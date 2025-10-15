El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Sergio Ruiz de Gauna, gerente de Ker 2000 en la anterior edición de FIVA J.C. Castillo
FIVA

«Tenemos importantes estrenos con Aedas Homes y LandCo»

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:46

Comenta

La inmobiliaria Ker 2000 llega a FIVA con importantes novedades de las firmas Aedas Homes y Lanco, con las que inicia nuevas fases y proyectos.

De la mano de Aedas Homes, presenta Kyma, en Pinar de Jalón, una exclusiva urbanización cerrada con amplias zonas comunitarias y viviendas pensadas para quienes buscan espacio, calidad y ubicación privilegiada dentro de Valladolid. «Son viviendas que cada vez cuesta más encontrar en la ciudad», destaca su gerente, Sergio Ruiz de Gauna. Todas las viviendas cuentan con amplias terrazas, garaje y trastero. La promoción incluye tipologías especiales como bajos con jardín y áticos con vistas.

Por parte de LandCo, se estrenan LandCo Andrómeda II y LandCo Arroyo II, dos nuevas promociones que continúan el éxito de sus primeras fases. En ambos casos se trata de conjuntos de viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios, con altas calidades y diseño contemporáneo, situadas en entornos residenciales consolidados.

Ker 2000

  • Dirección: Acera de Recoletos, 1, 1º - 47004 Valladolid

  • Teléfono: 983 102 222

  • Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 10:30 a 12:30 horas.

  • Página web: www.ker2000.com

  • Correo electrónico: ker2000@ker2000.com

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  7. 7

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  8. 8 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Tenemos importantes estrenos con Aedas Homes y LandCo»

«Tenemos importantes estrenos con Aedas Homes y LandCo»