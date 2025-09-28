«Los clientes de altos patrimonios eligen a BBVA como su banco, un 14,72% más en un año»

E. N. Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:00 Compartir

Marina Pérez Razquin se sitúa al frente de la unidad de Banca Privada de BBVA en la Dirección Territorial Noroeste. Un equipo que se distingue por escuchar al cliente y ayudarle a cumplir sus objetivos.

–La previsión de crecimiento para España es del 2,5% este año, según el FMI. En este escenario, la unidad de Banca Privada de BBVA en España, ¿confía en alcanzar los objetivos del Plan Estratégico 2025–2029?

–En BBVA Banca Privada confiamos plenamente en nuestra capacidad para cumplir los objetivos fijados para este nuevo ciclo estratégico de tres años. Los datos con los que hemos iniciado 2025 son una muestra clara de la solidez de nuestro modelo. De hecho, nos han elegido como su banco más de 166.000 clientes de Banca Privada y patrimonios, a cierre de julio de 2025 y gestionamos ya 144.416 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,23% en volumen bajo gestión y del 9,44% en clientes respecto al mismo periodo de 2024. En definitiva, las cifras y la confianza de nuestros clientes demuestran que estamos en la senda para conseguir alcanzar los 200.000 clientes en los próximos tres ejercicios. Estos resultados récord, que superan incluso a los datos alcanzados en 2024, confirman que nuestro modelo basado en la diferenciación, en productos diseñados para cada perfil de cliente y en un equipo altamente especializado es la clave para acompañar a los clientes en cualquier contexto económico.

–En el caso de Castilla y León, ¿cuál es la situación actual?

–La situación actual en Dirección Territorial Noroeste (Castilla y León, Galicia y Asturias) es muy positiva, creo que estamos haciendo las cosas bien y no lo decimos nosotros, lo dicen quienes, cada día, nos eligen como su banco. De hecho, hemos aumentado un 14,72% los clientes de altos patrimonios en la Dirección territorial Noroeste. Estos resultados se han visto reforzados por el trabajo que llevamos haciendo durante los tres últimos años, un ciclo estratégico que hemos cerrado en 2024. Hemos escuchado a los clientes de altos patrimonios para ver cuáles eran sus necesidades y hemos puesto el foco en que se sientan acompañados.

–¿Qué demanda están observando en sus clientes?

–Como decía, nuestro foco en BBVA Banca Privada es dar respuesta a sus necesidades, y para ello, contamos con un amplio abanico de productos y servicios personalizados creados especialmente para ellos. Pero sí hemos observado que el servicio más demandado por nuestros clientes son, sin duda, las carteras de inversión, con las que tenemos una larga trayectoria y han demostrado una consistencia destacada en sus resultados a lo largo del tiempo. De hecho, solo en la Territorial Noroeste gestionamos actualmente 7.166 carteras, que representan un volumen de 7.200 millones de euros. A nivel nacional, la cifra alcanza un récord de más de 129.000 carteras gestionadas o asesoradas (incluyendo las Multiestrategia), con un volumen total de 46.076 millones a septiembre de 2025.

–¿En qué se distingue su propuesta de valor?

–En BBVA Patrimonios nos diferencia la combinación de cercanía, especialización y tecnología. En 2025 hemos reforzado un 10% el equipo dedicado a altos patrimonios e incorporado banqueros 'Ultra High' para clientes con más de 10 millones de euros. Contamos con siete centros especializados, además de 16 centros satélite en toda España. Entre las principales novedades destaca Asesoramiento Plus, carteras de gestión discrecional y asesoradas con arquitectura abierta, y el acceso a fondos ilíquidos de mercados privados, con los que en cuatro meses hemos captado 316 millones de euros. Gracias a todo ello, en BBVA Patrimonios gestionamos más de 9.600 carteras con un volumen total de 19.200 millones.

–¿Cuáles serán los principales desafíos y oportunidades en los próximos años?

–Hasta 2029, seguiremos reforzando nuestras alianzas estratégicas para ampliar la gama deproductos y servicios y continuar evolucionando en la calidad de nuestro modelo. Nuestro objetivo es que los clientes de altos patrimonios de la Dirección Territorial Noroeste ( Castilla y León, Asturias y Galicia) sigan confiando en BBVA como su entidad de referencia para alcanzar sus objetivos. Queremos avanzar hacia un modelo aún más personalizado, respaldado por especialistas en cada ámbito y por la mejor tecnología.

«Animaría al accionista de Banco Sabadell a que acuda ya al canje» –BBVA ha mejorado esta semana su oferta de compra a los accionistas de Banco Sabadell. ¿En qué se traduce? –Se traduce en que la oferta es aún más atractiva para ellos, ya que se incrementa el precio un 10% y, además, incorpora una mejora en la fiscalidad de la operación. Con esta subida, los accionistas del Sabadell recibirán una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 que posean del Sabadell. Es decir, un 10% más de contraprestación que en la oferta anterior. Este canje sitúa el precio de las acciones de Banco Sabadell en los niveles más altos de la última década. A esta subida se suma un elemento muy positivo: la neutralidad fiscal de la operación. Esto quiere decir que, al ser íntegramente en acciones, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos por el canje si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto. –Y a un accionista que está decidiendo si acude al canje, ¿qué le diría? –Le animaría a que acuda ya al canje. Es una oportunidad para sumarse a un proyecto que une a dos bancos en su mejor momento. De esta manera, como resultado de la oferta, asumiendo un escenario del 100% de aceptación, los accionistas de Banco Sabadell alcanzarían aproximadamente una participación del 15,3% en BBVA. Con ello, estimamos que, tras la fusión, podrá obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más del que lograría si el Sabadell continuara en solitario. En los próximos cuatro años, sin incluir a Banco Sabadell en las previsiones, BBVA espera obtener un beneficio atribuido acumulado de aproximadamente 48.000 millones de euros de capital de máxima calidad. De esa cantidad, se estima que dispondrá de 36.000 millones de euros para repartir entre los accionistas hasta 2028. Y de ellos, a corto plazo, el banco contará con aproximadamente 13.000 millones deeuros para retribuir a sus accionistas, incluyendo dividendos y recompras de acciones. Otro hecho muy importante es la presencia de BBVA en más de 25 países que es,precisamente, uno de los aspectos más atractivos del banco para los accionistas del Sabadell ya que ayuda a diversificar los riesgos y abre la puerta a mayores oportunidades de rentabilidad. De hecho, en los últimos trimestres BBVA ha alcanzado unos resultados récord gracias al liderazgo de sus franquicias en los países donde está presente.