«Tenemos importantes estrenos con Aedas Homes y LandCo»

Sergio Ruiz de Gauna, gerente de Ker 2000 en la anterior edición de FIVA

Laura Negro Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:46 Comenta Compartir

La inmobiliaria Ker 2000 llega a FIVA con importantes novedades de las firmas Aedas Homes y Lanco, con las que inicia nuevas fases y proyectos.

De la mano de Aedas Homes, presenta Kyma, en Pinar de Jalón, una exclusiva urbanización cerrada con amplias zonas comunitarias y viviendas pensadas para quienes buscan espacio, calidad y ubicación privilegiada dentro de Valladolid. «Son viviendas que cada vez cuesta más encontrar en la ciudad», destaca su gerente, Sergio Ruiz de Gauna. Todas las viviendas cuentan con amplias terrazas, garaje y trastero. La promoción incluye tipologías especiales como bajos con jardín y áticos con vistas.

Por parte de LandCo, se estrenan LandCo Andrómeda II y LandCo Arroyo II, dos nuevas promociones que continúan el éxito de sus primeras fases. En ambos casos se trata de conjuntos de viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios, con altas calidades y diseño contemporáneo, situadas en entornos residenciales consolidados.

Ker 2000 Dirección: Acera de Recoletos, 1, 1º - 47004 Valladolid

Teléfono: 983 102 222

Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 10:30 a 12:30 horas.

Página web: www.ker2000.com

Correo electrónico: ker2000@ker2000.com