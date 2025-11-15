El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calabaza rellena de ternera.
Calabaza rellena de ternera

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:49

Ingredientes:

  1. 1

    500 g de carne para guisar.

  2. 2

    1 calabaza cacahuete.

  3. 3

    Aceite, sal y pimienta.

  4. 4

    1 cebolla.

  5. 5

    2 dientes de ajo.

  6. 6

    1 hoja de laurel.

  7. 7

    1 lata de tomate troceado.

  8. 8

    2 copas de vino tinto.

  9. 9

    Perejil.

Paso a paso:

  • Abrir la calabaza y quitar las semillas. Hacer algunos cortes en la misma para ayudarla a asar.

  • Introducir en el horno calentado a 180 ºC, aliñado con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta y cocinar durante unos 40 minutos hasta que estén tiernas y ligeramente tostadas.

  • Con una cuchara, retirar un poco de calabaza, intentando dejar la piel intacta.

  • Mientras tanto, sofreír la cebolla con el ajo y el laurel. Agregar lacarne para guisar, el tomate troceado y el vino tinto. Cocinar durante unos 45 minutos hasta que la carne se deshaga.

  • Con un tenedor desmenuzar la carne, mezclarla con la salsa y agregar la carne de calabaza que se retiró inicialmente. Sazonar bien y rellenar las calabazas con esta mezcla de carne y espolvorear con perejil picado.

