El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Crema de champiñones y setas.
MÁS RECETAS

Crema de champiñones y setas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:49

Ingredientes:

  1. 1

    250 gr. de cebolla

  2. 2

    Aceite de oliva.

  3. 3

    Tomillo.

  4. 4

    2 dientes de ajo.

  5. 5

    300 gr. de champiñones.

  6. 6

    1 paquete de salteado de setas congeladas.

  7. 7

    250 gr. de patata

  8. 8

    1,5 litros de agua.

  9. 9

    200 ml. de nata.

  10. 10

    Sal y pimienta.

Paso a paso:

  • Corta la cebolla y sofríela en aceite hasta que se dore. Añade el tomillo y el ajo picado y continúa sofriendo.

  • Incorpora los champiñones frescos y el salteado de setas congeladas. Y, por último, las patatas peladas y cortadas en trozos. Sazona al gusto.

  • Agrega el agua y deja que hierva. Tras hervir, añade la nata y deja cocer durante 1 minuto.

  • Finalmente, tritura todo hasta obtener una crema homogénea y rectifica de sal y es necesario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  6. 6 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  7. 7 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
  8. 8

    El Ayuntamiento suma una parcela para una dotación en Cáritas a falta de proyecto
  9. 9

    La suerte sonríe a Villada con el millón de euros del Euromillón
  10. 10

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Crema de champiñones y setas

Crema de champiñones y setas