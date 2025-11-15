Crema de champiñones y setas
Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:49
Ingredientes:
-
1
250 gr. de cebolla
-
2
Aceite de oliva.
-
3
Tomillo.
-
4
2 dientes de ajo.
-
5
300 gr. de champiñones.
-
6
1 paquete de salteado de setas congeladas.
-
7
250 gr. de patata
-
8
1,5 litros de agua.
-
9
200 ml. de nata.
-
10
Sal y pimienta.
Paso a paso:
-
Corta la cebolla y sofríela en aceite hasta que se dore. Añade el tomillo y el ajo picado y continúa sofriendo.
-
Incorpora los champiñones frescos y el salteado de setas congeladas. Y, por último, las patatas peladas y cortadas en trozos. Sazona al gusto.
-
Agrega el agua y deja que hierva. Tras hervir, añade la nata y deja cocer durante 1 minuto.
-
Finalmente, tritura todo hasta obtener una crema homogénea y rectifica de sal y es necesario.