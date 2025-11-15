Calabaza rellena de ternera.

Abrir la calabaza y quitar las semillas. Hacer algunos cortes en la misma para ayudarla a asar.

Introducir en el horno calentado a 180 ºC, aliñado con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta y cocinar durante unos 40 minutos hasta que estén tiernas y ligeramente tostadas.

Con una cuchara, retirar un poco de calabaza, intentando dejar la piel intacta.

Mientras tanto, sofreír la cebolla con el ajo y el laurel. Agregar lacarne para guisar, el tomate troceado y el vino tinto. Cocinar durante unos 45 minutos hasta que la carne se deshaga.