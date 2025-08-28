«Las fiestas son un momento emotivo que nos reúne en torno a nuestra cultura y tradición»

Mónica Rico Cuéllar Jueves, 28 de agosto 2025, 18:11 Compartir

A pocas horas del inicio de las fiestas de Cuéllar, con todo prácticamente preparado, el alcalde de la localidad, Carlos Fraile, destaca el papel de las peñas en el desarrollo de las mismas y la importancia de contar con dispositivos sanitarios y de seguridad para el normal desarrollo de los seis días de fiesta.

-¿Qué suponen las fiestas de Cuéllar para sus vecinos?

-Una de las semanas más esperadas sin duda para los vecinos de Cuéllar y de la comarca y también para tantos visitantes que tienen especial cariño a las fiestas de Cuéllar, a sus tradiciones, desde los encierros al pregón y todas las actividades que de manera tradicional se vienen haciendo en la villa durante tantas décadas y sin duda, un momento emotivo que nos reúne en torno a nuestra cultura y tradición.

-¿Qué papel juegan los festejos taurinos en las fiestas de Cuéllar?

-Los encierros son la parte fundamental y que da sentido a las fiestas. Estas fiestas son conocidas como 'los toros', y ya eso dice todo. Es el momento que más aglomeración de personas hay en el municipio, donde la imagen que proyecta Cuéllar es importantísima a nivel nacional e internacional. Estamos hablando con una productora estadounidense que tiene una colaboración Netflix, para venir a grabar el 4 de septiembre una docuserie. Cuéllar es conocida por su castillo, por su muralla, por su conjunto histórico-artístico, pero esencialmente por sus festejos taurinos.

-¿Y cuál es el peso de las peñas?

-Yo creo que Cuéllar sin las peñas y pandas oficiales sería totalmente distinto desde el punto de vista del colorido que aportan, las actividades musicales que suman con sus charangas, y especialmente también con sus locales abiertos, participativos, donde se reúne un amplio grupo de personas, y por supuesto también todas las actividades de calle que realizan. Agradecerles la participación, por un lado, del coordinador de peñas en todas las reuniones del Consejo Sectorial de Fiestas, y a los demás en varias reuniones que han tenido con la concejala Raquel Gilsanz donde se ultiman todos los detalles. Desde luego, una participación esencial.

-También es esencial el dispositivo sanitario

-Al final todo lleva un mismo hilo conductor que es que las fiestas de Cuéllar para los vecinos son unos días de festejo, pero la organización que hay detrás y la imagen que hay que proyectar es de un nivel superior a cualquier fiesta taurina que haya en Castilla y León y España, salvo Pamplona, y toda la organización que hay detrás en grandísima, donde todo el mundo es súper necesario, pero especialmente el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Cuéllar en la contratación del dispositivo sanitario es grandísima, con un doble equipo médico, donde también se cuenta con un equipo técnico sanitario de primer nivel que está instalado en plazas de primera categoría, para atender tanto a heridos en los encierros como en la feria taurina, con toda la técnica también en cuanto a vehículos, soporte vital avanzado, soporte vital básico, ambulancia todoterreno… Son medios que se contratan y esperamos no tener que utilizar, pero Cuéllar, por la afluencia de personas y por el tipo de reses que vienen, lo tiene que tener.

-Esa afluencia de personas hace que también el dispositivo de seguridad sea importante

-Claro, por eso el esfuerzo que hacemos con Policía Local, las distintas reuniones con Guardia civil, Protección Civil, todos los colaboradores voluntarios que tenemos tanto a pie como a caballo, se trata de dar una organización que cada año vamos perfilando y mejorando, dentro de que el hombre propone y el toro descompone.

-¿Cuál es el momento más especial de las fiestas de Cuéllar?

-Sin duda alguna el pregón. Para mí la procesión, la entrada a la plaza Mayor, la solemnidad también que hay dentro de la iglesia de San Miguel en esos momentos, me llena mucho, y luego el pregón y ver a tantos vecinos en la plaza Mayor de Cuéllar, donde prácticamente no cabe un alfiler, la Banda Municipal de Música, las peñas, la alegría que hay, es el momento, sin duda, mejor de todas las fiestas.

-Un deseo para estos días

-Que todo salga de la mejor manera posible, donde haya ausencia total de incidentes a personas, tanto en el aspecto taurino como en el resto de actividades, unas fiestas exentas de violencia e invitar a todos los lectores a que disfruten de la villa de Cuéllar del 29 de agosto al 4 de septiembre.