caminante podrá disfrutar de un entorno natural en estado puro.

Cada año esta ruta aumenta su número de visitantes llegando en este último a más de 160.000 personas. Todos y cada uno de ellos se han dejado cautivar por este fascinante recorrido y tú puedes ser el siguiente.

Toda la promoción recae, de forma conjunta, en las seis Oficinas de Turismo década una de las localidades que forman 'La Ruta de Jeromín a Don Juan de Austria'.