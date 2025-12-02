Fertimon Edaphos, la nutrición sostenible para un suelo vivo y productivo La gama de fertilizantes Fertimon Edaphos, del Grupo Soaga, se posiciona como una respuesta avanzada, combinando una nutrición equilibrada NPK con un activador edafológico

La agricultura moderna exige soluciones en fertilización vegetal que no solo aporten los elementos esenciales, sino que también promuevan la salud integral del suelo. En este contexto, la gama de fertilizantes Fertimon Edaphos, comercializada por Grupo Soaga, se posiciona como una respuesta avanzada, combinando una nutrición equilibrada NPK con un activador edafológico.

Tecnología al servicio del suelo

La filosofía central de estos productos es mejorar las condiciones biológicas y fisicoquímicas del suelo para optimizar la asimilación de nutrientes y reducir las pérdidas.

Componentes clave y beneficios

El activador edafológico consigue:

–Mejorar la microbiota: la tecnología Edaphos está diseñada para estimular el desarrollo de la microflora beneficiosa del suelo. Una microbiota sana es crucial para la descomposición de la materia orgánica, la fijación de nitrógeno y la solubilización de fósforo y otros micronutrientes, haciéndolos disponibles para la planta.

–Eficiencia Nutricional: Al mejorar la actividad biológica y la estructura del suelo, se facilita una mejor exploración radicular y una mayor tasa de asimilación de los nutrientes aplicados, reduciendo las pérdidas por lixiviación o volatilización.

–Retención de agua: favorecemos la capacidad de retención de agua del suelo.

Nutrición NPK Balanceada:

La gama EDAPHOS ofrece diversas relaciones NPK (Nitrógeno, Fósforo, Potasio), como 7-14-14 o 22-6-6, permitiendo al agricultor seleccionar la fórmula más adecuada para las necesidades específicas de su cultivo y época de aplicación (abonado fondo, única aplicación).

Aporte de Elementos Secundarios: Las formulaciones Edaphos están enriquecidas con importantes elementos secundarios como el azufre, magnesio o boro. Además, son fertilizantes que cumplen la ley de mínimos.

Aplicaciones y uso recomendado

¿Dónde puedo comprarlo? En todos los centros de Grupo Soaga ubicados en León, Palencia, Burgos, Valladolid y Segovia.

Debido a su naturaleza granulada y su enfoque en la eficiencia del suelo, los fertilizantes Fertimon Edaphos son idóneos para la fertilización de fondo o cobertera en una amplia variedad de cultivos, incluyendo los extensivos –maíz, trigo, cebada, y otros cereales–, hortícolas –en siembra o como aporte inicial para garantizar un buen arranque– y frutales y viñedos –como parte del programa de nutrición anual–.

Su capacidad para dosificar los nutrientes y mejorar la actividad edafológica los hace particularmente valiosos en suelos con baja actividad biológica o en rotaciones de cultivo intensivas donde la salud del suelo necesita un impulso.

Próxima generación de fertilizantes NPK

Fertimon Edaphos representa la próxima generación de fertilizantes NPK, yendo más allá de la simple reposición de nutrientes ya que integra activadores edafológicos, ofrece una estrategia de nutrición completa que garantiza:

–Máxima eficacia: Un mejor aprovechamiento de cada unidad fertilizante aplicada.

–Sostenibilidad: Reducción potencial de pérdidas al ambiente.

–Salud del suelo: Fomento de un medio edáfico más vivo y resiliente.

Es, sin duda, una herramienta fundamental para el agricultor que busca la máxima productividad sin comprometer la salud a largo plazo de su recurso más valioso: el suelo.

Fertimon Edaphos EDAPHOS transforma la fertilización en nutrición vegetal.