El cáncer de mama será el tema central del Aula de Salud Recoletas

Una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, pero gracias al diagnóstico precoz y los avances médicos aumenta el porcentaje de casos que superan esta enfermedad. El cáncer de mamá será el tema central del próximo Aula de Salud Recoletas que con el título 'Voces que acompañan: conversaciones sobre el cáncer de mama', reunirá a los doctores Zandra Soto, responsable de la Unidad de Mama y especialista en ginecología de la Unidad de la Mujer Recoletas Salud; Isabel Gallegos, especialista en oncología médica del Hospital Recoletas Salud Campo Grande y Julio Flores, especialista en oncología radioterápica del Hospital Recoletas Salud Campo Grande. además de a Cristina López, paciente de cáncer de mama y Elisa Ramos, psicóloga de la AECC.

Una cita organizada por la Unidad de Mama de la Unidad de la mujer y el Hospital Recoletas Salud Campo Grande que tendrá a Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer, como invitada especial. Y todo ello, con la vista en el día 19 de octubre, jornada en la que se celebra el Día Mundial de Cáncer de Mama. Por este motivo tendrá lugar este Aula de Salud que promueven Recoletas y El Norte de Castilla, un encuentro para abordar el desarrollo y superación de esta enfermedad desde diferentes puntos de vista.

De esta forma, se hablará desde el diagnóstico y experiencia de la paciente, el tipo de cirugías personalizadas y menos invasivas, el apoyo emocional y de asociaciones y también la prevención y detección precoz. El encuentro, que albergará el Centro Cultural San Agustín, comenzará a las 18:00 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. El cáncer de mama es uno de los problemas de salud que mayor impacto tiene en la salud de las mujeres, pero precisamente, gracias a los avances diagnósticos y terapéuticos se ha conseguido mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Así, la mejoría en el pronóstico depende en gran parte de la extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico y contribuye eficazmente a mejorar las posibilidades de curación.

El coloquio comenzará con unas palabras de bienvenida de Sandra Ibarra con las que se dará paso a una mesa coloquio en la que la doctora Zandra Soto se centrará en cuestiones como la cirugía personalizada, el abordaje actual y la importancia del trabajo multidisciplinar como parte de su trabajo en la Unidad de Mama, orientada a garantizar un diagnóstico precoz y exacto de las patologías mamarias, brindando un abordaje terapéutico completo conforme a las últimas evidencias científicas.

Le seguirá la doctora Isabel Gallegos para profundizar sobre los avances en tratamientos sistémicos, tanto los actuales como las terapias dirigidas, y la importancia de la detección precoz. En este sentido, desde del departamento de oncología médica del Grupo Recoletas, al que pertenece Gallegos, el tratamiento al paciente oncológico es personalizado, tratando no solo el aspecto médico, sino el humano, tratando de obtener una importante mejora en la calidad de vida.

A continuación, el doctor Julio Flores se centrará en la evolución de las técnicas de radioterapia y efectos secundarios. El área de oncología radioterápica al que pertenece el doctor Flores es una especialidad médica con un ámbito específico de actividad quirúrgica, dedicada a los aspectos diagnósticos, cuidados clínicos y terapéuticos del enfermo oncológico, primordialmente orientada al empleo de los tratamientos con radiaciones, así como al uso y valoración relativa de los tratamientos alternativos o asociados e investigación y docencia.

Por su parte, la psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer, Elisa Ramos, compartirá con los presentes su experiencia en el campo del acompañamiento del paciente y los recursos y redes de apoyo que están a su disposición. Pero además de los profesionales médicos y de la salud mental, esta charla-coloquio quiere rendir homenaje a quienes el cáncer tocó en algún momento de sus vidas y que hoy, con coraje y generosidad, eligen compartir su historia con todos como es el caso de Cristina López, que participará también en esta mesa. A continuación, se abrirá un tiempo de diálogo con el público asistente para compartir experiencias o expresar cualquier inquietud sobre lo expuesto anteriormente.

Una semana dedicada al bienestar

Este encuentro se enmarca, además, en el ciclo de actividades que organiza la Unidad de Mama Recoletas Salud con el nombre de 'Me cuido, me abrazo: una semana para prevenir, cuidar y acompañar' y que comenzará dando voz a médicos, pacientes y psicólogos. Será el punto de partida de una semana con diferentes talleres programados por la Unidad de la Mujer para los días 15, 17, 20, 22 y 24 de octubre.

Cinco jornadas que arrancan con el encuentro Aulas de la Salud y continuarán posteriormente con diferentes actividades gratuitas con inscripción previa, especialmente en los talleres orientados al bienestar físico, emocional y educativo de pacientes con cáncer de mama.

Así, para el miércoles 15 está programado el taller 'Aprende a conocerte. Autoexploración mamaria', que incide en la importancia de la detección precoz. En la jornada del viernes 17 habrá dos talleres: 'Redescubriendo mi belleza. Imagen corporal y autoestima', con el objeto de reforzar la autoestima y la relación con tu cuerpo durante y después del tratamiento y 'Cuidando desde el corazón. Apoyo psicosocial', un espacio para el cuidado emocional y psicosocial ante el diagnóstico.

El lunes 20 por la mañana se desarrollarán los talleres 'Radiología y cáncer de mama: lo que necesitas saber' y 'Nutrición y cáncer de mama: alimentación que sana', donde se compartirán consejos prácticos de alimentación saludable para demostrar su importancia. Y a mitad de semana, para el miércoles día 22, se ha diseñado un taller titulado 'Junto a ti en cada paso. Cuidados perioperatorios y rol de enfermería', que pone el foco en el papel de la enfermería para acompañar y dar confianza en todo el proceso.

Finalmente, la semana se cerrará con los talleres del viernes 24, 'Viviendo la sexualidad en el cáncer de mama', donde se explicarán las claves para afrontar los cambios en la sexualidad y mejorar la calidad de vida y 'Muévete con confianza. Actividad física adaptada' para fomentar la práctica de ejercicio físico adaptado con el fin de recuperar la fuerza, aumentar la confianza y mejorar el bienestar general.