Fresno de Cantespino pone en valor su tradición en torno al barro

La localidad de Fresno de Cantespino continúa trabajando en iniciativas novedosas con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de la localidad, su tradición e identidad en torno al barro, la alfarería y la cerámica, convirtiéndolo en seña de identidad del municipio, preservando el conocimiento alrededor de sus raíces y esta herencia que ha recibido este bonito pueblo del nordeste segoviano.

Todo ello se realiza con el proyecto 'EnTorno al Barro', que en su primera fase, el pasado verano, puso en marcha distintas iniciativas, entre las que destacan una exposición de alfarería que supuso todo un éxito, con más de 700 visitantes. Ahora, con la llegada del otoño, siguen adelante con nuevas propuestas, como 'Alma de Barro', unas visitas teatralizadas a cargo de la empresa Sepúlveda Viva.

A través de esta iniciativa, se busca poner en valor la historia y el patrimonio etnográfico e histórico de Fresno de Cantespino, realizando un recorrido por el casco histórico de la localidad, que tendrá como hilo conductor la importancia de la tierra, esa tierra tan característica del municipio que ha servido, desde tiempos inmemoriales, para construir sus enseres y sus casas, un barro que está presente en todo momento en la vida de Fresno.

En estas visitas, según explica Ana Herrero, directora de Sepúlveda Viva, se han recogido algunos de los principales acontecimientos históricos de Fresno, pasajes de la historia que han sido destacados, como la batalla de Candespina, que protagoniza la reina Doña Urraca I contra su marido Alfonso I El Batallador, y donde cuenta con la ayuda del conde de Candespina, Don Gómez, que falleció en esa misma batalla. En una de las escenas se potencia la figura de esta reina como mujer y como política, desde diferentes aspectos y que «va a poner la piel de gallina a mucha gente», asegura Herrero.

En las visitas también se ha recogido otra parte de la historia de Fresno, una curiosidad que muchos desconocen, y es que el Cid Campeador pasó por estas tierras, lo que se recoge en el Cantar del Mío Cid. Este hecho se va a aprovechar para dar a conocer la posición de Fresno en la reconquista como tierra de frontera, cómo fue un enclave defensivo importante y estuvo dotada de privilegios. Todo ello a través de distintos personajes que recorrerán diferentes puntos de la localidad, como la ermita del Cristo de la Cerca o la iglesia parroquial.

El recorrido concluye con una visita al taller de alfarería de Juan Carlos Martín, Premio Nacional de Cerámica Tradicional. En ese lugar se hablará del Fresno presente y el futuro, buscando un relevo para mantener la tradicional extracción del barro rojo, aprovechando también para tocar temas como la despoblación y las oportunidades en los pueblos, completando así una visita en la que se viajará desde los celtíberos hasta el siglo XXI, teniendo nociones de épocas distintas y cómo lugares como Fresno de Cantespino perduran a lo largo del tiempo. Historia, teatro, rigor, emociones y la experiencia de poder ver trabajar al alfarero son algunos de los encantos de estas visitas que se desarrollarán los días 11, 18 y 25 de octubre a las 18:00 horas y 15, 22 y 29 de noviembre a las 17:00 horas.

Se trata de unas visitas aptas para todos los públicos, de una duración aproximada de una hora y media, y gratuitas, pero con plazas limitadas, por lo que es necesaria inscripción, bien por correo electrónico a la dirección turismoycultura@fresnodecantespino.es o a través del número de teléfono del centro de recepción de visitantes 682 365 740.

Talleres

Para continuar profundizando en la importancia del barro en Fresno de Cantespino, además de estas visitas teatralizadas, la localidad albergará otras actividades, como un taller de Rakú, una técnica japonesa de alfarería, que estará dirigido por Toño Naharro, del estudio Alma de Cántaro. Será el día 1 de noviembre, con un taller demostrativo en el que los visitantes podrán conocer cómo se trabaja con esta técnica en la que intervienen los cuatro elementos, tierra, fuego, agua y aire.

Ese mismo día, durante la mañana, el Centro de Recepción de Visitantes de Fresno acogerá la puesta en escena de 'A Mano', obra teatral de El Patio Teatro, una pieza escénica en la que aúnan la cerámica y el teatro, convirtiéndose en una pequeña historia contada con barro, que ha recibido numerosos premios y reconocimientos. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Para completar las propuestas del ciclo 'EnTorno al barro', el último sábado de noviembre, el día 29, se desarrollarán talleres de arqueología y tratamiento de la cerámica en la prehistoria, a cargo del arqueólogo Raúl Martín Vela; y los días 26 de octubre y 30 de noviembre por la mañana se realizarán rutas interpretativas geológicas de las Cárcavas de Fresno de Cantespino, de la mano de los responsables del Albergue La Tormenta.