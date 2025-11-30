En su estreno, Carroa 2021 de Bodegas Protos se posiciona en los top 100 mejores vinos del mundo

El Norte Valladolid Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:01 Compartir

La prestigiosa revista estadounidense Wine Spectator ha incluido a Carroa 2021, de Bodegas Protos, entre los Top 100 vinos del mundo, otorgándole 94 puntos. Este ranking se elabora después de que la publicación haya catado a ciegas a lo largo de 2025 más de 10.200 nuevos vinos de todo el mundo entre los que se incluyen 5.500 vinos de más de 90 puntos, 725 zonas vinícolas analizadas y 2.718 bodegas revisadas. Carroa 2021 de Bodegas Protos, es uno de los exclusivos ocho vinos españoles presentes en dicho top 100 y el único de la Denominación de Origen Ribera de Duero.

Wine Spectator subraya de Carroa 2021, que es «un vino tinto estiloso y fluido, con taninos finos y una textura sedosa que envuelve el paladar. Destacan sus notas de fruta negra jugosa, acompañadas de delicados matices de anís, hierbas de montaña, café y comino tostado, con un final largo y cremoso. Es un vino con estructura y personalidad, listo para disfrutar desde ahora y que seguirá evolucionando hasta 2040».

Carroa 2021 un vino singular que rinde homenaje al legado vitivinícola de Roa y su entorno, especialmente al papel fundamental que desempeñó Anguix en la reconstrucción del viñedo de la Ribera del Duero tras la filoxera.

De igual modo, combina métodos tradicionales e innovación, así, un tercio del vino realiza la fermentación maloláctica en barricas de roble francés, lo que añade profundidad y estructura. Posteriormente, el vino reposa 16 meses en barrica, afinándose luego en tinas de 12.500 litros durante ocho meses.

Singularidad

El toque distintivo lo aportan los huevos de hormigón, donde una pequeña parte del vino envejece sobre lías obtenidas de una levadura autóctona seleccionada en los propios viñedos de Protos. Esta técnica permite un movimiento natural de las lías que, durante seis meses, aporta volumen, mineralidad y una textura sedosa.

Carroa 2021 esta disponible en la tienda online de la bodega en el siguiente enlace: https://tienda.bodegasprotos.com/ y tiene un precio de 47,95 euros por botella.

Protos, del griego 'Primero', es una bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de 'ser primero', como una actitud de superación constante en el día a día y en todos los procesos, estando presentes en más de 100 países. Gracias a su bodega diseñada por el prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker Sir Richard Rogers, se sitúa a la vanguardia en el panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de la Ribera del Duero y en la primera a nivel nacional en obtener el certificado de «marca de excelencia» por Superbrands. En 2013 fue seleccionada como 'Bodega del año' por la revista 'Wine and Spirits', y desde 2022, como una de las 50 bodegas más admiradas del mundo por el prestigioso organismo internacional Drinks International.