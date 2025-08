«Son días de reencuentro, añoranzas y gran ambiente»

Mónica Rico Valverde del Majano Sábado, 2 de agosto 2025, 22:51 Compartir

Aunque aún quedan días para el inicio de las fiestas, la programación cultural, deportiva y festiva en Valverde del Majano ha comenzado ya. Su alcaldesa, Olga Llorente, detalla toda la actividad que se lleva a cabo en el municipio durante la época estival, que tiene como puntos álgidos la Semana Cultural y las fiestas.

-¿Cuáles son los actos más importantes de la programación?

-En Valverde, el inicio de la temporada estival da lugar al comienzo de un amplio programa de actividades para todos los públicos. Importantes son todas y cada una en el momento en que tienen lugar. Empezamos en junio con las fiestas de la Aparecida y desde ese momento continuamos con diferentes actividades y campeonatos deportivos. Destaco el Memorial Javi y Sergio, que es un campeonato de fútbol sala a nivel nacional que se lleva haciendo 37 años. En torno a este campeonato se organizan diversas actividades bajo el lema 'Sal al fresco'. Este año, como novedad y fuera de toda programación, se ha organizado un bocadillo solidario a favor de la AECC y ese mismo día se proyectó una película. Como actividades deportivas, con gran afluencia de jugadores y público, además del campeonato de fútbol sala, puedo citar las jornadas de rugby con los RAC lobos, el 3x Street Futsal Valverde del Majano, el torneo de pádel y el 3x3 enjaulados Valverde del Majano

-¿Qué supone el desarrollo de la Semana Cultural en la localidad?

-Lo primero que supone es trabajo, pero ese trabajo tiene su recompensa. Los días de la Semana cultural y fiestas son cuando más personas vienen a residir al pueblo y abren sus casas para poder disfrutar de todas las actividades que hay. Son días de reencuentro y añoranzas. Son días de gran ambiente.

-¿Cómo viven los vecinos estos días? ¿Existe una amplia participación en las actividades?

-Los vecinos desde junio ya te empiezan a hacer la pregunta ¿qué va a haber en la semana cultural? Se empiezan a preparar para poder organizarse y poder asistir al mayor número de actividades posible. Llega agosto y ya están preparados para participar e integrarse en toda la programación. Salen a la plaza porque siempre hay algo, el tiempo lo acompaña, y ya de paso con los bocadillos cenan. La participación de los vecinos de Valverde es muy elevada ya que dentro del programa hay espectáculos que animan a participar de ellos. Hasta aquí he hablado de un tipo de participación, pero quiero dar la importancia que se merece y un especial agradecimiento a la participación activa, es decir todas aquellas personas que hacen posible que se puedan llevar a cabo todas las actividades que se desarrollan en nuestra localidad. Vecinos y trabajadores municipales, organizadores y voluntarios en campeonatos deportivos, La Asociación cultural Agapito Marazuela, Grupo Running Valverde y todas las peñas que colaboran para que sigamos organizando eventos. Todos ellos son los que hacen posible todo lo que se organiza en Valverde.

-¿Se han programado actividades para todos los públicos y para todos los gustos?

-Al programa me remito. Si echamos un vistazo podemos comprobar que hay para todos los gustos. Este año hasta en la piscina vamos a intentar que la fiesta acuática no sea solo para niños. Tanto niños, jóvenes, adultos y más adultos cuentan con espacio para poder disfrutar de las fiestas. Estos días no son para estar en casa, son para vivirles y disfrutarles.

- No faltan multitud de citas gastronómicas, como cenas populares, ¿son unos días para disfrutar y no tener que cocinar?

-Como dice el amigo Ángel… No he visto pueblo que se coma más que en Valverde. Y él bien lo sabe y nosotros también. Desde el día 8, cerramos las cocinas y salimos a cenar al fresco. Da gusto ver toda la plaza llena de vecinos sentados por todos los lados con su bocadillo y esperando a que empiece la actuación correspondiente. Como he comentado antes esto no sería posible sin colaboración. Hay que decir que la edad de los colaboradores oscila entre los 18 años y los 83 años, estos últimos dignos de mencionar y de poner de ejemplo, «La peña el Chiringuito», año tras años ahí están, con una alegría y unas ganas increíbles.

-Además, esta semana cultural tiene un espacio solidario, ¿qué actividades se llevarán a cabo en beneficio de ASGEM?

-Este año hemos querido que la III carrera – Legua popular solidaria ASGEM, formara parte de la semana cultural de Valverde. Se divide en tres partes para que el número de participantes sea mayor. Hay una carrera de obstáculos no competitiva para menores, en la que todo el que participe tendrá su detalle. También consta de una legua – marcha No competitiva de 5 km y de una carrera competitiva de 9km. Desde aquí hago una llamada para que se inscriba todo aquel que lo esté pensando o esté en duda. La causa se lo merece. A todo participante se le hará entrega de una camiseta y a la llegada un bocadillo de jamón tumaca.

-Ya el jueves 14 se dará el pistoletazo de salida a las fiestas con el desfile de peñas, ¿qué papel juegan estas peñas en las fiestas?

-El día 14 volvemos a sacar nuestros trajes de peña y Valverde se llena de un colorido especial. Cada año son 3 peñas las que voluntariamente se prestan para el desfile. Este año son las peñas Gallispavos, Olimpo y los Verdes, las encargadas de recibir en sus respectivos lugares al resto de peñas y vecinos que guiados por una charanga llegan a estas peñas. Cada peña prepara el agasajo y al son de la charanga, con vaso en mano nos preparamos para dejar atrás la semana cultural y empezar las fiestas. Es el comienzo de las fiestas de agosto y cada vez este desfile tiene más público.

-¿Cuál es el momento de las fiestas que nadie se debería perder?

-La verdad es que se organizan las fiestas para sean a gusto de todos. Pero a veces es imposible llegar a todo. No olvidemos que estas fiestas son por motivo religioso por lo que también tiene su espacio en el programa. Hay actuaciones muy buenas que merecen la pena. Dado el éxito que tuvo el año 2024, congregando a miles de personas, hemos apostado por volver a traer a la orquesta «La Misión». También hago mención al tributo de la Otra Oreja que es una actuación digna de ver y oír según demostraron hace un año en Segovia. Y otro espectáculo que va a resaltar es la actuación de» La década prodigiosa».

-Un deseo para estos días.

-Lo primero desear unos felices días para todos los vecinos, familiares, amigos y visitantes. Las fiestas son para todos y se lleva trabajando en ellas muchos meses para que cuando lleguen los días esté todo listo y disfrutemos como sabemos. Deseo que transcurran con total la normalidad y que pongamos cada uno de nosotros nuestro granito de arena para que esto sea así.