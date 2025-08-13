Fresno de Cantespino busca sus raíces en el barro La localidad pone en marcha un proyecto cultural en el que recuerda uno sus recursos más importantes y medio de vida de sus vecinos hace tiempo

Participantes en la jornada Encuentro con Barro y Fuego que se celebró en el taller de Alfarería Martín en el año 2022. Cada uno de los asistentes dio forma a distintas piezas elaboradas con barro de Fresno de Cantespino y que fueron cocidas en el antiguo horno

Fresno de Cantespino, pequeña localidad del nordeste de Segovia con menos de 300 habitantes, va a poner en marcha un proyecto cultural en el que buscará sus raíces en torno al barro, uno de los recursos naturales más importantes de la localidad, que hace años fue el medio de vida de muchos de sus habitantes.

Fábricas de tejas, de adobes, de cerámica o de ladrillo formaban parte del paisaje habitual de una localidad que siempre se ha caracterizado por su tradición alfarera, que durante el siglo XVIII dio trabajo a buena parte de los vecinos. Ahora solo queda uno, Juan Carlos Martín, el último alfarero artesano de la provincia de Segovia. Para poner en valor esas raíces y un barro que fue sustento de decenas de familias durante décadas, desde el Ayuntamiento se ha querido desarrollar una iniciativa que lleva por nombre 'En torno al barro'.

Y es que, en torno al barro, se han planteado una serie de actividades con música, teatro, exposiciones, talleres o rutas culturales, que comienzan esta misma semana y se prolongarán hasta final de año, buena parte de las cuales se centra en la segunda quincena de agosto. De hecho, la primera de ellas comenzará el sábado 16 y se prolongará, en principio, hasta el 15 de septiembre.

Se trata de la exposición 'Encuentro con barro y fuego. Herencia para el presente', una muestra que surgió a raíz del XXII Congreso de la Asociación de Ceramología celebrado en Segovia, donde se puso de manifiesto la urgencia de conservar no solo objetos cerámicos, sino también testimonios vivos de los últimos alfareros tradicionales en activo.

A partir de esa reflexión se planteó la creación de una muestra que pusiera en diálogo la alfarería histórica de la provincia con la obra de Juan Carlos Martín, que inició un proceso de recuperación de formas tradicionales. Además, el alfarero encendió el antiguo horno que construyó con su padre y llevaba más de 30 años inactivo, donde coció sus piezas y otras tantas realizadas por un grupo de artistas y ceramistas que crearon piezas a partir del barro de Fresno de Cantespino y que formaron parte de una exposición que se pudo ver en el Museo Zuloaga de Segovia y que ahora se podrá conocer y disfrutar en el Centro de Recepción de Visitantes de la Localidad.

Semana Alfarera

Además, del 25 al 30 de agosto, Fresno de Cantespino acogerá el desarrollo de la Semana Alfarera, jornadas llenas de actividades que irán desde talleres de alfarería hasta música. De la mano de los alumnos del programa mixto de formación y empleo en alfarería artesanal de la Junta, se pondrán en marcha distintos talleres participativos para toda la población. Los interesados podrán participar en talleres de alfarería con churro o de decoración de cerámicas, entre otros, para lo que deben realizar reserva previa a través del correo infoarrobafresnodecantespino.es o en el teléfono 682 365 740, o directamente en el centro de recepción de visitantes. Además, las piezas se cocerán en el horno de Juan Carlos Martín y con algunas de las resultantes se realizará un mural.

Dentro de esta Semana Alfarera, el viernes 29 se contará con el artista Ernest Martínez, que pondrá en marcha 'Testus', un taller participativo para toda la población en el que se realizará música de manera colectiva y viva con tiestos y baquetas, permitiendo la interacción entre las personas y la tierra a través del barro, y en el que los diferentes tiestos mostrarán su variada sonoridad. La particularidad de la propuesta radica en que la música será interpretada por el público, bajo las órdenes de un director, y con unos instrumentos muy especiales.

Martínez regresará a Fresno de Cantespino el sábado 30 de agosto, cuando, a las 21:00 horas, ofrecerá un concierto en la plaza Mayor de la localidad, con acceso gratuito, bajo el nombre 'Sonidos del barro'. Se trata de un concierto temático en torno a la musicalidad y los sonidos que producen los instrumentos construidos con barro o arcilla. El espectáculo se desarrolla en tres vertientes: la sonora, en la ejecución musical del concierto; la didáctica y contextualizadora; y también en la visual a través de la belleza de los instrumentos.

El proyecto municipal 'En torno al barro', que busca la dinamización turística y cultural en Fresno de Cantespino a través de la alfarería y el saber tradicional, regresará en otoño con más propuestas, con la intención de poner en valor la alfarería, la arcilla y el barro, pero también con la idea de reactivarlo y que este saber tradicional no sólo no desaparezca, sino que vuelva a ser un motor dinamizador y de creación de empleo en la zona.

De este modo, desde Fresno de Cantespino se contribuye de forma significativa al ámbito cultural de Castilla y León, con la recuperación, preservación y actualización de uno de los oficios tradicionales más representativos del patrimonio inmaterial de la región, como es la alfarería, una actividad profundamente arraigada en la historia rural de la localidad.

Constituye un valioso ejemplo de cultura material que se encuentra en riesgo de desaparición, especialmente en los entornos rurales que, como este pequeño municipio de cerca de tres centenares de habitantes, afrontan procesos de despoblación envejecimiento y pérdida de identidad cultural.