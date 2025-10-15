El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Antonio Cobo, director general de Norforest. R. Jiménez
FIVA

«Creamos hogares modernos, de calidad y excelencia en diseño»

José Antonio Cobo, director general de Norforest

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:48

Comenta

La promotora Norforest llega a FIVA con cinco proyectos destacados en Valladolid, que reflejan su compromiso con la excelencia constructiva y el diseño contemporáneo. Su gran novedad es Residencial Viveros, con 179 viviendas de 1 a 4 dormitorios en la zona de Viveros-Facultades, que incluyen bajos con jardín y áticos con terrazas, además de amplias zonas comunes con piscina, gimnasio, gastroteca y coworking.

En la Ciudad de la Comunicación, Norforest presenta el Edificio Nira, con 39 viviendas y zonas comunes con piscina, y las últimas unidades de Torre Ariza, con 70 viviendas de 2 y 3 dormitorios y áticos con vistas.

Completan la oferta el Edificio Noa, en el Paseo de Zorrilla, con las últimas viviendas de entrega inmediata, y el Edificio Calderón, frente al teatro, con 23 apartamentos y dúplex ideales para vivir o invertir. Todas las promociones destacan por su eficiencia energética A, uso de energías renovables, materiales sostenibles y espacios verdes. «Creamos hogares innovadores y modernos, donde la calidad se une a la excelencia en diseño», afirma José Antonio Cobo, director general de Norforest.

Norforest

  • Dirección: C/ Constitución 5, 1ªE - 47001 Valladolid

  • Teléfono: 983 24 08 48

  • Web: www.norforest.com

  • Correo electrónico: promociones@norforest.com

