Calabaza rellena de ternera
Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:49
Ingredientes:
-
1
500 g de carne para guisar.
-
2
1 calabaza cacahuete.
-
3
Aceite, sal y pimienta.
-
4
1 cebolla.
-
5
2 dientes de ajo.
-
6
1 hoja de laurel.
-
7
1 lata de tomate troceado.
-
8
2 copas de vino tinto.
-
9
Perejil.
Paso a paso:
-
Abrir la calabaza y quitar las semillas. Hacer algunos cortes en la misma para ayudarla a asar.
-
Introducir en el horno calentado a 180 ºC, aliñado con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta y cocinar durante unos 40 minutos hasta que estén tiernas y ligeramente tostadas.
-
Con una cuchara, retirar un poco de calabaza, intentando dejar la piel intacta.
-
Mientras tanto, sofreír la cebolla con el ajo y el laurel. Agregar lacarne para guisar, el tomate troceado y el vino tinto. Cocinar durante unos 45 minutos hasta que la carne se deshaga.
-
Con un tenedor desmenuzar la carne, mezclarla con la salsa y agregar la carne de calabaza que se retiró inicialmente. Sazonar bien y rellenar las calabazas con esta mezcla de carne y espolvorear con perejil picado.