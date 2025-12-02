La importancia de la protección para lograr un campo más seguro

El Norte Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 22:25 Compartir

El sector primario se encuentra desde hace décadas, en continua evolución. La mejora en la eficiencia técnica o energética gracias a la tecnificación e intensificación de cultivos, los nuevos modelos de técnicas de riego, entre otras novedades, han supuesto una verdadera transformación en el campo. Pero también se enfrenta a retos como el relevo generacional o los efectos negativos de la climatología.

Tanto el sistema español de seguros agrarios, como Reale Seguros, han evolucionado paralelamente, adaptándose también a esta nueva realidad. No hay más que pensar qué oferta de coberturas se realizaban en los años 80 ó 90, y analizar la oferta actual, en la que el sector agrícola puede asegurar tanto su producción en territorio nacional, como sus instalaciones y medios de producción.

En el corazón del campo

Cercanía, calidad e innovación. Estos tres valores definen la atención al cliente en las sucursales y de los equipos de profesionales de Reale Seguros en Castilla y León. Agricultores y ganaderos confían en la aseguradora por su solidez y larga trayectoria en esta región en la que lleva años ofreciendo soluciones específicas para el mundo rural. Su amplio equipo de profesionales trabaja con cercanía y flexibilidad para atender a sus cerca de 30.000 clientes vinculados al mundo rural, brindando un servicio personalizado y adaptado a las particularidades de cada actividad.

Además, dentro del Segmento Agrícola de Reale Seguros, la dirección territorial de Castilla y León es el territorio con mayor penetración por cliente. Cada agricultor o ganadero castellano y leonés que confía en AgroReale para cubrir sus explotaciones y sus medios de producción, tiene una ratio de 2,13 pólizas por cliente.

Soluciones completas y eficaces

Y estos datos son el resultado del esfuerzo de la compañía en responder con seguridad a las inquietudes y amenazas a las que se enfrentan los agricultores y ganaderos en sus labores diarias. AgroReale es el segmento específico dirigido al sector primario, una solución integral que no solo cubre las cosechas y el ganado, sino también los medios de producción, equipos, personas, patrimonio y las responsabilidades en la que puedan incurrir como consecuencia del ejercicio de su actividad, aportando soluciones innovadoras para las preocupaciones del agricultor y ganadero.

La oferta de Reale Seguros a través del Segmento AgroReale pone a disposición de todos los trabajadores del campo un porfolio de productos perfectamente adecuados al mundo rural. Entre ellos destacan AgroReale Explotaciones y Reale Agricultor además de las diferentes coberturas que se pueden contratar dentro del seguro de cosechas a través del pool de Seguros Agrarios. Todo ello incidiendo en la profesionalidad y capilaridad de la red de mediación a través de su amplia red rural.

AgroReale Explotaciones es una solución completa y eficaz que responde a las necesidades derivadas de la explotación. Desde su casa si está dentro de esta, hasta la maquinaria y equipos. Por otro lado, Reale Agricultor combina en una única póliza las coberturas de responsabilidad civil con las de accidente.

Atención especializada

Todo ello cuenta con un valor añadido: todas las pólizas de AgroReale tienen un teléfono único de atención especializada al cliente, independientemente si contrata un vehículo agrícola, una nave de vacuno de leche, su automóvil particular o la responsabilidad civil de su actividad.

Gracias a la cercanía que mantienen con los mediadores de seguros –tanto agencias propias como corredores de seguros– y los trabajadores del campo, somos capaces de adaptarnos a las necesidades más especiales. Desde el mismo momento de la contratación y fruto de años de desarrollo en la suscripción de riesgos, Reale Seguros dispone de una de las herramientas de apoyo a la suscripción más potentes del mercado como muestra de la apuesta tan comprometida de la aseguradora con el mundo agrícola.

Acércate a alguna de las sucursales o Agencias de Reale Seguros y solicita más información. También puedes acceder a través de www.reale.es o buscar tu agencia más cercana en la dirección: reale.es/es/te-ayudamos/buscar-agencia

Porque solo protegiendo tu trabajo puedes garantizar tu futuro. Si tu vida está en el campo, tu seguro está en Reale.