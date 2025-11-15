Crema de champiñones y setas.

Corta la cebolla y sofríela en aceite hasta que se dore. Añade el tomillo y el ajo picado y continúa sofriendo.

Incorpora los champiñones frescos y el salteado de setas congeladas. Y, por último, las patatas peladas y cortadas en trozos. Sazona al gusto.

Agrega el agua y deja que hierva. Tras hervir, añade la nata y deja cocer durante 1 minuto.