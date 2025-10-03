Fuenterrebollo une ilusión y experiencia en las fiestas más esperadas

Mónica Rico Fuenterrebollo Viernes, 3 de octubre 2025, 10:34 Compartir

Con el verano ya concluido, la temporada de fiestas se encuentra tocando a su fin, pero algunas localidades aún tienen por delante sus festejos mayores, como es el caso de Fuenterrebollo, que comienza hoy las celebraciones en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. No por ser las últimas son menos esperadas y los vecinos se encuentran con muchas ganas de disfrutar y de comenzar el nuevo año.

Y es que, en Fuenterrebollo se mide el año de fiesta en fiesta, por lo que están a punto de concluir uno y de comenzar otro. Además, tienen una previa, la fiesta de San Antonio, a mediados de junio, por lo que la espera no se hace tan larga. Tanto unas como otras, aunque especialmente estas fiestas de octubre, son un momento de encuentro y son importantes para vecinos e hijos del pueblo. «Las fiestas tienen un retorno emocional clarísimo», destaca el alcalde, Gonzalo Vivancos, que también hace hincapié en el retorno de arraigo con el pueblo, sin olvidarse del económico para los negocios de la localidad.

Dentro de estas fiestas hay varios papeles protagonistas, entre los que destaca la figura de los quintos, una parte activa muy importante, no solo estos días, sino también durante el resto del año, pues colaboran en todos los eventos que se celebran en la localidad durante todos los meses. En este 2025 se cuenta con 20 quintos, una cifra algo más elevada de la habitual, y aunque muchos de ellos viven fuera, no dudan en regresar a Fuenterrebollo siempre que pueden y disfrutar de todo lo que el pueblo les ofrece.

En estas fiestas, además de ser protagonistas, son los encargados de elegir, entre ellos mismos, quien ostentará el cargo de reina, rey y las damas. En este caso el Ayuntamiento no interviene, como tampoco lo hace en la elección de los reyes jubilados, una figura también importante que se escoge desde la Asociación de Jubilados La Amistad, una agrupación que también son parte activa importante en estas fiestas, en las que se involucran de este modo, pero también mediante la organización de otras actividades.

La unión de la gente joven y mayor es «lo que da caché al pueblo», asegura el alcalde, apuntando que se complementan a la perfección, con los jóvenes ofreciendo «el plus de energía e ilusión», y los más mayores con «conocimiento y la experiencia». La combinación de los dos «es perfecta», asegura Vivancos.

Y si de colectivos activos hablamos, no hay que olvidarse de la Asociación Los Que Roban Lo Cavao (LQRLC), una agrupación recreativo cultural que son motor en la actividad cultural del pueblo, junto con otras muchas. En estas fiestas también se involucran, organizan e impulsan actividades, como el Gran Prix, una competición de peñas ya tradicional, que lleva varios años asentada en el programa, o un DJ itinerante propio, que durante la tarde del sábado recorrerá distintas zonas del pueblo.

Otra figura importante son las peñas, muy numerosas y con decenas de miembros. «En Fuenterrebollo, con la población que tenemos, el ratio por peña es muy elevado», asegura el alcalde, que apunta que en el último registró que se realizó se contabilizaron 24 peñas, y todas ellas con decenas de socios. Este año destaca la peña 'Los Años 60', que cumplen medio siglo de vida, por lo que en estas fiestas serán los pregoneros. Se trata de una peña muy activa, con una elevada media de edad de sus miembros, pero no por ello menos presentes, al contrario, ya que «están en todos los saraos y le meten un plus de ilusión y de iniciativa a todo lo que hacen. Estamos encantados de que nos den el pregón ellos», explica el regidor.

Todos estos protagonistas, junto con los vecinos, disfrutarán de unas fiestas llenas de actividades para todos, con música desde la mañana hasta la noche y con diversos actos litúrgicos en honor a la Virgen del Rosario, entre los que destaca la misa con ofrenda floral, durante la mañana del sábado, o la misa mayor y la procesión del domingo, en la que no faltarán las jotas populares al son de las dulzainas y el tamboril.

Desfile de peñas, verbenas, DJ´s, encierro infantil, baile vermut, parque infantil para todas las edades, con hinchables y toro mecánico, bingo, comida popular o juegos autóctonos son otras de las actividades que completan el programa con el que los vecinos de Fuenterrebollo dan por concluido el año. Ahora comienza la cuenta atrás. Quedan 365 días por delante para volver a vivir los mejores días del año.

Programa

Viernes 3 de octubre

23:00 h. Concentración de peñas y vecinos del pueblo en la plaza de España, para proceder a la inauguración oficial de las fiestas del 2025 con disparo de cohetes y amenizado con música, desde el Ayuntamiento.

Proclamación de la reina, rey, damas y acompañantes de las fiestas de 2025, en representación de la juventud y de los jubilados. Seguidamente, desfile de peñas, premiándose a las tres peñas más originales. A continuación, saludo de nuestros reyes mayores y del rey, reina y alcalde. Pregón a cargo de la peña Los Años 60 en su 50 aniversario.

00:30 h. Espectacular verbena en la plaza a cargo de la Orquesta Sonido. Al finalizar, DJ Traken en las peñas, por cortesía de los quintos y quintas del 2025 y con la colaboración de la Asociación LQRLC.

Sábado 4 de octubre

12:00 h. Santa misa con ofrenda floral por parte de las peñas, quintos y vecinos del pueblo.

13:00 h. Gran encierro infantil en la plaza, con toros de la ganadería LQRLC

13:00 a 15:00 h. Baile vermut amenizado por la charanga Chicuelina + una hora extra por cortesía de La Guarida de Judas

17:00 h. Gran parque infantil para todas las edades, con hinchables y toro mecánico de los Hermanos Quintana, en la pista polideportiva del colegio

17:30 h. XVIII Grand Prix (evento organizado por LQRLC) Con divertidos juegos para las peñas, enlas eras, y premios para los ganadores.

20:00 h. DJ itinerante desde las eras, a cargo de LQRLC. Rubén Ruiz (sesión remember) y Aruve DJ (música comercial)

24:00 h. Espectacular verbena en la plaza a cargo de la orquesta La Huella 2.0. En el descanso se celebrará el tradicional bingo de LQRLC. Al finalizar la orquesta actuará en la plaza el DJ Garlim, por parte de los quintos y quintas del 2025, con la colaboración de LQRLC.

Domingo 5 de octubre

11:00 h. Alegres dianas y pasacalles. Desde la plaza, iremos a recoger a la reina, rey (juventud y jubilados), damas de honor y acompañantes de las fiestas patronales

12:00 h. Misa mayor y procesión con la imagen de la patrona de la localidad, Nuestra Señora la Virgen del Rosario, acompañándola con el baile de nuestras jotas populares, amenizadas por la dulzaina y el tamboril.

13:00 a 15:00 h. Baile vermut amenizado por la charanga El Meneíto, + una hora extra por cortesía de La Guarida de Judas

18:00 h. Dj Traken. Bar La Guarida de Judas

23:00 h. Baile en el multiusos El Trinkete, organizado por la Asociación de Jubilados La Amistad, pero para todos los públicos.

Lunes 6 de octubre

11:00 h. Misa en memoria de los que nos precedieron

15:00 h. Comida popular, gran paellada en el salón multiusos El Trinquete.

17:30 h. Campeonato local de juegos autóctonos en las pistas El Carmen, con tirada de chito y bolos, con premios para los tres primeros. Con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa