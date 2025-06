«Estar de cara al público todo el día te ayuda a mejorar»

Andrea Díez Valladolid Martes, 10 de junio 2025, 23:02 Compartir

Cardenal Cisneros, 12. Esa es la ubicación exacta del Kiosko donde trabaja como vendedor de la ONCE Mohamed Ali Ouakkas, uno más en el popular barrio vallisoletano de La Rondilla. Cada mañana, a eso de las 7:45 horas, levanta la persiana para repartir suerte entre los usuarios habituales y aquellos que deciden por un impulso, de manera puntual, probar suerte.

Con una discapacidad física y superviviente de cáncer de riñón, Mohamed no oculta su buen humor al poder reincorporarse, recientemente, al que ha sido su lugar de trabajo durante los últimos catorce años. Seguro que muchos le habían echado en falta. «Estoy muy contento de volver a ver a mis clientes», entre ellos, «una señora mayor que ahora la he visto y va con andador», lamenta, «es que ha pasado un tiempo hasta que he podido regresar, pero ha sido una alegría encontrarme con ella».

El Grupo Social ONCE (Once, Fundación Once e Ilunion) tiene como principal objetivo lograr la plena inclusión y acceso a la vida independiente de las personas ciegas y con otra discapacidad y para Mohamed es un reto cumplido: «La ONCE es la mejor empresa en la que he estado. Para mí, es como una segunda familia. Tienen mucha empatía y sensibilidad, saben lo que necesitamos. Aunque sean invidentes, realmente tienen la capacidad de ver todo».

Mohamed echa la vista atrás y hace un recorrido por esas otras paradas que ha ido efectuando a lo largo de la vida. «Estoy muy bien, antes de tener este puesto fijo estaba en distintos puntos». De origen hispano-marroquí, ha vivido siempre en Valladolid, y antes de llegar al grupo fue suboficial del Ejército del Aire en Getafe, trabajó en hostelería en un negocio familiar y finalmente, se dedicó al transporte hasta que un fatal accidente le dejó con un discapacidad del 55%.

En esta charla tampoco puede faltar la palabra premio y las ocasiones en las que ha repartido alguno entre sus compradores habituales. «Recuerdo a un hombre que siempre me pedía el Gordo y al final, se lo di». La reflexión que hace es la de un buen vendedor: «La verdad es que por dos euros que te puede costar un cupón, que te toquen 35.000 no esta nada mal». La oferta de productos es muy variada, como comenta Mohamed, «rascas, lotería instantánea, Eurojackpot, Triplex, Súper 11…», enumera. Por este motivo tanto él como sus compañeros, deben estar siempre al día, actualizados para atender la demanda. «Nos dan formaciones no sólo para los productos sino también para saber cómo funciona la TPV, cómo dar la información correctamente o cualquier novedad que se incorpore y sea importante para nuestro día a día».

Referente mundial en la autonomía de las personas ciegas o con discapacidad visual, la ONCE apoya su acción en la gestión de productos de lotería responsable, segura y social con un estricto control público y la reinversión íntegra de todos los ingresos en retorno social.

Para Mohamed Ali Ouakkas encontrar apoyo en este grupo supuso un antes y un después, «al principio cuando empecé a trabajar me costaba un poco porque todo era nuevo, pero poco a poco, el estar de cara al público todo el día te ayuda a mejorar y con la gente de La Rondilla estoy muy bien».

Su historia no es fácil. «Cuando llegué por primera vez, después del accidente que tuve, sentí que no me quedaba ningún lugar más al que recurrir» y «es lo mejor que me ha podido pasar», comenta emocionado en referencia al apoyo recibido especialmente, durante la baja por enfermedad. «La verdad es que la ONCE ha sido una gran ayuda. He estado con una enfermedad muy grave y siempre me han estado apoyando, hasta el final con el cáncer de riñón, juntos podemos», se muestra convencido.

'Hoy es ONCE', cada día 11 El Norte de Castilla, con el impulso de Fundación ONCE, pone en marcha, desde hoy, una acción de comunicación en la que el día 11 de cada mes, se abordará el empleo de las personas con discapacidad como una oportunidad para todos y todas. A través de 'Hoy es ONCE' los lectores podrán conocer historias de inclusión social de la mano de sus protagonistas.