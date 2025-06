Un inicio de fiestas lleno de cariño

Mónica Rico Palazuelos de Eresma Jueves, 12 de junio 2025, 08:23 Compartir

Esta misma tarde tendrá lugar uno de los actos más emotivos de las fiestas de Palazuelos de Eresma de este año, la fiesta de despedida del restaurante El Chorrillo, que han regentado Pedro y Tina durante más de 18 años. El establecimiento será el punto de encuentro de muchos vecinos, que se unirán para agradecer a los hosteleros su labor durante este tiempo. Pero además, ellos serán los encargados de abrir las fiestas durante la tarde de mañana, pues, como muestra de cariño se les ha ofrecido ser los pregoneros de estos días tan especiales, una propuesta que no dudaron en aceptar.

«Estamos que no nos lo creemos», asegura Tina, destacando la emoción que están sintiendo estos días, no solo por ser pregoneros, sino porque día a día son muchos los que se están acercando hasta el establecimiento para despedirse de ellos. Y eso es porque, durante este tiempo, han servido algo más que comida y bebida, «mucho cariño», tanto que hay quien le dice que ella no se jubile, que lo haga Pedro solo, pero ella contesta que «qué vamos a hacer el uno sin el otro».

Respecto al pregón, será Pedro quien hable, mientras que Tina permanecerá a su lado, «pero no creo que diga nada, me corto mucho», asegura», señalando que es su marido el que tiene más costumbre de estar cara al público, mientras que ella en la cocina se relaciona menos con los clientes. «Estaremos allí los dos, hablará él, y creo que se ha escrito cuatro o cinco cosas para que no se le olviden, pero creo que lo dirá todo de memoria».

Para ellos será un momento muy emocionante, incluso Pedro le ha dicho a Tina que se emocionará, lo que según asegura será muy posible, porque «soy muy fácil de lágrima, en cuanto me dicen algo que me gusta que emociono mucho. Parezco dura, pero en esas cosas en seguida se me saltan las lágrimas», explica.

Tras estos días llenos de emoción y trabajo, Pedro y Tina dejarán El Chorrillo y casi 50 años de oficio en hostelería, llegando ya la tan ansiada jubilación, ante la cual tienen sentimientos encontrados. Se encuentran «esperando, como que no te lo crees», pero por momentos aparecen las dudas de qué harán después, cuando ellos están acostumbrados a pasar más de 14 horas diarias en su establecimiento a diario. «Por un lado están las ganas de jubilarnos y dejar de trabajo, y por otra el que no sé si sabremos qué hacer, pero todo el mundo me dice que lo vamos a saber llevar bien», aunque ahora las muchas horas que pasaba en la cocina o entre los clientes del restaurante, las pasará en casa con su marido y sus hijos.

PROGRAMA FIESTAS PATRONALES SAN ANTONIO 2025

JUEVES, 12

19h. TORNEO FUTBOLÍN. Bar «A tu bola» (P. La Tribu).

19'30h. EUCARISTÍA-TRIDUO A S. ANTONIO. Ermita S. Antonio (U. Parroquial).

20h. FIESTA DESPEDIDA RESTAURANTE «EL CHORRILLO». Plaza Chorrillo (Restaurante El Chorrillo).

20'30h. MASTERCLASS DE ZUMBA por Sandra Tarrero. Plaza Ayto.

VIERNES, 13

19h. PASACALLES CON DULZAINA Y TAMBORIL.

19'30h. EUCARISTÍA-TRIDUO A S. ANTONIO Y POSTERIOR SUBIDA DEL SANTO acompañado por peñas desde Ermita hasta Iglesia, suelta de globos por niños del municipio (U. Parroquial). 21h. PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE PEDRO y TINA. SALUDO DEL ALCALDE Y PRESENTACIÓN DEL REY Y REINA. Plaza Ayto. (A. Festejos).

21'30h. PANCETADA POPULAR (Colaboran: Carnicerías J. Barona, Matute y Dehesa, y El Obrador de Palazuelos) (Socios: GRATIS / No Socios: 4€) (Colaboran P. Tabazuelos y Kogorza), BARRA POPULAR (Colabora P. Revolcón) Y ANIMACIÓN A CARGO DE LA CHARANGA «CHICUELINA». Plaza del Ayto. (A. Festejos).

22'15h. ACTUACIÓN MUSICAL A CARGO DEL GRUPO «LOS LAGARTOS». Plaza Arriba. (Programa Actuamos).

00'30h. ORQUESTA «GRUPO COUGAR». Zona C. P. Arroyo de la Vega. En el descanso Refrescantes Mojitos (P. Isla del Gozo) y «A mover las bolas» (P. La Tentación).

SÁBADO, 14

10'45h. FINAL I LIGA DE KUMITE. C. P. Arroyo de La Vega (Asociación Segoviana de karate)

11'30h. ACTUACIÓN FIN DE CURSO. Salón Ayto. (Escuela Música y Danza La Palestra, C. B.).

12h. DIANAS Y PASACALLES CON DULZAINA Y TAMBORIL.

12h. DIVERTIDA GYMKANA EN BICI. ¡¡No olvides traer tu bici!! Pista Pump Track (AMPA CEIP Atalaya). 12'30h. NATURALEZA DENTRO DE LA MADERA. Taller animales en madera de Antonio Blanco. Plaza Chorrillo (P. La Kogorza).

13h. MISA CON PROCESIÓN EN HONOR A SAN ANTONIO. Iglesia Ntra. Sra. De La Asunción (U. Parroquial).

14'30h. COMIDA POPULAR: CALDERETA PEÑAS (Organiza, informa y vende (200 raciones): P. Isla del Gozo) y MACARRONADA (disponible sin gluten. Socios: 3€ / No Socios: 5€). (Colabora P. La Movida y P. Sin Filtro). ANIMADO CON MÚSICA. Ermita S. Antonio (A. Festejos).

18'30h. FESTIVAL «Más allá de Broadway (Grandes Musicales)». Plaza Arriba (Escuela Profesional Baile NuevaDanza Esther Valdenebro).

19'30h. CHARANGA «JALEO» por los bares del pueblo. Recorrido: Eras-Casona-Encuentro's-Chorrillo (A. Festejos).

22'30h. HAMBURGUESADA POPULAR. Zona Peñas Familiares (P. Ya me has liao).

00'30h. ORQUESTA «NEBRASKA». Zona C. P. Arroyo de la Vega. En el descanso «A mover las bolas» (P. Resakón) y Chocolate (P. Los Formidables).

DOMINGO, 15

12h. DIANAS Y PASACALLES CON DULZAINA Y TAMBORIL.

13'15h. MISA EN HONOR A SAN ANTONIO. Ermita (U. Parroquial).

14h. ENCIERRO INFANTIL CON GIGANTONES Y CABEZUDOS. Plaza El Chorrillo.

14h. VERMÚ POPULAR CON MÚSICA EN DIRECTO (Bar-Restaurante La Casona).

14'30h. COMIDA PAELLA. Calle de las Eras. (Socios: 5€ / No Socios: 8'50€) (A. de Jubilados y Pensionistas Río Eresma).

17'30h. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES. Zona C. P. Arroyo de la Vega.

18h. JUEGOS AUTÓCTONOS «EL TANGO» (Bar las Eras) (Inscripción 2€ donativo para la A. Festejos desde las 17'30h).

20h. FIN DE FIESTAS: MÚSICA A CARGO DE «INMA». Plaza Ayto. (P. Tabazuelos). DURANTE EL CONCIERTO SE ENTREGARÁ UN OBSEQUIO/ REGALO A LOS MÁS PEQUES (A. Festejos).

LUNES, 16

19h. MISA DIFUNTOS. Ermita S. Antonio (U. Parroquial).