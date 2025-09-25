El calor récord del verano de 2024 se asocia con más de 62.700 muertes en Europa

El Norte Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:18 Compartir

El año 2024 batió varios récords de temperatura. Fue el año más caluroso jamás registrado y su verano fue también el más cálido hasta la fecha. Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación 'la Caixa', ha estimado en 62.775 las muertes relacionadas con el calor en Europa entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de ese año. Estas cifras de mortalidad son un 23,6% más elevadas que las aproximadamente 50.800 estimadas para el verano de 2023 y un 8,1% inferiores a las cerca de 67.900 estimadas para el periodo estival de 2022. Los datos se han dado a conocer a través de una publicación en la revista Nature Medicine.

El estudio se centró en 654 regiones de 32 países europeos. El país con un mayor número de muertes asociadas al calor fue Italia, con algo más de 19.000 muertes estimadas en el verano de 2024. En los veranos precedentes de 2023 y 2022, Italia también fue el país con mayor mortalidad relacionada con el calor, con casi 13.800 y cerca de 18.800 muertes estimadas, respectivamente.

El segundo lugar en cuanto a mortalidad estimada en el verano de 2024 lo ocupa España, con más de 6.700 muertes, seguida de Alemania (cerca de 6.300), Grecia (cerca de 6.000) y Rumanía (más de 4.900). En el caso de España, las muertes estimadas en 2024 fueron aproximadamente la mitad que en 2022, debido a que las temperaturas fueron más bajas que en los dos veranos anteriores.

En lo que se refiere a incidencia de mortalidad, los países con una mayor tasa de muertes relacionadas con el calor para el mismo periodo fueron Grecia (574 muertes estimadas por millón de personas), Bulgaria (530 muertes por millón) y Serbia (379 muertes por millón). Estas tasas son significativamente más elevadas que las estimadas para los dos veranos anteriores del estudio, donde la más elevada fueron las 373 muertes por millón de Grecia en 2023.

En conjunto, 15 de los 32 países evaluados registraron su mayor carga y tasas de mortalidad relacionadas con el calor durante el verano de 2024.

Por provincias

En el caso del número de muertes estivales atribuibles al calor en las provincias de Castilla y León, el listado lo lidera León con 67, seguida de Valladolid con 94. En la parte más baja se sitúa Soria con 22 muertes.

«Europa es el continente que se está calentando de forma más rápida, al doble de velocidad que la media global. Y dentro de ella, la cuenca mediterránea y las regiones del sudeste emergen como grandes puntos calientes del cambio climático, con los mayores impactos sobre la salud y con un incremento sustancial en las proyecciones de la mortalidad relacionada con el calor a lo largo del siglo XXI», explica Tomáš Janoš, investigador en ISGlobal y Recetox y primer autor del estudio.