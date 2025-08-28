El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PUBLIRREPORTAJE

Hechuras de lujo en la corrida de Victorino Martín para la Feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

El próximo sábado 13 de septiembre en la plaza de toros de Valladolid una de sus citas más esperadas, el regreso de los toros de Victorino Martín

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:10

La Feria de la Virgen de San Lorenzo vivirá el próximo sábado 13 de septiembre en la plaza de toros de Valladolid una de sus citas más esperadas: el regreso de los toros de Victorino Martín, un hierro que despierta pasión en cualquier aficionado. Considerada una de las ganaderías más emblemáticas del campo bravo, Victorino Martín ha escrito algunas de las páginas más emocionantes de la historia reciente de la tauromaquia.

Para la ocasión, la empresa Tauroemoción ha reseñado una corrida de hechuras impecables, con toros armónicos, bien proporcionados y con ese sello característico que tanto atrae a los amantes de la emoción y la autenticidad. Se trata de una oportunidad única para presenciar en Valladolid un encierro que promete dar juego y ofrecer grandes momentos en el ruedo.

El cartel lo forman tres toreros de estilos muy distintos: Uceda Leal, ejemplo de clasicismo y temple; Fortes, un torero de hondura y entrega; y Tomás Rufo, figura emergente que pisa fuerte en todas las ferias. Tres personalidades, tres formas de entender el toreo y una misma responsabilidad: enfrentarse a la leyenda de la 'A coronada'.

Imagen - «Hemos puesto toda la carne en el asador siendo conscientes de la responsabilidad y categoría que tiene la plaza de toros de Valladolid»

«Hemos puesto toda la carne en el asador siendo conscientes de la responsabilidad y categoría que tiene la plaza de toros de Valladolid»

Alberto García

CEO de Tauroemoción

La cita está marcada en rojo en el calendario de la feria y promete ser una de las tardes más vibrantes de esta temporada en Valladolid dentro de un serial que ha despertado un gran interés. «Hemos conseguido aumentar el número de abonados lo cual es sinónimo de la buena acogida que ha tenido la feria», declara Alberto García, CEO de Tauroemocion. Asimismo, destaca el éxito del tendido joven: «Hemos tenido que ir ampliando las localidades porque ya se ha superado los 600 abonos jóvenes», afirma el joven empresario de un promoción que facilita a todos los menores de 25 años poder acudir a la feria completa por tan solo 75 euros.

Imagen - Consulta en este código QR los carteles de la feria

Consulta en este código QR los carteles de la feria

Los últimos abonos y entradas continúan a la venta en las taquillas de la plaza de toros y en la página web oficial de la empresa www.tauroemocion.es

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  3. 3 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  6. 6 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  7. 7

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  8. 8

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  9. 9

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  10. 10

    Abre Mala Fama, un concepto más «canalla» para el antiguo Jimmy Jazz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hechuras de lujo en la corrida de Victorino Martín para la Feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

Hechuras de lujo en la corrida de Victorino Martín para la Feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid