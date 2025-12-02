El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agricultor comprueba el estado del grano.
La importancia de la protección para lograr un campo más seguro

AgroReale, el segmento específico dirigido al sector primario de Reale Seguros

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:25

El sector primario se encuentra desde hace décadas, en continua evolución. La mejora en la eficiencia técnica o energética gracias a la tecnificación e intensificación de cultivos, los nuevos modelos de técnicas de riego, entre otras novedades, han supuesto una verdadera transformación en el campo. Pero también se enfrenta a retos como el relevo generacional o los efectos negativos de la climatología.

Tanto el sistema español de seguros agrarios, como Reale Seguros, han evolucionado paralelamente, adaptándose también a esta nueva realidad. No hay más que pensar qué oferta de coberturas se realizaban en los años 80 ó 90, y analizar la oferta actual, en la que el sector agrícola puede asegurar tanto su producción en territorio nacional, como sus instalaciones y medios de producción.

En el corazón del campo

Cercanía, calidad e innovación. Estos tres valores definen la atención al cliente en las sucursales y de los equipos de profesionales de Reale Seguros en Castilla y León. Agricultores y ganaderos confían en la aseguradora por su solidez y larga trayectoria en esta región en la que lleva años ofreciendo soluciones específicas para el mundo rural. Su amplio equipo de profesionales trabaja con cercanía y flexibilidad para atender a sus cerca de 30.000 clientes vinculados al mundo rural, brindando un servicio personalizado y adaptado a las particularidades de cada actividad.

Además, dentro del Segmento Agrícola de Reale Seguros, la dirección territorial de Castilla y León es el territorio con mayor penetración por cliente. Cada agricultor o ganadero castellano y leonés que confía en AgroReale para cubrir sus explotaciones y sus medios de producción, tiene una ratio de 2,13 pólizas por cliente.

Soluciones completas y eficaces

Y estos datos son el resultado del esfuerzo de la compañía en responder con seguridad a las inquietudes y amenazas a las que se enfrentan los agricultores y ganaderos en sus labores diarias. AgroReale es el segmento específico dirigido al sector primario, una solución integral que no solo cubre las cosechas y el ganado, sino también los medios de producción, equipos, personas, patrimonio y las responsabilidades en la que puedan incurrir como consecuencia del ejercicio de su actividad, aportando soluciones innovadoras para las preocupaciones del agricultor y ganadero.

La oferta de Reale Seguros a través del Segmento AgroReale pone a disposición de todos los trabajadores del campo un porfolio de productos perfectamente adecuados al mundo rural. Entre ellos destacan AgroReale Explotaciones y Reale Agricultor además de las diferentes coberturas que se pueden contratar dentro del seguro de cosechas a través del pool de Seguros Agrarios. Todo ello incidiendo en la profesionalidad y capilaridad de la red de mediación a través de su amplia red rural.

AgroReale Explotaciones es una solución completa y eficaz que responde a las necesidades derivadas de la explotación. Desde su casa si está dentro de esta, hasta la maquinaria y equipos. Por otro lado, Reale Agricultor combina en una única póliza las coberturas de responsabilidad civil con las de accidente.

Atención especializada

Todo ello cuenta con un valor añadido: todas las pólizas de AgroReale tienen un teléfono único de atención especializada al cliente, independientemente si contrata un vehículo agrícola, una nave de vacuno de leche, su automóvil particular o la responsabilidad civil de su actividad.

Gracias a la cercanía que mantienen con los mediadores de seguros –tanto agencias propias como corredores de seguros– y los trabajadores del campo, somos capaces de adaptarnos a las necesidades más especiales. Desde el mismo momento de la contratación y fruto de años de desarrollo en la suscripción de riesgos, Reale Seguros dispone de una de las herramientas de apoyo a la suscripción más potentes del mercado como muestra de la apuesta tan comprometida de la aseguradora con el mundo agrícola.

Acércate a alguna de las sucursales o Agencias de Reale Seguros y solicita más información. También puedes acceder a través de www.reale.es o buscar tu agencia más cercana en la dirección: reale.es/es/te-ayudamos/buscar-agencia

Porque solo protegiendo tu trabajo puedes garantizar tu futuro. Si tu vida está en el campo, tu seguro está en Reale.

Te puede interesar

