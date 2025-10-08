Brañosera celebra el hito que dio origen al municipalismo

Los reyes, Felipe VI y Letizia, junto al resto de autoridades durante su visita a Brañosera.

El 13 de octubre se cumplirá una fecha de enorme valor histórico: los 1200 años del Fuero de Brañosera, considerado la primera carta puebla de España y el origen del municipalismo europeo. Con motivo de esta efeméride, el pequeño municipio palentino, de apenas 250 habitantes, ha desplegado un programa de actos que lo ha situado en el centro de la agenda institucional y cultural del país.

El alcalde, Jesús Mediavilla, resume así su importancia: «El Fuero de Brañosera no es solo una reliquia documental. Marca el inicio de la repoblación castellana y de la organización municipal. Probablemente estamos ante el primer municipio no solo de España, sino de Europa».

El Fuero de Brañosera fue concedido el 13 de octubre del año 824 por el conde Munio Núñez, antepasado de Fernán González, figura clave en la fundación de Castilla. Se trataba de una carta de población que establecía normas de convivencia y regulación para los repobladores que regresaban a tierras castellanas tras la invasión musulmana.

Mediavilla lo explica con claridad, «este fuero inaugura una institución que hoy sigue vigente en todo el mundo: el ayuntamiento, la administración más cercana al ciudadano, desde un pueblo de 50 habitantes hasta una gran ciudad como Nueva York».

La conmemoración arrancó en 2022 con actos en el Congreso y el Senado, y desde entonces ha sumado homenajes en Sevilla, Palencia, la Biblioteca Nacional o parlamentos regionales de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

El momento más simbólico llegó el 3 de junio de 2025, cuando los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron la plaza del Fuero. Allí participaron en un acto conmemorativo que coincidió además con el décimo aniversario de la proclamación del monarca. «No es habitual que los Reyes acudan juntos a este tipo de celebraciones, lo que demuestra la magnitud de este aniversario», señala el alcalde.

Fiesta cultural y popular

Los actos finales, previstos para este mes de octubre, combinarán divulgación, cultura y tradición. El sábado 11, Radio Nacional de España emitirá en directo el programa 'No es un día cualquiera' desde una carpa instalada en el municipio. Por la tarde se representará 'El Primer Fuero de España', a cargo de La Fuerándula, un teatro popular que explica en clave de humor la concesión del Fuero.

El domingo 12, será el turno de la música con gaiteros cántabros y piteros castellanos. Y el lunes 13, fecha exacta del 1200 aniversario, se presentará una novela gráfica sobre el Fuero, elaborada con rigor académico, pero en formato cómic para acercar la historia a todos los públicos.

El regidor subraya que la acogida ha sido «magnífica» tanto por parte de las instituciones como de los propios vecinos: «Hace apenas 20 años el Fuero era una anécdota dentro de las fiestas de agosto. Hoy es la celebración más importante del municipio y una de las citas señaladas de la comarca».

El Ayuntamiento ha trabajado estrechamente con historiadores y juristas para garantizar la fidelidad de los contenidos. Catedráticos como Félix Martínez Llorente y Carlos Belloso Martín, de la Universidad de Valladolid, han colaborado en la investigación y divulgación del Fuero. Gracias a ese trabajo, Brañosera aparece mencionada en el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y cuenta con un lugar destacado en la Federación Española de Municipios y Provincias, donde se conserva una copia del documento original. «Todo esto ha sido posible porque creímos en nuestra historia y la documentamos con rigor. Hoy Brañosera es símbolo del nacimiento de una forma de convivencia que aún define a nuestras sociedades», destaca.

De cara al futuro, el objetivo es seguir difundiendo el valor histórico de Brañosera, «Castilla tiene una historia inmensa, pero poco valorada. Nosotros queremos que el Fuero siga siendo un referente nacional e internacional del municipalismo», manifiesta el alcalde.

Más allá del simbolismo histórico, las celebraciones han supuesto un impulso para la economía local. En los últimos meses, Brañosera ha recibido miles de visitantes atraídos por la historia del Fuero y por la belleza natural del entorno montañoso. «Muchos turistas descubren aquí no solo un documento medieval, sino un modo de entender Castilla y su origen. El Fuero nos ha devuelto autoestima y también vida», reconoce Mediavilla.

Así, lo que nació como un pequeño documento medieval para organizar la vida de unos repobladores en la montaña palentina se ha convertido doce siglos después en una celebración nacional que recuerda que la historia de España, y quizás del mundo, empezó a escribirse también en Brañosera.

PROGRAMA

Jueves, 9 de octubre. La trashumancia como motor de futuro

10:00 h. Brañosera, tierra trashumante: Paisaje, Cultura y Futuro. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

12:27 h. Emisión en directo del programa de Onda Cero 'Más de uno Palencia'.

Sábado, 11 de octubre. La Fuerándula

8:30 h. Emisión en directo del programa de RNE 'No es un día cualquiera'. Lugar: Carpa del Mirador de Argilo.

11:00 h. XIV Encuentro de Oficios Tradicionales y Artesanía.

20:00 h. Teatro popular: 'El Primer Fuero de España', a cargo de La Fuerándula. Lugar: Fuente del Barrio Arriba.

Domingo, 12 de octubre. Fiesta de la Hispanidad

8:30 h. Emisión en directo del programa de RNE 'No es un día cualquiera'. Lugar: Carpa del Mirador de Argilo.

11:00 h. XIV Encuentro de Oficios, Tradicionales y Artesanía.

Lunes, 13 de octubre. XXXII Acto de Exaltación del Fuero de Brañosera

Clausura oficial del año de actos conmemorativos del 1200 Aniversario. Pasacalles con dulzaineros y gaiteros.

11:30 h. Acto de clausura del 1200 Aniversario del Fuero de Brañosera. Lugar: Carpa del Mirador de Argilo. Presentación de la Novela Ilustrada: 'La Carta Puebla de Brañosera'.