Hechuras de lujo en la corrida de Victorino Martín para la Feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

La Feria de la Virgen de San Lorenzo vivirá el próximo sábado 13 de septiembre en la plaza de toros de Valladolid una de sus citas más esperadas: el regreso de los toros de Victorino Martín, un hierro que despierta pasión en cualquier aficionado. Considerada una de las ganaderías más emblemáticas del campo bravo, Victorino Martín ha escrito algunas de las páginas más emocionantes de la historia reciente de la tauromaquia.

Para la ocasión, la empresa Tauroemoción ha reseñado una corrida de hechuras impecables, con toros armónicos, bien proporcionados y con ese sello característico que tanto atrae a los amantes de la emoción y la autenticidad. Se trata de una oportunidad única para presenciar en Valladolid un encierro que promete dar juego y ofrecer grandes momentos en el ruedo.

El cartel lo forman tres toreros de estilos muy distintos: Uceda Leal, ejemplo de clasicismo y temple; Fortes, un torero de hondura y entrega; y Tomás Rufo, figura emergente que pisa fuerte en todas las ferias. Tres personalidades, tres formas de entender el toreo y una misma responsabilidad: enfrentarse a la leyenda de la 'A coronada'.

«Hemos puesto toda la carne en el asador siendo conscientes de la responsabilidad y categoría que tiene la plaza de toros de Valladolid» Alberto García CEO de Tauroemoción

La cita está marcada en rojo en el calendario de la feria y promete ser una de las tardes más vibrantes de esta temporada en Valladolid dentro de un serial que ha despertado un gran interés. «Hemos conseguido aumentar el número de abonados lo cual es sinónimo de la buena acogida que ha tenido la feria», declara Alberto García, CEO de Tauroemocion. Asimismo, destaca el éxito del tendido joven: «Hemos tenido que ir ampliando las localidades porque ya se ha superado los 600 abonos jóvenes», afirma el joven empresario de un promoción que facilita a todos los menores de 25 años poder acudir a la feria completa por tan solo 75 euros.

Los últimos abonos y entradas continúan a la venta en las taquillas de la plaza de toros y en la página web oficial de la empresa www.tauroemocion.es